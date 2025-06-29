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Tatilde Eksik Var: Acun Ilıcalı "Meleklerimle Cennetteyim" Dedi, Gözler Banu'yu Aradı

Tatilde Eksik Var: Acun Ilıcalı "Meleklerimle Cennetteyim" Dedi, Gözler Banu'yu Aradı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.06.2025 - 10:19

Acun Ilıcalı kızları Yasemin, Melisa ve Leyla ile tatile çıktı. “Meleklerimle cennetteyim” notunu düştüğü karesi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Yoğun geçen sezonun ardından kızlarıyla keyif yapan Ilıcalı gözlerden kaçmadı. Ancak fotoğrafta gözler diğer kızı Banu’yu aradı.

İşte detaylar…

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Televizyon ekranlarının tanıdık yüzü Acun Ilıcalı’yı bilmeyen yok.

Televizyon ekranlarının tanıdık yüzü Acun Ilıcalı’yı bilmeyen yok.

Survivor, MasterChef Türkiye derken yıllardır ekranı boş bırakmıyor. Üstelik Yetenek Sizsiniz de yeniden yayınlanmaya başladı, jüri koltuğunda da yine tanıdık simalar var; Hande Yener, İlker Ayrık, Eda Ece ve Şevval Sam yer alıyor.

Ilıcalı, 1989’da Seda Başbuğ’la evlenip Banu adında bir kız babası olmuştu.

Ilıcalı, 1989’da Seda Başbuğ’la evlenip Banu adında bir kız babası olmuştu.

Bu evlilik uzun sürmedi, yollar ayrıldı. Sonra 2003’te Zeynep Yılmaz’la nikah masasına oturdu, ondan da Yasemin ve Leyla adında iki kızı dünyaya geldi. Bu evlilik de 2016’da bitti. Ardından Şeyma Subaşı’yla evlenip Melisa’yı kucağına aldı ama o da 2018’de sona erdi. 

Yani ortada dört güzel kız var; hepsi de göz önünde büyüdü desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde Yasemin’in mezuniyet töreninde tüm aile bir araya gelmişti. Zeynep Yılmaz’la boşansalar da kızları için bir araya gelip bu özel anı birlikte kutladılar. O törende Banu, Leyla ve Melisa da Yasemin’i yalnız bırakmamıştı. O kareler sosyal medyada epey konuşulmuştu zaten.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Acun Ilıcalı, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için bu kez kızları Leyla, Yasemin ve Melisa ile soluğu tatilde aldı.

Acun Ilıcalı, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için bu kez kızları Leyla, Yasemin ve Melisa ile soluğu tatilde aldı.

Her fırsatta kızlarına olan düşkünlüğünü dile getiren Ilıcalı, “Meleklerimle cennetteyim” notuyla yaptığı paylaşımıyla dikkat çekerken gözler ise Banu'yu aradı.

Öte yandan takipçilerinden fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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