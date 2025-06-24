Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu, Yıllardır Uğraştığı Hastalığını İlk Kez Açıkladı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hayal Köseoğlu, Nihal Candan'ın vefatına sert tepki göstermiş, 'Gencecik bir kadın keşke kimseye ders olmasaydı' açıklamasında bulunmuştu.
Köseoğlu, yıllardır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı, samimi bir yardım eli uzattı.
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Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hepimizin ilk olarak Aşk-ı Memnu Nihal'in en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Hayal Köseoğlu magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden.
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Belki denk gelmişsinizdir, sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya düşüp anoreksiya savaşını kaybettiğinde upuzun bir mesaj yayınlamıştı kendisi.
Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz saatlerde senelerdir mücadele ettiği rahatsızlığını da ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ay kıyamam yaaa ne dertler var tü tü tü
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