Gözler Onların Üzerinde: Magazin Dünyasında En Çok Konuşulan 7 İsim
Magazin dünyası dediğimiz şey aslında bir sahne ve bu sahnede sürekli başrol oynayan bazı yıldızlar var. Kimi çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor, kimi 'örnek çift' dediğimiz sıcak aile paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kiminin bebeğiyle bir paylaşımı bile heyecanla takip ediliyor, kiminin işi özel hayatına da yansıyınca magazinlik oluyor.
İşte her hareketi mercek altında olan magazin dünyasında en çok konuşulan 7 ismi...
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1. Kıvanç Tatlıtuğ
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2. Hande Erçel
3. Burak Özçivit
4. Afra Saraçoğlu
5. Mert Yazıcıoğlu
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6. Pınar Deniz
7. Çağatay Ulusoy
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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