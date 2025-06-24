Yeni İmajıyla Şaşırtan 5 Ünlü Kadın! Hangisi Sana İlham Verdi?
Bir saç modeli… bir renk… bir kararlılık. Bazı değişimler sadece aynada değil, hayatta da yeni bir sayfa açar. 2025'e damgasını vuran 5 ünlü kadın, dış görünüşleriyle değil, verdikleri mesajlarla da konuşuluyor. 👇 Aşağıdaki dönüşümleri incele, ilhamını seç, belki senin için de değişim zamanıdır!
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“Kadın saçını kestirmiş, kesin bir şey olmuştur!” Bu klişeyi yıllardır duyuyoruz ama kabul edelim ki bazen tam da öyle oluyor!
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Hadise
Birce Akalay
Melis Sezen
Pelin Akil
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Afra Saraçoğlu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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