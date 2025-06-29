Tatilde Eksik Var: Acun Ilıcalı "Meleklerimle Cennetteyim" Dedi, Gözler Banu'yu Aradı

Bu evlilik uzun sürmedi, yollar ayrıldı. Sonra 2003’te Zeynep Yılmaz’la nikah masasına oturdu, ondan da Yasemin ve Leyla adında iki kızı dünyaya geldi. Bu evlilik de 2016’da bitti. Ardından Şeyma Subaşı’yla evlenip Melisa’yı kucağına aldı ama o da 2018’de sona erdi.

Yani ortada dört güzel kız var; hepsi de göz önünde büyüdü desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde Yasemin’in mezuniyet töreninde tüm aile bir araya gelmişti. Zeynep Yılmaz’la boşansalar da kızları için bir araya gelip bu özel anı birlikte kutladılar. O törende Banu, Leyla ve Melisa da Yasemin’i yalnız bırakmamıştı. O kareler sosyal medyada epey konuşulmuştu zaten.