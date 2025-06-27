Berk Cankat ve Sinem Ünsal Hakkında Bomba "Evlilik" İddiası: "Canım Eşim" Diye Seslenmesi Kafa Karıştırdı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/sinem-unsal...
Son olarak Uzak Şehir dizisindeki Alya rolüyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, oyuncu sevgilisi Berk Cankat’la romantik bir tatile çıktı. Çiftin tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, “Canım eşim” detayı kafaları fena karıştırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin gizlice evlendiği iddiaları gündeme oturdu. Peki işin aslı ne? Gerçekten evliler mi?
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017 yılında Çoban Yıldızı dizisiyle oyunculuğa adım atan Sinem Ünsal, asıl çıkışını Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yakalamıştı.
İkilinin uzun süredir mutlu bir ilişki yaşadığı biliniyor.
Nottaki "Canım eşim" detayı beraberinde "Evliler mi?" sorusunu da gündeme taşıdı.
Habertürk'te yer alan haberde de; çiftin bilindiğinin aksine sevgili değil, evli olduğu bilgisi yer alırken, tatil için de "balayı modu" yorumu yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın