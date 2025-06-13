onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenler'le Goygoy Malzemesi Olan Öpüşme Anlarını Kendisi de Tiye Aldı!

Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenler'le Goygoy Malzemesi Olan Öpüşme Anlarını Kendisi de Tiye Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.06.2025 - 23:24

Paris’in aşk dolu sokaklarında öpüşürken poz veren Berfu ve Eser Yenenler çifti, tam bir yıl dönümü romantizmi yaşarken dolandırılmıştı. İkili o pozlar için 300 dolar ödemelerinin ardından sosyal medyada o pozları paylaştı. Kullanıcıların goygoy malzemesi haline gelen öpüşme anlarını Berfu Yenen'ler de tiye aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miss Turkey 2015 güzeli olarak hayatımıza giren Berfu Yenenler, sadece bir güzellik yarışmasından çıkıp, espri anlayışı ve enerjik karakteriyle magazin dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.

Miss Turkey 2015 güzeli olarak hayatımıza giren Berfu Yenenler, sadece bir güzellik yarışmasından çıkıp, espri anlayışı ve enerjik karakteriyle magazin dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.

Eser Yenenler ile evliliği, cesur açıklamaları ve doğal halleriyle sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler'in magazin gündemindeki en büyük yeri hiç kuşkusuz Eser Yenenler ile olan evliliği... Sosyal medyada bol kahkahalı, bol şakalı halleriyle hayranların gözdesi olan çift sık sık dillere düşmekten kurtulamıyor.

Berfu Yenenler, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırmayı da ihmal etmiyor. “Eser’i fiziği için seçmedim” gibi sözleri sosyal medyada viral olurken, dobra ve samimi tavırları da zaman zaman dikkat çekiyor.

Yenenler son olarak adından dillere düşen kombiniyle bahsettirmişti:

2019 yılında dünyaevine giren çift, samimiyetleri, mizah dolu paylaşımları ve iki çocuklu mutlu aile tablolarıyla sosyal medyaya damga vuruyor.

2019 yılında dünyaevine giren çift, samimiyetleri, mizah dolu paylaşımları ve iki çocuklu mutlu aile tablolarıyla sosyal medyaya damga vuruyor.

Magazin dünyasının en bilinen çiftlerinden Berfu ve Eser Yenenler, evliliklerinin 6. yılını kutlamak için Paris’in yolunu tuttu. Eiffel Kulesi, şık restoranlar, aşk kokan sokaklar derken… tatilin ortasında hiç beklenmedik bir olayla karşılaştılar. Yıl dönümü fotoğrafı çektirmek isteyen ikili dolandırıldı! 

'Yıl dönümümüz diye bize ‘hediye verelim’ dediler. Meğer koca bir balonmuş. Üç tane fotoğrafa 300 Euro verdik. Yıl dönümümüzdü, inanamıyorum bu tezgaha nasıl düştüm, bu sinsilere nasıl kandım? Saf ve masum yüzüm beni hedef mi haline getirdi, neler oldu inanın anlamıyorum. Artık bu fotoğrafları çerçeveletip evimizin baş köşesine asmamız lazım, mecbur.”

Yenenler çifti olayı her zamanki gibi esprili bir dille karşılayarak takipçilerini güldürmeyi de ihmal etmedi. Berfu Yenenler, “Bu üç fotoğrafı artık çerçeveletip evimizin baş köşesine asmamız lazım” notunu düştüğü o paylaşımın ardından pozlarla dillere düştü!

Yenenler goygoy malzemesi olan öpüşme anlarına gelen yorumlarla çok eğlendiğini belirterek o tepkilerle ayrı bir gönderi oluşturdu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın