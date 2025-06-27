Dayanamadı, Kocasının İzinden Gitti: Burak Özçivit'e Uyan Fahriye Evcen de İmajını Değiştirdi!
Eşi Burak Özçivit’in radikal değişiminin ardından Fahriye Evcen de imajını tazeledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez yeni saç kesimiyle çok konuşuldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve ailesiyle sessiz sakin bir yaşam süren Evcen, “New cut” notuyla yaptığı paylaşımla magazinin ilgi odağı oldu.
Bakalım görünce beğenecek misiniz? İşte detaylar...
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftini tanımayanınız yoktur.
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Geçtiğimiz günlerde Özçivit ailesi, Kuruluş Osman'ın sezon arası vermesiyle çift soluğu yurt dışında almıştı.
Ve şimdi benzer bir adım da Fahriye Evcen’den geldi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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