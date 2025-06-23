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Gözler Onların Üzerinde: Magazin Dünyasında En Çok Konuşulan 7 İsim

Gözler Onların Üzerinde: Magazin Dünyasında En Çok Konuşulan 7 İsim

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.06.2025 - 17:10

Magazin dünyası dediğimiz şey aslında bir sahne ve bu sahnede sürekli başrol oynayan bazı yıldızlar var. Kimi çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor, kimi 'örnek çift' dediğimiz sıcak aile paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kiminin bebeğiyle bir paylaşımı bile heyecanla takip ediliyor, kiminin işi özel hayatına da yansıyınca magazinlik oluyor. 

İşte her hareketi mercek altında olan magazin dünyasında en çok konuşulan 7 ismi...

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1. Kıvanç Tatlıtuğ

1. Kıvanç Tatlıtuğ

Magazinin adeta göz bebeği… Yakışıklılığı, duruşu, oyunculuğuyla yıllardır zirvede. Son olarak “Aile” dizisindeki performansıyla yine beğeni toplamıştı. Ama bir yandan da özel hayatı en az kariyeri kadar ilgi görüyor. Eşi Başak Dizer ile ilişkisi, oğulları Kurt Efe ile verdikleri samimi aile pozları… Özellikle baba-oğul fotoğrafları sosyal medyada hayranlarını epey heyecanlandırıyor. Her zaman cool, her zaman karizma… 

E magazin de ondan vazgeçemiyor haliyle.

2. Hande Erçel

2. Hande Erçel

Hande Erçel’in zaten her adımı olay! Uzun bir süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, kariyerinde de dur durak bilmiyor. Bilenler bilir Barış Arduç ile arka arkaya çektiği iki film, özellikle de “Aşkı Hatırla” filmindeki öpüşme sahneleri çok konuşuldu. Hatta bu sahnelerin, Hakan Sabancı ile arasını açtığı bile iddia edildi. Özel hayatındaki bu çalkantılarla birlikte Erçel’in stili, sosyal medya paylaşımları ve yeni projeleri her zaman takip altında.

3. Burak Özçivit

3. Burak Özçivit

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda fırtına estirmeye devam eden Burak Özçivit, hem iş hem de özel hayatıyla magazinin gündeminde yer alan ünlülerimizden. Fahriye Evcen ile evliliği, çocuklarıyla verdikleri pozlar, sosyal medyada sık sık konuşuluyor. “Aile babası” imajını bozmadan, projeleriyle de adından söz ettirmeye devam eden Özçivit, magazin dünyasında sağlam bir yer edinmiş durumda.

4. Afra Saraçoğlu

4. Afra Saraçoğlu

Oyunculuğu tartışma konusu olsa da Afra Saraçoğlu son yılların en parlayan yıldızlarından biri. Özellikle de magazinin...

Yalı Çapkını dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Takip edenler bilir önce Mert Yazıcıoğlu ile olan uzun süreli ilişkisi, ardından Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşk magazin sayfalarını uzun süre meşgul etti. Dedikodular, dudak dudağa görüntüler derken Saraçoğlu’nun ismi magazinin merkezine yerleşti bile.

5. Mert Yazıcıoğlu

5. Mert Yazıcıoğlu

Afra Saraçoğlu ile ilişkisinin ardından Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Mert Yazıcıoğlu, son dönemde genç kuşağın favorileri arasında yer alıyor. Tarzı, duruşu, yakışıklılığı ve seçtiği nokta atışı projelerle dikkat çeken oyuncu, magazin dünyasında artık sadece “Afra’nın eski sevgilisi” değil, kendi yolunda ilerleyen bir yıldız olarak anılıyor. Ve şimdilerde genç kızların gözdesi ünlülerimizden...

Röportajlarındaki samimiyet, sosyal medya etkileşimi ve ekran başarısı ile Yazıcıoğlu, listemizde yer almayı hak ediyor.

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6. Pınar Deniz

6. Pınar Deniz

Listemizin olmazsa olmazı! Son olarak Yargı dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, özel hayatında da mutlu günler yaşıyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlenen Deniz, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Oğlu Fikret Hakan’la verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Hem annelik halleriyle hem de kamera önündeki profesyonelliğiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu magazin basınının en gözde isimlerinden biri haline geldi.

7. Çağatay Ulusoy

7. Çağatay Ulusoy

Ara ara ortalardan kaybolsa da, Çağatay Ulusoy mutlaka magazinin radarına giren ünlülerimizden. Netflix projeleriyle yurt dışında da adından söz ettiren oyuncu, hem oyunculuğu hem de karizmasıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, sosyal medyadan ne kadar uzak da olsa aşk hayatı ve rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile sık sık gündemimize geliyor. Sessiz bir o kadar da gizemli bir hava sezdiren oyuncumuz haliyle magazinin vazgeçilmezlerinden biri.

Peki sizce başka hangi ünlümüz bu listede olmalıydı? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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