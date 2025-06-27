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Dayanamadı, Kocasının İzinden Gitti: Burak Özçivit'e Uyan Fahriye Evcen de İmajını Değiştirdi!

Dayanamadı, Kocasının İzinden Gitti: Burak Özçivit'e Uyan Fahriye Evcen de İmajını Değiştirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 16:23

Eşi Burak Özçivit’in radikal değişiminin ardından Fahriye Evcen de imajını tazeledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez yeni saç kesimiyle çok konuşuldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve ailesiyle sessiz sakin bir yaşam süren Evcen, “New cut” notuyla yaptığı paylaşımla magazinin ilgi odağı oldu.

Bakalım görünce beğenecek misiniz? İşte detaylar...

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftini tanımayanınız yoktur.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftini tanımayanınız yoktur.

İkili, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Bu evlilikten 2019’da Karan, 2023’te ise Kerem adında iki oğulları oldu.

Burak Özçivit şimdilerde “Kuruluş Osman” dizisinde canlandırdığı Bozdağ karakteriyle büyük beğeni topluyor. Evcen ise uzun süredir ekranlardan uzak, daha çok annelik görevine ve ailesine odaklanmış durumda. En son rol aldığı proje 2022 yapımı “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisiydi. O tarihten bu yana setlerden uzak ama sosyal medyadan bir hayli aktif.

Geçtiğimiz günlerde Özçivit ailesi, Kuruluş Osman'ın sezon arası vermesiyle çift soluğu yurt dışında almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Özçivit ailesi, Kuruluş Osman'ın sezon arası vermesiyle çift soluğu yurt dışında almıştı.

Ailece geçirdikleri tatil sosyal medyada bol bol konuşulurken, Özçivit’in yıllardır vazgeçmediği uzun sakallarını kesmesi gözlerden kaçmamıştı. Bu radikal imaj değişikliği çok konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve şimdi benzer bir adım da Fahriye Evcen’den geldi!

Ve şimdi benzer bir adım da Fahriye Evcen’den geldi!

Sosyal medya hesabından ayna karşısında çektiği özçekimi “New cut” notuyla paylaşan güzel oyuncu, yepyeni saç modeliyle takipçilerini şaşırttı. Kendisi bu değişiklikten mutlu görünüyor? Peki siz beğendiniz mi? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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