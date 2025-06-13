Acun Ilıcalı ve Eski Eşi Zeynep Yılmaz Kızları Yasemin'in Mezuniyet Töreni İçin Bir Araya Geldi!

Bugün Leyla ve Yasemin büyüdü, genç kız oldular. Anne ve babaları ise onları hayatlarının merkezi yapmaya devam ediyor. Özel günlerde bir araya gelen aile, birlikte paylaştıkları pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her ne kadar evlilikleri son bulmuş olsa da, Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, kızlarının özel günlerinde zaman zaman bir araya gelmeyi sürdürüyor.