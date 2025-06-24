Sakin Gibi Görünen Ama Kalbi Alev Alev Olan Ünlüler

Duru güzelliği, sakin tavırları ve zarafetiyle yıllardır ekranların en cool isimlerinden biri Tuba Büyüküstün. Ama iş özel hayatına geldi mi, bu sakinliğin altında alev alev yanan bir tutku gizli. Aşk hayatı adeta bir dizi senaryosu gibi… Her dönem yeni bir karakter, yeni bir hikaye…
İlk kez 2005’te yayınlanan “Ihlamurlar Altında” dizisinde, rol arkadaşı Bülent İnal ile dizi içinde aşk yaşayan Tuba, gerçek hayatta da gönlünü İnal’a kaptırdı. 2006 yılında aşklarını nikah masasına taşıdılar ama evlilik uzun sürmedi. 2007’de boşandılar. Ayrılığın ardından kulislerde Beren Saat’in bu ayrılığa neden olduğu iddiaları yankılandı.
Sonrasında 2007-2009 yılları arasında, “Asi” dizisinde İhsan karakterini canlandıran Saygın Soysal ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi 2 yıl sürdü. Ardından Tuba’nın adı bu kez “Gönülçelen” dizisinin yönetmeni Sami Saydan ile anıldı. Ancak evlilik konusunda fikir ayrılıkları yaşadıkları konuşuldu. Bir taraf evlenmek isterken diğer taraf mesafeli durunca, ilişki “büyü bozuldu” diyerek sonlandırıldı.
Aynı dizide rol aldığı Cansel Elçin ile de aşk iddiaları gündeme geldi. Her ne kadar iki taraf da bu dedikoduları reddetse de, o dönem manşetler Tuba ve Cansel aşkı ile dolmuştu. Aralarındaki kimya izleyicilere de yansıyınca, “gerçekten bir şey var mı?” sorusu uzun süre gündemde kaldı.
Ve sonra en çok konuşulan aşk geldi: Onur Saylak. Önce “Asi”, sonra “Gönülçelen” dizisinde birlikte çalışan ikili, ilişkilerini uzun süre sakladı. Ama el ele görüntülenince aşklarını kabul ettiler. 2011 yılında evlendiler. 2012’de ikiz kızları Maya ve Toprak dünyaya geldi. Sessiz, mutlu bir aile tablosu çizseler de bu tablo fazla uzun sürmedi. 6 yılın ardından, 2017’de boşandılar.
Boşanmanın ardından Tuba’nın hayatına bu kez Umut Evirgen girdi. Yönetmen ve işletmeci Evirgen’le tam 3 yıl süren bir ilişki yaşadılar. Oldukça göz önünde olan bu birliktelik 2020’de sona erdi.
Tuba’nın aşk defteri burada da bitmedi. Daha sonra adı önce Engin Akyürek ile anıldı. 2014’te birlikte rol aldıkları dizide başlayan yakınlık, 2019’da tekrar alevlendi. Hatta Engin Akyürek’in Tuba Büyüküstün’ün başına taktığı bandanayı kolunda taşıdığı bile öne sürüldü. Fakat Tuba, bu iddiaları net bir dille yalanladı.
2020’de bu kez Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddiaları çıktı. İkili iddiaları reddetti ama magazin gündemi bir süre bu ilişki dedikodusuyla çalkalandı. Ardından “Zeytin Ağacı”nda başrolü paylaştığı Murat Boz ile yakınlaştığı konuşuldu. Murat Boz ise çıkan haberleri şu sözlerle net şekilde reddetti:
“Tuba’yla sevgili olmadık. Çok iyi iki arkadaşız. Tuba’yı çok severim ama bizim asla sevgili ilişkimiz olmadı.”
Son olarak İbrahim Kutluay ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak kısa süre sonra Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile el ele görüntülendi. Böylece bu iddia da asılsız çıktı.
Yorum Yazın