Berk Cankat ve Sinem Ünsal Hakkında Bomba "Evlilik" İddiası: "Canım Eşim" Diye Seslenmesi Kafa Karıştırdı!

Çiftin sevgili olduğunu bilen hayranları 'Canım eşim' ifadesi üzerine bir şok geçirdi. Biz de tabi...

Cankat bu ifadeyi bir sevgi göstergesi olarak mı kullandı, yoksa iddialar doğru mu bilinmiyor. Ancak gizlice evlendikleri iddiası jet hızıyla magazinde yer buldu şimdiden.