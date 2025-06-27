Dayanamadı, Kocasının İzinden Gitti: Burak Özçivit'e Uyan Fahriye Evcen de İmajını Değiştirdi!

İkili, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Bu evlilikten 2019’da Karan, 2023’te ise Kerem adında iki oğulları oldu.

Burak Özçivit şimdilerde “Kuruluş Osman” dizisinde canlandırdığı Bozdağ karakteriyle büyük beğeni topluyor. Evcen ise uzun süredir ekranlardan uzak, daha çok annelik görevine ve ailesine odaklanmış durumda. En son rol aldığı proje 2022 yapımı “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisiydi. O tarihten bu yana setlerden uzak ama sosyal medyadan bir hayli aktif.