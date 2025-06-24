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Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu, Yıllardır Uğraştığı Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu, Yıllardır Uğraştığı Hastalığını İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2025 - 12:32

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hayal Köseoğlu, Nihal Candan'ın vefatına sert tepki göstermiş, 'Gencecik bir kadın keşke kimseye ders olmasaydı' açıklamasında bulunmuştu. 

Köseoğlu, yıllardır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı, samimi bir yardım eli uzattı.

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Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hepimizin ilk olarak Aşk-ı Memnu Nihal'in en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Hayal Köseoğlu magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden.

Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hepimizin ilk olarak Aşk-ı Memnu Nihal'in en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Hayal Köseoğlu magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden.

2024–2025 sezonunda FOX TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, yalnızca başarılı kariyeriyle değil, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

X ve Instagram hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlar ve bazı ünlülerle girdiği atışmalar da gündemde kalmasını sağlıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya düşüp anoreksiya savaşını kaybettiğinde upuzun bir mesaj yayınlamıştı kendisi.

Belki denk gelmişsinizdir, sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya düşüp anoreksiya savaşını kaybettiğinde upuzun bir mesaj yayınlamıştı kendisi.

'Gencecik bir kadın keşke kimseye ders olmasaydı.' açıklamasında bulunan Hayal Köseoğlu sözlerine, 

'Ama bu ölüm anoreksiyayı ve blumiayı tanımak, kompleks mental rahatsızlıkları anlamak için en azından bir pencere açsın topluma.' diyerek devam etmiş, dış görünüşle yargılayan herkese 'Susun Artık' çıkışında bulunmuştu.

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz saatlerde senelerdir mücadele ettiği rahatsızlığını da ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz saatlerde senelerdir mücadele ettiği rahatsızlığını da ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

10 yıldır anksiyete ve obesif kompulsif bozukluk hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Hayal Köseoğlu, 

'Arkadaşlar, 10 senedir obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı uzmanlara harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle bu konuda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor.' açıklamasında bulundu. 

Ardından, bu hastalıkla mücadele eden herkese yardımcı olmak istediğini dile getirip 'Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim.' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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DamnD

ay kıyamam yaaa ne dertler var tü tü tü

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