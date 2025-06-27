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Konseri Son Anda İptal Edilen Ünlü Rapçi Blok3 Adeta Çıldırdı: Ama Hayranlarını da Kıramadı!

Konseri Son Anda İptal Edilen Ünlü Rapçi Blok3 Adeta Çıldırdı: Ama Hayranlarını da Kıramadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 11:31

Son dönemlerin en çok dinlenen rapçilerinden Blok3, bu kez sahne performansıyla değil, art arda iptal edilen konserleriyle gündeme geldi. Bir ay içinde üç farklı etkinliği iptal edilen ünlü rapçi, yaşadığı durumu peş peşe yayınladığı videolarla anlattı. İstanbul’daki son konseri de organizasyon krizi nedeniyle iptal olunca, Blok3 isyan bayrağını çekti. Sahneye çıkamasa da alanı terk etmeyen rapçi, “Ben buradayım sahne yapacağım” diyerek kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte şarkılar söyledi. 

İşte detaylar...

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“Güzel ve İddialı”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını”, “Aklına Ben Geleceğim” gibi hit şarkılarıyla tanınan rap dünyasının gözde ismi Blok3'u birçoğunuz tanıyordur.

“Güzel ve İddialı”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını”, “Aklına Ben Geleceğim” gibi hit şarkılarıyla tanınan rap dünyasının gözde ismi Blok3'u birçoğunuz tanıyordur.

Son yıllarda hızla yükselen kariyeriyle dikkat çeken Blok3, sosyal medyada da 1,5 milyon takipçiye ulaşarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. Gerçek adı Hakan Aydın olan sanatçı, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer buluyor. 

Son olarak oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişki ve sonrasındaki ayrılık, çok konuşulmuştu. Ancak Blok3 bu kez sahne arkasında yaşanan bir krizle gündemde.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla isyan eden rapçi, bir ay içinde üç konserinin organizatör hataları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Konserin iptal edilmesine üzülen hayranları da Blok3'ten mini bir konser rica etti.

Sosyal medyada da Blok3'ün bu paylaşımları çok konuşuldu.

Sosyal medyada da Blok3'ün bu paylaşımları çok konuşuldu.

Twitter'da (X) bir kullancının paylaştığı 'Bu ülkenin aklı başında efendi dediğimiz rapçileri de kendini Ali Kıran baş Kesen zannetmeye başladı. Firma bile satış olmadığı için kimse ödeme yapamıyor, bunu duyan rapçiler ise organizatörün yanına gidip resmen gasp eder gibi etrafını sarıyor. Bu ülkede yüzlerce organizasyon iptal oldu, yüzlerce sanatçı parasını alamadı ama kimse çıkıp da organizatöre rehin alır gibi videoya çekip 'özür dile' demedi. Adamın yaptığı da yanlış ama ortada gerçekten bir sorun varsa bunu çözecek yetkili merciler var. Adamın başına toplanıp video çekerek rehin alır gibi davranmakla çözülmez bu işler.' şeklindeki eleştirisini de kendisi Instagram hesabından gülen emojiyle paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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