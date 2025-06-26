Örnek Baba: Biricik Eşiyle Tatile Çıkan Selahattin Paşalı, Minik Kızı Leyla Pera'yla Denizin Keyfini Çıkardı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/selahattin-...
Magazinin en gözde çiftlerinden Selahattin ve Lara Paşalı, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Sıcak havaların etkisiyle ünlü isimler birer birer popüler tatil noktalarına akın ederken, Paşalı çifti de soluğu sahilde aldı. Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre; Selahattin Paşalı, eşi ve minik kızıyla birlikte tüm günü plajda geçirdi. Akşam saatlerinde ise hep birlikte denize girerek sezonun ilk serinliğini yaşadılar. Leyla Pera'nın tatlılığı da kalpleri eritti. 😍
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Aşk 101, Babil, Ömer, Pera Palasta gibi büyük yapımlarda rol alan ve başarılı performansıyla takdir gören Selahattin Paşalı'yı tanımayanınız yoktur.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Selahattin Paşalı, 2 yıldır birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz saatlerde tatil pozları magazine düştü!
Gün boyu şezlonglarında dinlenen çift uzun uzun sohbet etti.
Selahattin Paşalı ise kızı Leyla Pera'yı kucağına alıp denizde oynadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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