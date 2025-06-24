Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu, Yıllardır Uğraştığı Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

10 yıldır anksiyete ve obesif kompulsif bozukluk hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Hayal Köseoğlu,

'Arkadaşlar, 10 senedir obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı uzmanlara harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle bu konuda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor.' açıklamasında bulundu.

Ardından, bu hastalıkla mücadele eden herkese yardımcı olmak istediğini dile getirip 'Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim.' ifadelerini kullandı.