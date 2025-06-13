Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenler'le Goygoy Malzemesi Olan Öpüşme Anlarını Kendisi de Tiye Aldı!

Eser Yenenler ile evliliği, cesur açıklamaları ve doğal halleriyle sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler'in magazin gündemindeki en büyük yeri hiç kuşkusuz Eser Yenenler ile olan evliliği... Sosyal medyada bol kahkahalı, bol şakalı halleriyle hayranların gözdesi olan çift sık sık dillere düşmekten kurtulamıyor.

Berfu Yenenler, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırmayı da ihmal etmiyor. “Eser’i fiziği için seçmedim” gibi sözleri sosyal medyada viral olurken, dobra ve samimi tavırları da zaman zaman dikkat çekiyor.