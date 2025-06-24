Yeni İmajıyla Şaşırtan 5 Ünlü Kadın! Hangisi Sana İlham Verdi?

Değişim geçiren ünlülerimizin ilk sırasında elbette Hadise var! Sahnelerde fırtınalar estiren Hadise, 'Şarkıcılığın yanına oyunculuğu da ekleyeyim, bir deneyeyim' dediği dönemde 'Kendime yeni bir ben lazım' sonucuna da vardı.

Uzun zamandır ikonikleşen sarışın imajını geride bırakarak cesur bir kızıl tonu tercih etti. Üstelik öyle hazırlıklı falan da değildik buna. İlk oyunculuk performansını sergilediği, çokça da eleştiriye maruz kalan Esas Oğlan dizisinin galasında ilan etti hayatına bir süre kızıl bir kadın olarak devam edeceğini...

Kızıllık kısa sürdü ama Hadise için oldukça deli dolu, hararetli bir dönemin başlangıcını ve sonunu temsil etti. Yönetmen sevgilisiyle başlayan aşkta kızaran saçları, aşk bitince yeniden sarardı.

Bizce kızıllık da çok ama çok yakışmıştı! Özüne dönmek istedi sanıyoruz.

Bize kafamıza ne esiyorsa o an onu yapma ilhamını verdi Hadise! Saç rengi değiştirme meselesi bu kadar kafaya takılmamalı belki de.