Tatilde Eksik Var: Acun Ilıcalı "Meleklerimle Cennetteyim" Dedi, Gözler Banu'yu Aradı
Acun Ilıcalı kızları Yasemin, Melisa ve Leyla ile tatile çıktı. “Meleklerimle cennetteyim” notunu düştüğü karesi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Yoğun geçen sezonun ardından kızlarıyla keyif yapan Ilıcalı gözlerden kaçmadı. Ancak fotoğrafta gözler diğer kızı Banu’yu aradı.
İşte detaylar…
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Televizyon ekranlarının tanıdık yüzü Acun Ilıcalı’yı bilmeyen yok.
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Ilıcalı, 1989’da Seda Başbuğ’la evlenip Banu adında bir kız babası olmuştu.
Acun Ilıcalı, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için bu kez kızları Leyla, Yasemin ve Melisa ile soluğu tatilde aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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