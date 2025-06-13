Hamilelikte 33 Kilo Almıştı: Fazlalıklarından Kurtulan Alişan'ın Eşi Buse Varol Eski Formuna Kavuştu!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/10-kilo-v...
Snobmagazin kameralarına yakalanan Buse Varol geçtiğimiz aylarda başladığı diyetin sonucunu aldığını açıkladı. Hamilelikte aldığı kiloları vermeye kararlı olduğunu söyleyen ismin formda görüntüsü dikkat çekti. 10 kilo veren isim diyet yaparken nelere dikkat ettiğini de yanıtladı.
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Sosyal medyada takip edilen paylaşımlarıyla dikkat çeken Buse Varol, Alişan'la yaptığı evliliği ve kariyeriyle zaman zaman adından bahsettiriyor.
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Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Varol, bu birliktelikle hem ekranlarda hem de sosyal medyada sıkça gündem oldu.
Sosyal medya etkisiyle genç takipçi kitlesine ulaşan Buse Varol, oyunculuk kariyerinin yanı sıra doğal güzelliği ve yaşam tarzıyla da sık sık konuşuluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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