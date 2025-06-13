Hamilelikte 33 Kilo Almıştı: Fazlalıklarından Kurtulan Alişan'ın Eşi Buse Varol Eski Formuna Kavuştu!

2005 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Varol, oyunculuk kariyerine de hızlı bir giriş yaptı. “Payitaht Abdülhamid” ve “Dostlar Mahallesi” gibi dizilerde rol alan Buse Varol, ekranda da adından bahsettirmeye başladı.

Buse Varol’un magazin dünyasında en çok konuşulan başlıklardan biri ise şüphesiz Alişan ile yaptığı evlilik.