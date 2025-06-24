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Sosyal Medyayı Sallayan 5 Ünlü Çiftin Ayrılık Detayı

Sosyal Medyayı Sallayan 5 Ünlü Çiftin Ayrılık Detayı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 00:55

İlişkilerinin başladığı gün sosyal medya alev aldı; ama iş ayrılığa geldiğinde ortalık adeta yangın yerine döndü. Kimisi beş ayda evliliğini bitirdi, kimisi yıllarca süren birlikteliğini sessizce noktaladı ama her biri gündemin zirvesinden inmedi. Sadece aşk yaşamamış, aynı zamanda ayrılıklarıyla da olay yaratmış bu çiftler, hala dillerde. Peki kim bu “hem aşkıyla hem vedasıyla sansasyon yaratan” isimler?

Gelin, birlikte ünlü çiftlerimizin hem romantik başlangıçlarına hem de çalkantılı vedalarını inceleyelim. İşte sosyal medyada deprem etkisi yaratan, ayrılıkları olay olan 5 ünlü çift ve fırtınalı hikayeleri…

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Bazı aşk hikayeleri var ki, sadece iki kişi arasında yaşanmaz; milyonların gözü önünde başlar, yine milyonların yorumları eşliğinde biter.

Bazı aşk hikayeleri var ki, sadece iki kişi arasında yaşanmaz; milyonların gözü önünde başlar, yine milyonların yorumları eşliğinde biter.

Hele ki işin içinde ünlü isimler varsa, o ilişki sadece iki kişi arasında değil tüm kameraların ve sosyal medyanın gözü önünde yaşanan olaylarla manşetlere sık sık yerleşir.

Birlikte çekilen romantik kareler, kalpli yorumlar, hayran kitlesinden gelen “çok yakışıyorlar' yorumları… Ve sonra ansızın gelen bir takipten çıkma hamlesi, sessizce silinen fotoğraflar, “acaba ayrıldılar mı?” sorularıyla dolu bir sosyal medya fırtınası… Magazin dünyasında aşk kadar ayrılık da büyük bir gösteri haline geldi biliyorsunuz...

Son yıllarda öyle ünlü çiftler bir araya geldi, sürpriz aşıklar birbirine yakıştırıldı, kimileri ilişkilerine sağlam adımlarla devam ederken kimileri de beklenmedik şekilde yollarını ayırdı. Çok beklemeden nikah masasına oturanlar da oldu, rol arkadaşlığından doğan aşklar da...

Bazıları aşklarını doya doya yaşarken, bazıları gözlerden uzak kalmayı tercih etti ama sonuç hep aynıydı: Ayrılıklarıyla da gündemden düşmediler! Paylaştıkları her fotoğraf, yaptıkları her açıklama mercek altındaydı. Öyle ilişkiler vardı ki, daha başlarken “bu iş yürümez” diyenler oldu; bazılarının ise evleneceği daha ilk günden belliydi.

Ama magazin dünyasında hiçbir aşk garantili değil! Şimdi gelin, hem o dillere destan başlangıçlara hem de sosyal medyayı ayağa kaldıran ayrılıklara tek tek bakalım…

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşkı, 2021 sonunda sessiz sedasız başlamış gibi görünse de çok geçmeden magazin manşetlerine taşındı. Güzel şarkıcının iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisi, sosyal medyada adeta “peri masalı” olarak görüldü..

 2022 Mayıs’ında Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen gözlerden uzak ama gösterişli nikah töreniyle evliliklerini duyuran çift, herkesin gözleri önünde mutlu bir tablo çizdi. Ancak bu mutluluk fazla uzun sürmedi. Düğün sonrası Hadise’nin kariyerine müdahale edildiği, sahne kıyafetlerine karışıldığı ve psikolojik baskı gördüğü iddiaları gündeme geldi. Evlilik teklifinde takılan 3 milyon TL’lik tek taş yüzüğün boşanma sürecinde geri istendiği öne sürülürken, Hadise’nin sahnede gözyaşlarıyla şarkı söylemesi sosyal medyada viral oldu. Boşanma, 5 ay gibi kısa sürede ve tek celsede gerçekleşti. Her iki taraf da suskunluğunu korurken, Hadise 2024 yılında yaptığı bir röportajda aralarındaki gizlilik sözleşmesi nedeniyle yaşadıklarını anlatamadığını söyledi. Ayrılığın ardından sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri de bu sessizlikti. Çünkü Hadise gibi güçlü duruşuyla tanınan bir figürün bu kez hiçbir açıklama yapmadan geri çekilmesi, olayın daha derin sebepleri olabileceği yönünde spekülasyonları körükledi. Bu ilişki, sadece evliliğiyle değil, kısa sürede ve sessiz sedasız bitişiyle de sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan koç

Demet Özdemir ve Oğuzhan koç

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ilişkisi ilk olarak 2020’nin sonlarında magazin kulislerine sızdı ve çok geçmeden 2021’in ilk günlerinde doğrulandı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikteliği her ne kadar sürpriz olsa da sosyal medyada “çok yakıştılar” yorumları havalarda uçuşmaya başladı. Bu hızlı başlayan aşk, 2022 Şubat’ında gelen evlilik teklifiyle bir anda ciddiye bindi. Oğuzhan Koç’un boğaz manzarasında ettiği evlilik teklifi ve yüzük detayı, sosyal medyada günlerce konuşuldu.

 28 Ağustos 2022’de dillere destan bir düğünle evlenen çift, magazinin “yılın en uyumlu çifti” ilan ettiği bir birlikteliğe imza attı. Ancak bu evlilik, ilk yıl dönümüne bile ulaşamadan sona erdi. 2023’ün Mayıs ayında çift boşanma kararı aldı ve bu karar, en az evlilikleri kadar hızlı ve sessiz gerçekleşti. Her iki taraf da “saygı çerçevesinde ayrıldık” açıklamasında bulunsa da sosyal medya bu ayrılığı öyle kolay sindiremedi. Özellikle düğünlerinde gözyaşlarıyla dans eden Demet Özdemir'in'Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık' açıklamasının ardından gelen bu ayrılık, ikiliyi yakıştıranlar için de bir hayal kırıklığıydı. 

Bazı iddialara göre, çiftin arasındaki sorunlar, Özdemir'in rol aldığı projelerdeki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizlerine yol açtığı söylenmişti. Özellikle, Özdemir'in 'Aşk Taktikleri' filmindeki partneri Şükrü Özyıldız ile olan yakın ilişkisi, Koç'un rahatsızlık duymasına neden olmuş ve bu durum çiftin arasındaki gerilimi artırdığı idda edilmişti.

Sosyal medyada bu ilişki, “çok hızlı başladı, çok hızlı bitti” eleştirileriyle gündemde kaldı. Masal gibi başlayan bu evlilik, sessizce bitti ama yankısı uzun süre sosyal medyada devam etti.

Aslı Enver ve Murat Boz

Aslı Enver ve Murat Boz

Murat Boz ve Aslı Enver, 2014 yılında başlayan ilişkileriyle magazin dünyasında sıkça gündeme gelmişti. Ancak, 2018 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayırdılar. Ayrılığın ardından, çiftin yakın çevresinden ve magazin kulislerinden gelen bilgiler, ilişkinin sonlanmasının ardında kıskançlık ve evlilik konusundaki farklı bakış açıları olduğunu ortaya koydu.

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı, sadece çiftin kendi arasında yaşanan bir ayrılık değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bir olay oldu. İkilinin uzun soluklu, aşk dolu ilişkisi hayranlar tarafından çok benimsenmişti; bu yüzden ayrılık haberi hem şaşkınlık hem de üzüntüyle karşılandı. 

Ayrılığın kıskançlık ve evlilik konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle yaşandığı konuşulurken, bir de ailelerin uyumu sosyal medyada dikkat çekti. Murat Boz’un annesi, Aslı Enver’i çok sevmiş ve çiftin arasındaki ilişkiyi desteklemişti. Bu da “aileler de çok yakındı, hatta Murat’ın annesi Aslı’yı kızı gibi görüyordu” şeklinde yorumlanınca, ayrılığın başka bir boyutu daha ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, “Aileler bile barışmasını istedi ama olmadı” gibi paylaşımlarda bulundu.

Ayrıca, Murat Boz’un evlilik konusundaki tereddütleri ve Aslı Enver’in beklentileri medyada sıkça tartışıldı; bu da ayrılığın nedenleri ve süreci hakkında uzun uzun konuşulmasına neden oldu.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylık

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylık

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2010 yılında birlikte rol aldıkları “Gönülçelen” dizisinde tanışıp sette başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü. Sektörün en yetenekli isimlerinden olan ikili, 2011’de Paris’te nikah masasına oturdu ve aynı yıl ikiz kızları dünyaya geldi. Herkes bu aşkın gerçekliğine inanmışken sosyal medya ayrılıkla sarsılmıştı.

Evlilikleri 2017 yılında, üstelik hiçbir açıklama yapılmadan tek celsede sona erdi. Sessizce gerçekleşen bu boşanma, magazin dünyasında şok etkisi yarattı çünkü ilişkilerinde daha önce kamuoyuna yansıyan bir kriz olmamıştı.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2017’de sessiz sedasız boşandıktan sonra hayatlarında yeni bir dönem başladı ama bu “sessizlik”, magazin dünyasında yankılanan dedikodulara engel olamadı. Boşanmanın hemen ardından Tuba’nın adı bir dönem Dubaili bir iş adamıyla, ardından da işletmeci Umut Evirgen’le anıldı. Bu ilişki magazin dünyasında büyük ses getirdi, çiftin lüks araçlarla objektiflere yakalanması ve sosyal medya paylaşımları uzun süre konuşuldu. Öte yandan Onur Saylak da bir süre sonra farklı kadınlarla anılmaya başladı ve özel hayatına dair açıklama yapmasa da İstanbul gece hayatında görüntülenmesiyle gündeme geldi. Ayrılık sonrası çıkan “ihanet” haberleri çifti o kadar zorladı ki, birlikte mahkemeye gidip iddiaların asılsız olduğunu beyan ederek 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtılar. Mahkeme talebi reddetti ama dilekçeye düşen “Tuba Onur’a asla ihanet etmedi” cümlesi, magazin tarihine geçti.

 Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ikili, yollarını tamamen ayırdı. Tuba Umut Evirgen'le uzun bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı; Onur Saylak ise ilerleyen yıllarda yeniden evlendi. İkiz kızları için ortak ebeveynliklerini sürdüren çift, aşk hayatlarıyla değil ama ayrılık sonrası yaşananlarla hala konuşulmaya devam ediyor.

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Sinem Kobal ve Arda Turan

Sinem Kobal ve Arda Turan

Sinem Kobal ve Arda Turan aşkı, 2009 yılında başlayan ve Türkiye’de “futbolcu-oyuncu aşklarının en popüleri” haline gelen bir ilişkiydi. Arda’nın futbol kariyerindeki yükselişiyle Sinem’in oyunculukta parladığı dönem üst üste gelince, çift medyanın gözdesi oldu. 2010 yılında aile arasında nişanlanan ikili için herkes düğün beklerken, 2013’e gelindiğinde sessizce bir kopuş başladı. Nişan bozuldu, düğün ertelendi ve çift kamuoyundan uzaklaştı. O dönem Sinem'in tek başına kına gecesi yaptığı, Arda’nın ise Kıbrıs’ta yalnız boy göstermesi sosyal medyada “ayrıldılar mı?” sorusunu alevlendirdi.

Arda’nın yurt dışında yükselen futbol kariyeriyle Sinem’in oyunculuk projeleri arasındaki mesafe, ilişkide derin çatlaklar oluşturdu. Arda, Madrid’e taşınan Sinem’den iş hayatını bırakıp onunla birlikte yaşamasını bekledi. Ancak Sinem kariyerinden vazgeçmek istemedi; bu da çift arasında büyük bir kırılma yarattı. İlişkiye Arda'nın ailesinin de müdahil olduğu, özellikle evlilik konusunda baskı yapıldığı iddiaları ayrılık sürecini hızlandırdı. Arda'nın yaptığı 'Sinem başka biriyle görüşürse benim için her şey biter' çıkışı da, ayrılığın ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Sinem ise daha sonra Instagram üzerinden yaptığı açıklamada ilişkinin zaten 1,5 yıl önce bittiğini ve artık bu konunun konuşulmasının rahatsız edici olduğunu söyledi. 

Üstelik ayrılık sonrası paylaşılan şarkılar, imalı gönderiler ve Arda’nın annesinin bu ilişkiyi istemediği yönündeki iddialar, ayrılığın ardındaki krizi körükledi.. Aşkları döneminde Türkiye’nin “en ikonik çifti” olarak anılan Sinem ve Arda, ayrılıklarıyla da o dönemin magazin tarihinde derin bir iz bıraktı. Ayrılıkları, tam da bu sebeplerle magazinde yankı uyandırdı; çünkü herkes evlilik beklerken, çift yollarını çoktan ayırmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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