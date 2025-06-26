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Örnek Baba: Biricik Eşiyle Tatile Çıkan Selahattin Paşalı, Minik Kızı Leyla Pera'yla Denizin Keyfini Çıkardı!

Örnek Baba: Biricik Eşiyle Tatile Çıkan Selahattin Paşalı, Minik Kızı Leyla Pera'yla Denizin Keyfini Çıkardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.06.2025 - 13:59

Magazinin en gözde çiftlerinden Selahattin ve Lara Paşalı, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Sıcak havaların etkisiyle ünlü isimler birer birer popüler tatil noktalarına akın ederken, Paşalı çifti de soluğu sahilde aldı. Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre; Selahattin Paşalı, eşi ve minik kızıyla birlikte tüm günü plajda geçirdi. Akşam saatlerinde ise hep birlikte denize girerek sezonun ilk serinliğini yaşadılar. Leyla Pera'nın tatlılığı da kalpleri eritti. 😍

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.haberturk.com/selahattin-...
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Aşk 101, Babil, Ömer, Pera Palasta gibi büyük yapımlarda rol alan ve başarılı performansıyla takdir gören Selahattin Paşalı'yı tanımayanınız yoktur.

Aşk 101, Babil, Ömer, Pera Palasta gibi büyük yapımlarda rol alan ve başarılı performansıyla takdir gören Selahattin Paşalı'yı tanımayanınız yoktur.

Gerek kariyeri, gerek özel hayatıyla yakından takip edilen Selahattin Paşalı'yı oynadığı ilk dizi Kalp Atışı ile tanıdık. 

Ardından Bir Umut Yeter, Leke, Babil, Aşk 101, Pera Palasta, Mukavemet, Kurak Günler gibi projelerde rol alan Paşalı son olarak Ömer dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettirmişti.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Selahattin Paşalı, 2 yıldır birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Selahattin Paşalı, 2 yıldır birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Lara Tümer'in 7 aylık hamile olduğu süreçte evlenen çift 2 ay sonra kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı. 

İkili, doğum haberini 'İsmimizi 'anne' ve 'baba' olarak değiştirdik...' ifadeleriyle duyurmuştu. Selahattin Paşalı geçtiğimiz aylarda biricik eşi Lara Paşalı'nın Anneler Günü'nü büyük bir jestle kutlayarak hepimizi duygulandırmıştı. Lara Paşalı'nın çocuklarına bakarkenki uykusuz hallerini paylaşarak hem teşekkür etmiş hem de ne kadar romantik olduğunu göstermişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde tatil pozları magazine düştü!

Geçtiğimiz saatlerde tatil pozları magazine düştü!

Çift, çocukları Leyla Pera'yı da yanlarına alarak sıcak havaların keyfini Bodrum'da çıkardı. 

Habertürk'te yer alan habere göre Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı minik kızları Leyla Pera'yla Yalıçiftlik’te bir plajda objektiflere yakalandı.

Gün boyu şezlonglarında dinlenen çift uzun uzun sohbet etti.

Gün boyu şezlonglarında dinlenen çift uzun uzun sohbet etti.

Lara Paşalı, önce denize girdi kısa süre sonra çıkıp şezlonguna geri döndü.

Selahattin Paşalı ise kızı Leyla Pera'yı kucağına alıp denizde oynadı.

Selahattin Paşalı ise kızı Leyla Pera'yı kucağına alıp denizde oynadı.

Küçük kızıyla suyun içinde dakikalarca oyun oynayan oyuncu daha sonra eşinin yanına geri döndü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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