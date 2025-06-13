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Acun Ilıcalı ve Eski Eşi Zeynep Yılmaz Kızları Yasemin'in Mezuniyet Töreni İçin Bir Araya Geldi!

Acun Ilıcalı ve Eski Eşi Zeynep Yılmaz Kızları Yasemin'in Mezuniyet Töreni İçin Bir Araya Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.06.2025 - 00:34

Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin’in mezuniyet töreninde aynı karede buluştu. Ailenin diğer fertleri Banu, Leyla ve Melisa’nın da katıldığı törende mutluluk dolu anlar yaşandı. Ilıcalı ailesinin bu özel günü sosyal medyada büyük ilgi görürken, paylaşılan aile pozları dikkat çekti.

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Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, hayatının en uzun soluklu ilişkilerinden birini genç yaşta tanıştığı Zeynep Yılmaz ile yaşamıştı.

Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, hayatının en uzun soluklu ilişkilerinden birini genç yaşta tanıştığı Zeynep Yılmaz ile yaşamıştı.

10 yıl süren bir beraberliğin ardından 2003 yılında nikah masasına oturan çift, uzun yıllar boyunca medyada örnek çift olarak anıldı. Bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya geldi: Leyla ve Yasemin.

Zeynep Yılmaz, her zaman kameralardan uzak, zarif duruşuyla tanınırken; Acun Ilıcalı, hızla büyüyen medya kariyeriyle adından söz ettiriyordu. Çift, zaman zaman yoğun iş temposuna rağmen aile bağlarını güçlü tutmaya çalıştı. Ancak ikili 2016 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdılar.

İkili daha önce büyük kızları Leyla Ilıcalı'nın mezuniyetinde bir araya gelmiş ve sosyal medyada birlikte pozlarını paylaşmıştı.

İkili daha önce büyük kızları Leyla Ilıcalı'nın mezuniyetinde bir araya gelmiş ve sosyal medyada birlikte pozlarını paylaşmıştı.

Bugün Leyla ve Yasemin büyüdü, genç kız oldular. Anne ve babaları ise onları hayatlarının merkezi yapmaya devam ediyor. Özel günlerde bir araya gelen aile, birlikte paylaştıkları pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her ne kadar evlilikleri son bulmuş olsa da, Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, kızlarının özel günlerinde zaman zaman bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Acun Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızları Yasemin'in mezuniyet töreni gerçekleşti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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