Acun Ilıcalı ve Eski Eşi Zeynep Yılmaz Kızları Yasemin'in Mezuniyet Töreni İçin Bir Araya Geldi!
Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin’in mezuniyet töreninde aynı karede buluştu. Ailenin diğer fertleri Banu, Leyla ve Melisa’nın da katıldığı törende mutluluk dolu anlar yaşandı. Ilıcalı ailesinin bu özel günü sosyal medyada büyük ilgi görürken, paylaşılan aile pozları dikkat çekti.
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Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, hayatının en uzun soluklu ilişkilerinden birini genç yaşta tanıştığı Zeynep Yılmaz ile yaşamıştı.
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İkili daha önce büyük kızları Leyla Ilıcalı'nın mezuniyetinde bir araya gelmiş ve sosyal medyada birlikte pozlarını paylaşmıştı.
Acun Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızları Yasemin'in mezuniyet töreni gerçekleşti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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