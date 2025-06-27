Konseri Son Anda İptal Edilen Ünlü Rapçi Blok3 Adeta Çıldırdı: Ama Hayranlarını da Kıramadı!

Son yıllarda hızla yükselen kariyeriyle dikkat çeken Blok3, sosyal medyada da 1,5 milyon takipçiye ulaşarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. Gerçek adı Hakan Aydın olan sanatçı, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer buluyor.

Son olarak oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişki ve sonrasındaki ayrılık, çok konuşulmuştu. Ancak Blok3 bu kez sahne arkasında yaşanan bir krizle gündemde.