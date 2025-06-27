Konseri Son Anda İptal Edilen Ünlü Rapçi Blok3 Adeta Çıldırdı: Ama Hayranlarını da Kıramadı!
Son dönemlerin en çok dinlenen rapçilerinden Blok3, bu kez sahne performansıyla değil, art arda iptal edilen konserleriyle gündeme geldi. Bir ay içinde üç farklı etkinliği iptal edilen ünlü rapçi, yaşadığı durumu peş peşe yayınladığı videolarla anlattı. İstanbul’daki son konseri de organizasyon krizi nedeniyle iptal olunca, Blok3 isyan bayrağını çekti. Sahneye çıkamasa da alanı terk etmeyen rapçi, “Ben buradayım sahne yapacağım” diyerek kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte şarkılar söyledi.
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“Güzel ve İddialı”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını”, “Aklına Ben Geleceğim” gibi hit şarkılarıyla tanınan rap dünyasının gözde ismi Blok3'u birçoğunuz tanıyordur.
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Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla isyan eden rapçi, bir ay içinde üç konserinin organizatör hataları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Konserin iptal edilmesine üzülen hayranları da Blok3'ten mini bir konser rica etti.
Sosyal medyada da Blok3'ün bu paylaşımları çok konuşuldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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