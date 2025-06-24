Sosyal Medyayı Sallayan 5 Ünlü Çiftin Ayrılık Detayı
İlişkilerinin başladığı gün sosyal medya alev aldı; ama iş ayrılığa geldiğinde ortalık adeta yangın yerine döndü. Kimisi beş ayda evliliğini bitirdi, kimisi yıllarca süren birlikteliğini sessizce noktaladı ama her biri gündemin zirvesinden inmedi. Sadece aşk yaşamamış, aynı zamanda ayrılıklarıyla da olay yaratmış bu çiftler, hala dillerde. Peki kim bu “hem aşkıyla hem vedasıyla sansasyon yaratan” isimler?
Gelin, birlikte ünlü çiftlerimizin hem romantik başlangıçlarına hem de çalkantılı vedalarını inceleyelim. İşte sosyal medyada deprem etkisi yaratan, ayrılıkları olay olan 5 ünlü çift ve fırtınalı hikayeleri…
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Bazı aşk hikayeleri var ki, sadece iki kişi arasında yaşanmaz; milyonların gözü önünde başlar, yine milyonların yorumları eşliğinde biter.
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Hadise ve Mehmet Dinçerler
Demet Özdemir ve Oğuzhan koç
Aslı Enver ve Murat Boz
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylık
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Sinem Kobal ve Arda Turan
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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