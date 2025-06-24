Sosyal Medyayı Sallayan 5 Ünlü Çiftin Ayrılık Detayı

Hele ki işin içinde ünlü isimler varsa, o ilişki sadece iki kişi arasında değil tüm kameraların ve sosyal medyanın gözü önünde yaşanan olaylarla manşetlere sık sık yerleşir.

Birlikte çekilen romantik kareler, kalpli yorumlar, hayran kitlesinden gelen “çok yakışıyorlar' yorumları… Ve sonra ansızın gelen bir takipten çıkma hamlesi, sessizce silinen fotoğraflar, “acaba ayrıldılar mı?” sorularıyla dolu bir sosyal medya fırtınası… Magazin dünyasında aşk kadar ayrılık da büyük bir gösteri haline geldi biliyorsunuz...

Son yıllarda öyle ünlü çiftler bir araya geldi, sürpriz aşıklar birbirine yakıştırıldı, kimileri ilişkilerine sağlam adımlarla devam ederken kimileri de beklenmedik şekilde yollarını ayırdı. Çok beklemeden nikah masasına oturanlar da oldu, rol arkadaşlığından doğan aşklar da...

Bazıları aşklarını doya doya yaşarken, bazıları gözlerden uzak kalmayı tercih etti ama sonuç hep aynıydı: Ayrılıklarıyla da gündemden düşmediler! Paylaştıkları her fotoğraf, yaptıkları her açıklama mercek altındaydı. Öyle ilişkiler vardı ki, daha başlarken “bu iş yürümez” diyenler oldu; bazılarının ise evleneceği daha ilk günden belliydi.

Ama magazin dünyasında hiçbir aşk garantili değil! Şimdi gelin, hem o dillere destan başlangıçlara hem de sosyal medyayı ayağa kaldıran ayrılıklara tek tek bakalım…