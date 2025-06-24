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Sakin Gibi Görünen Ama Kalbi Alev Alev Olan Ünlüler

Sakin Gibi Görünen Ama Kalbi Alev Alev Olan Ünlüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.06.2025 - 02:14

Dışarıdan bakıldığında hep sakin, ölçülü ve mesafeli duruyorlar. Ama özel hayatlarına indiğimizde kalpleri adeta alev alev! Magazin dünyasında sessiz halleriyle bilinen bu ünlülerin aşk geçmişi tahmininizden çok daha çalkantılı. Kimi tutkulu ilişkiler yaşadı, kimi sürpriz evliliklerle şaşırttı, kimi ise iddialarla gündemden düşmedi.

İşte içi dışına hiç benzemeyen o isimler…

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Magazin dünyasında bazı isimler vardır; dışarıdan bakıldığında son derece sakin, olgun ve dingin görünürler.

Magazin dünyasında bazı isimler vardır; dışarıdan bakıldığında son derece sakin, olgun ve dingin görünürler.

Sesleri pek çıkmaz hayatları hep gizemlidir. Ama perde aralandığında, yaşadıkları ilişkiler, ani ayrılıklar, tutkulu yakınlaşmalar ve gündem yaratan dedikodularla bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Bu liste tam da o isimlere odaklanıyor! 

Göz önünde fazla durmayan ama her dönemde aşk hayatlarıyla ses getiren ünlüleri bir araya getirdik. Serenay Sarıkaya’dan Tuba Büyüküstün’e, Umut Evirgen’den Kaan Yıldırım’a kadar her biri zamanında meğer ne ilişkiler yaşamış, ne birliktelikler sonlandırmış. Biten evlilikler, aşk dedikoduları, sosyal medyada silinen kareler, sessiz başlayan ama olaylı biten aşklar…

Gelin, sakin görünen ama iç dünyası karış karış aşk kokan bu ünlülerin hayatına birlikte bakalım.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya dışarıdan bakıldığında soğukkanlı, sakin, duru güzelliğiyle hep “ulaşılamaz kadın” imajı çizdi. Ama özel hayatına baktığımızda tutkulu, inişli çıkışlı bir aşk yolculuğu görüyoruz. İlk olarak adı kısa bir süre Çağatay Ulusoy ile anıldı. “Medcezir” dizisinde birlikte rol almışlardı, ancak bu ilişki uzun sürmedi. Ardından Kerem Bürsin’le büyük bir aşk yaşadı. İkili, 2015 yılında birlikte oynadıkları reklam filmi sırasında tanıştı ve o kıvılcım, 4 yıl sürecek bir ilişkiye dönüştü. Serenay ve Kerem’in aşkı o dönemde magazinin gözdesiydi. Hatta evlilik bile konuşuldu ama iddiaya göre Serenay evlilik sözleşmesi isteyince ipler koptu. 2019 yılında yollarını ayırdılar.

Ayrılığın ardından Serenay’ın aşk hayatı daha hareketli oldu. 2020 yılında Cem Yılmaz ile sürpriz bir ilişki yaşadı. Yaş farkı çok konuşuldu. Ancak bu aşk da kısa sürdü. Ardından ismi iş insanı Haldun Demirhisar ile anıldı. Ama bu ilişki de sessiz sedasız sona erdi. Sonrasında Umut Evirgen ile birlikte oldu. Tabi bu ilişki de fazla uzun ömürlü olmadı. Şimdilerde de Mert Demir ile magazini sallayan bir ilişki sürdürüyor.

Kerem Bürsin cephesine gelirsek, Serenay sonrası hayatına Hande Erçel girdi. “Sen Çal Kapımı” dizisinde tanışan çift, ekrandan gerçeğe uzanan bir aşkla magazini salladı. Ancak o ilişki de bitti. Kerem’in daha sonra Mehtap Algül ile birlikte olduğu iddia edildi. Şimdilerde ise Mehtap Tapan ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Serenay, bir programda geçmişte yaşadığı büyük bir aşkı isim vermeden şu sözlerle tarif etmişti:

“Ben işime çok aşık bir insanımdır ama çok yükseldiğim bir dönemde bana ‘gel dünyanın şu tarafında yaşayalım’ dese, okey gelirim dediğim bir dönem oldu.”

Kulislerde bu kişinin Kerem Bürsin olduğu konuşulmuştu. Yani dışarıdan sakin görünen Sarıkaya’nın içinde hep alev alev yanan bir kalp vardı.

Umut Evirgen

Umut Evirgen

Yönetmen ve işletmeci kimliğiyle tanıdığımız Umut Evirgen, magazin dünyasında hep arka planda durmayı tercih etti ama aşk hayatı bir o kadar da ön plandaydı. Sessiz kariyer yolculuğunun aksine özel hayatı fazlasıyla hareketliydi. Onu ilk kez herkesin dikkatini çekecek şekilde radarımıza sokan ilişki, Tuba Büyüküstün ile olandı. Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile evliliğini sonlandırdıktan sonra Umut Evirgen’le yeni bir aşka yelken açtı. 2017 yılında başlayan bu aşk, tam 3 yıl sürdü. Hem çok konuşuldular, hem de oldukça tutkulu bir birliktelikti. O dönem Tuba’nın yazdığı, “Sevgililiğim ne kadar özlemişim oranda buranda uyumayı” gibi cümleler hala akıllarda. İlişkileri 2020’de bitti.

Aynı yıl, Evirgen’in adı bu kez genç oyuncu Melisa Şenolsun ile anıldı. Bu ilişki kısa sürdü ama medya radarından kaçmadı. Sonrasında da gündemden düşmeyen bir iddia: Farah Zeynep Abdullah. Herkes bu yakınlığa “Acaba aşk mı var?” diye sordu. Ama iki taraf da her seferinde dost olduklarını söyledi. Aralarındaki bağ aşk mıydı, samimi bir arkadaşlık mıydı, bunu hala kimse net olarak bilmiyor – belki de sadece onlar biliyor.

Ve sıra geldi en çok ses getiren sürpriz aşklardan birine: Serenay Sarıkaya. 2021 yılında birlikte görüntülenmeleri ve tatilde çekilen samimi pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişkileri bir dargın bir barışık devam etti. Ancak 2022 yılında kesin olarak ayrıldılar. Bu ilişki de, Evirgen’in medyada en çok konuşulan birlikteliklerinden biri oldu.

Bir başka iddia ise Dilan Çiçek Deniz’di. Evet, magazin kulislerinde ikilinin birlikte olduğuna dair fısıltılar dolaşmıştı ama bu hiçbir zaman doğrulanmadı. Sadece söylenti olarak kaldı. Aynı şekilde, Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç ile evliliği bittikten sonra Umut Evirgen’in onun fotoğraflarını beğenmesi de dikkat çekmişti. Haliyle adları anıldı ama bu da netleşmeyen iddialardan biri olarak kaldı.

Ve gelelim en güncel aşka: Alina Boz. İkili, 2021 yılında aşk yaşamaya başladı. İlk başta sessiz yürüttükleri bu ilişki birkaç ay sonra gündeme bomba gibi düştü. Sonra ne olduysa oldu, ilişkilerini ciddiye taşıdılar ve 2023 yılında evlendiler. Alina Boz, Umut Evirgen’in ilk ve tek resmi eşi oldu. Sessiz başlayan ilişki, nikah masasında bitti.

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Duru güzelliği, sakin tavırları ve zarafetiyle yıllardır ekranların en cool isimlerinden biri Tuba Büyüküstün. Ama iş özel hayatına geldi mi, bu sakinliğin altında alev alev yanan bir tutku gizli. Aşk hayatı adeta bir dizi senaryosu gibi… Her dönem yeni bir karakter, yeni bir hikaye…

İlk kez 2005’te yayınlanan “Ihlamurlar Altında” dizisinde, rol arkadaşı Bülent İnal ile dizi içinde aşk yaşayan Tuba, gerçek hayatta da gönlünü İnal’a kaptırdı. 2006 yılında aşklarını nikah masasına taşıdılar ama evlilik uzun sürmedi. 2007’de boşandılar. Ayrılığın ardından kulislerde Beren Saat’in bu ayrılığa neden olduğu iddiaları yankılandı.

Sonrasında 2007-2009 yılları arasında, “Asi” dizisinde İhsan karakterini canlandıran Saygın Soysal ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi 2 yıl sürdü. Ardından Tuba’nın adı bu kez “Gönülçelen” dizisinin yönetmeni Sami Saydan ile anıldı. Ancak evlilik konusunda fikir ayrılıkları yaşadıkları konuşuldu. Bir taraf evlenmek isterken diğer taraf mesafeli durunca, ilişki “büyü bozuldu” diyerek sonlandırıldı.

Aynı dizide rol aldığı Cansel Elçin ile de aşk iddiaları gündeme geldi. Her ne kadar iki taraf da bu dedikoduları reddetse de, o dönem manşetler Tuba ve Cansel aşkı ile dolmuştu. Aralarındaki kimya izleyicilere de yansıyınca, “gerçekten bir şey var mı?” sorusu uzun süre gündemde kaldı.

Ve sonra en çok konuşulan aşk geldi: Onur Saylak. Önce “Asi”, sonra “Gönülçelen” dizisinde birlikte çalışan ikili, ilişkilerini uzun süre sakladı. Ama el ele görüntülenince aşklarını kabul ettiler. 2011 yılında evlendiler. 2012’de ikiz kızları Maya ve Toprak dünyaya geldi. Sessiz, mutlu bir aile tablosu çizseler de bu tablo fazla uzun sürmedi. 6 yılın ardından, 2017’de boşandılar.

Boşanmanın ardından Tuba’nın hayatına bu kez Umut Evirgen girdi. Yönetmen ve işletmeci Evirgen’le tam 3 yıl süren bir ilişki yaşadılar. Oldukça göz önünde olan bu birliktelik 2020’de sona erdi.

Tuba’nın aşk defteri burada da bitmedi. Daha sonra adı önce Engin Akyürek ile anıldı. 2014’te birlikte rol aldıkları dizide başlayan yakınlık, 2019’da tekrar alevlendi. Hatta Engin Akyürek’in Tuba Büyüküstün’ün başına taktığı bandanayı kolunda taşıdığı bile öne sürüldü. Fakat Tuba, bu iddiaları net bir dille yalanladı.

2020’de bu kez Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddiaları çıktı. İkili iddiaları reddetti ama magazin gündemi bir süre bu ilişki dedikodusuyla çalkalandı. Ardından “Zeytin Ağacı”nda başrolü paylaştığı Murat Boz ile yakınlaştığı konuşuldu. Murat Boz ise çıkan haberleri şu sözlerle net şekilde reddetti:

“Tuba’yla sevgili olmadık. Çok iyi iki arkadaşız. Tuba’yı çok severim ama bizim asla sevgili ilişkimiz olmadı.”

Son olarak İbrahim Kutluay ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak kısa süre sonra Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile el ele görüntülendi. Böylece bu iddia da asılsız çıktı.

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım

Televizyon ekranlarının yakışıklı ve “ağır başlı” oyuncularından biri olarak tanıdık onu. Ama Kaan Yıldırım’ın özel hayatı hiç de göründüğü kadar sakin değil. Her dönem yeni bir isimle anıldı, bazıları belgeli bazıları dedikodu kaldı ama sonuç aynı: Magazin ondan asla vazgeçmedi. 

Kaan Yıldırım’ın magazin tarihindeki en ciddi adımı, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı evlilikti. 2014 yılında birlikte olmaya başladılar, 2016’da nikah masasına oturdular. Ancak bu evlilik uzun ömürlü olmadı. 2019’da sessiz sedasız yollarını ayırdılar. Ayrılık nedenine dair net bir açıklama gelmedi, “ortak karar” denilerek geçildi.

En sansasyonel aşkı ise Hadise ile yaşadığı ilişkidir. 2020’nin ilk aylarında başlayan aşk, pandemi döneminin en çok konuşulan birlikteliği olmuştu. Aynı köpekle çekilen story’ler, yaz tatilleri ve ortak ev dedikoduları… Her şey vardı. Herkes bu ilişkinin sonunun evlilik olduğunu düşünüyordu ama olmadı. 2021 yazında yollarını ayırdılar. 

Hande Erçel ile önce Londra’da, sonra Marmaris’te görüntülenmeleriyle magazin alev aldı. “Bunlar kesin sevgili” yorumları yapıldı. Ama Hande Erçel net bir dille açıklama yaptı:

“Kaan hep arkadaşım oldu, hep arkadaşım kalacak.”

Yani bu ilişki söylenti olarak kaldı ama o yazın en çok konuşulan dedikodularındandı.

Bir başka tatil dedikodusu da Demet Özdemir ile yaşandı. Bodrum’da ortak arkadaş grubuyla tatil yaparken baş başa pozlar verince aşk söylentileri çıktı. Ama iki taraf da açıklama yaparak sadece arkadaş olduklarını söyledi.

Bir dönem sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile takipleşmeleri magazinin radarına takıldı. Bu da bir başka “Acaba mı?” dedikodusunu başlattı ama sonra iki tarafın da sadece arkadaş olduğu ortaya çıktı.

2022 yazında bu kez Sıla Türkoğlu ile Bodrum’da bir mekanda objektiflere yakalandı. Göz göze şarkı söyledikleri görüntüler aşk dedikodularını alevlendirdi. 

Ve sürpriz final: Pınar Deniz. Sessiz sedasız yürüyen bir ilişkiden sonra 2024 yılında evlendiler. Çiftin 2025 yılında Fikret Hakan adında bir bebekleri oldu.

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Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah oyunculuğuyla parlayan, güçlü duruşuyla da ilham veren ünlülerimizden. Ama iş aşk hayatına gelince, hep biraz gizemli, biraz da gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Göz önünde olmayan ama arka planda magazin tarihine küçük notlar düşen ilişkileriyle sessiz ama etkili bir aşk geçmişi var. 

Farah’ın adı 2012 yılında Eser Yenenler ile anıldı. Bu ilişki kamuoyunda fazla görünür olmasa da magazin kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldı. Ancak bu ilişki fazla uzun sürmeden sonlandı. 

Farah’ın ilk ciddi ve belgeli aşkı oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ileydi. 2019 yılında başlayan ilişkileri, oldukça göz önünde yaşandı. Birlikte birçok davete katıldılar, el ele görüntülendiler. Yaklaşık 2 yıl süren bu ilişki 2021’de sona erdi. Ayrılığın nedeni açıklanmadı ama sessiz sedasız bitmişti. 

Doğu Demirkol ile 2019'un sonlarında aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Ancak bu ilişki de 2020’nin Mart ayında bitti. İkili, ayrılığı sessiz sedasız yaşadı, medyada kavga ya da kriz yaşanmadı.

Aynı yıl Reynmen ile sevgili oldukları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile görüntüleri sosyal medyaya sızınca aşk iddiaları alevlenmişti. Ancak ne birlikteliklerini doğruladılar ne de ayrılıklarını. Bu iddia sessiz sedasız unutuldu. 

Farah daha sonra bu kez Murat Boz ile birlikte bir mekanda görüntülendi. Görüntüler magazin basınına düşünce “yeni aşk mı?” soruları soruldu. Ancak Murat Boz hemen açıklama yaparak, “Hayatımda kimse yok,”diyerek iddiaları yalanladı. Farah da konu hakkında sessiz kaldı. Bu ilişki de söylenti olarak kaldı.

2022 yılında Dj Artz adıyla bilinen Efe Çelik ile yaklaşık sekiz ay birlikte oldu. İkilinin bol bol birbirilerine sataştıkları, eğlenceli bir ilişkisi olsa da çift sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Son olarak 2025 yılında Farah’ın adı Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile anıldı. Gökhan’ın konserine giden Farah, locada dans ederken görüntülendi. Ardından kuliste Gökhan’ı yalnız bırakmadığı iddia edildi. Ancak bu iddialar da kısa sürede yalanlandı. Farah Zeynep Abdullah bu haberle ilgili net bir şekilde açıklama yaptı ve “Tamamen asılsız,” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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