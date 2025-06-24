Sakin Gibi Görünen Ama Kalbi Alev Alev Olan Ünlüler

Serenay Sarıkaya dışarıdan bakıldığında soğukkanlı, sakin, duru güzelliğiyle hep “ulaşılamaz kadın” imajı çizdi. Ama özel hayatına baktığımızda tutkulu, inişli çıkışlı bir aşk yolculuğu görüyoruz. İlk olarak adı kısa bir süre Çağatay Ulusoy ile anıldı. “Medcezir” dizisinde birlikte rol almışlardı, ancak bu ilişki uzun sürmedi. Ardından Kerem Bürsin’le büyük bir aşk yaşadı. İkili, 2015 yılında birlikte oynadıkları reklam filmi sırasında tanıştı ve o kıvılcım, 4 yıl sürecek bir ilişkiye dönüştü. Serenay ve Kerem’in aşkı o dönemde magazinin gözdesiydi. Hatta evlilik bile konuşuldu ama iddiaya göre Serenay evlilik sözleşmesi isteyince ipler koptu. 2019 yılında yollarını ayırdılar.

Ayrılığın ardından Serenay’ın aşk hayatı daha hareketli oldu. 2020 yılında Cem Yılmaz ile sürpriz bir ilişki yaşadı. Yaş farkı çok konuşuldu. Ancak bu aşk da kısa sürdü. Ardından ismi iş insanı Haldun Demirhisar ile anıldı. Ama bu ilişki de sessiz sedasız sona erdi. Sonrasında Umut Evirgen ile birlikte oldu. Tabi bu ilişki de fazla uzun ömürlü olmadı. Şimdilerde de Mert Demir ile magazini sallayan bir ilişki sürdürüyor.

Kerem Bürsin cephesine gelirsek, Serenay sonrası hayatına Hande Erçel girdi. “Sen Çal Kapımı” dizisinde tanışan çift, ekrandan gerçeğe uzanan bir aşkla magazini salladı. Ancak o ilişki de bitti. Kerem’in daha sonra Mehtap Algül ile birlikte olduğu iddia edildi. Şimdilerde ise Mehtap Tapan ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Serenay, bir programda geçmişte yaşadığı büyük bir aşkı isim vermeden şu sözlerle tarif etmişti:

“Ben işime çok aşık bir insanımdır ama çok yükseldiğim bir dönemde bana ‘gel dünyanın şu tarafında yaşayalım’ dese, okey gelirim dediğim bir dönem oldu.”

Kulislerde bu kişinin Kerem Bürsin olduğu konuşulmuştu. Yani dışarıdan sakin görünen Sarıkaya’nın içinde hep alev alev yanan bir kalp vardı.