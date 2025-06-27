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Berk Cankat ve Sinem Ünsal Hakkında Bomba "Evlilik" İddiası: "Canım Eşim" Diye Seslenmesi Kafa Karıştırdı!

Berk Cankat ve Sinem Ünsal Hakkında Bomba "Evlilik" İddiası: "Canım Eşim" Diye Seslenmesi Kafa Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 10:18

Son olarak Uzak Şehir dizisindeki Alya rolüyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, oyuncu sevgilisi Berk Cankat’la romantik bir tatile çıktı. Çiftin tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, “Canım eşim” detayı kafaları fena karıştırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin gizlice evlendiği iddiaları gündeme oturdu. Peki işin aslı ne? Gerçekten evliler mi? 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.haberturk.com/sinem-unsal...
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Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Son olarak Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’la birlikte çıktığı tatilde yine sosyal medyanın radarına takıldı. Ama bu kez yalnızca romantik kareler değil, haklarındaki bir iddia da çok konuşuldu.

2017 yılında Çoban Yıldızı dizisiyle oyunculuğa adım atan Sinem Ünsal, asıl çıkışını Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yakalamıştı.

2017 yılında Çoban Yıldızı dizisiyle oyunculuğa adım atan Sinem Ünsal, asıl çıkışını Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yakalamıştı.

Şimdilerde ise Uzak Şehir dizisindeki performansıyla övgü topluyor. Öte yandan sevgilisi Berk Cankat da 2013’te başladığı oyunculuk kariyerinde Sana Bir Sır Vereceğim, Güzel Köylü, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi pek çok yapımda yer aldı.

İkilinin uzun süredir mutlu bir ilişki yaşadığı biliniyor.

İkilinin uzun süredir mutlu bir ilişki yaşadığı biliniyor.

Sosyal medyada sık sık birlikte paylaşım yapan çift, geçtiğimiz günlerde Berk Cankat’ın Sinem Ünsal’ın doğum gününde “Canım eşim” ifadesini kullanması üzerine kafaları karıştırdı.

Sinem Ünsal'ın doğum günü vesilesiyle paylaşım yapan Cankat, paylaşımına 'Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim… İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim.' notunu düşmüştü.

Nottaki "Canım eşim" detayı beraberinde "Evliler mi?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Nottaki "Canım eşim" detayı beraberinde "Evliler mi?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Çiftin sevgili olduğunu bilen hayranları 'Canım eşim' ifadesi üzerine bir şok geçirdi. Biz de tabi...

Cankat bu ifadeyi bir sevgi göstergesi olarak mı kullandı, yoksa iddialar doğru mu bilinmiyor.  Ancak gizlice evlendikleri iddiası jet hızıyla magazinde yer buldu şimdiden.

Habertürk'te yer alan haberde de; çiftin bilindiğinin aksine sevgili değil, evli olduğu bilgisi yer alırken, tatil için de "balayı modu" yorumu yapıldı.

Habertürk'te yer alan haberde de; çiftin bilindiğinin aksine sevgili değil, evli olduğu bilgisi yer alırken, tatil için de "balayı modu" yorumu yapıldı.

Çift şimdilerde tatilde deniz ve kumun tadını çıkarırken bu iddialar uzun süre konuşulacağa benziyor. Bir açıklama gelecek mi bekleyip göreceğiz... Siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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