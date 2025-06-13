Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenler'le Goygoy Malzemesi Olan Öpüşme Anlarını Kendisi de Tiye Aldı!
Paris’in aşk dolu sokaklarında öpüşürken poz veren Berfu ve Eser Yenenler çifti, tam bir yıl dönümü romantizmi yaşarken dolandırılmıştı. İkili o pozlar için 300 dolar ödemelerinin ardından sosyal medyada o pozları paylaştı. Kullanıcıların goygoy malzemesi haline gelen öpüşme anlarını Berfu Yenen'ler de tiye aldı.
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Miss Turkey 2015 güzeli olarak hayatımıza giren Berfu Yenenler, sadece bir güzellik yarışmasından çıkıp, espri anlayışı ve enerjik karakteriyle magazin dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.
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2019 yılında dünyaevine giren çift, samimiyetleri, mizah dolu paylaşımları ve iki çocuklu mutlu aile tablolarıyla sosyal medyaya damga vuruyor.
Yenenler goygoy malzemesi olan öpüşme anlarına gelen yorumlarla çok eğlendiğini belirterek o tepkilerle ayrı bir gönderi oluşturdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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