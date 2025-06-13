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Hamilelikte 33 Kilo Almıştı: Fazlalıklarından Kurtulan Alişan'ın Eşi Buse Varol Eski Formuna Kavuştu!

Hamilelikte 33 Kilo Almıştı: Fazlalıklarından Kurtulan Alişan'ın Eşi Buse Varol Eski Formuna Kavuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.06.2025 - 21:53

Snobmagazin kameralarına yakalanan Buse Varol geçtiğimiz aylarda başladığı diyetin sonucunu aldığını açıkladı. Hamilelikte aldığı kiloları vermeye kararlı olduğunu söyleyen ismin formda görüntüsü dikkat çekti. 10 kilo veren isim diyet yaparken nelere dikkat ettiğini de yanıtladı.

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/10-kilo-v...
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Sosyal medyada takip edilen paylaşımlarıyla dikkat çeken Buse Varol, Alişan'la yaptığı evliliği ve kariyeriyle zaman zaman adından bahsettiriyor.

Sosyal medyada takip edilen paylaşımlarıyla dikkat çeken Buse Varol, Alişan'la yaptığı evliliği ve kariyeriyle zaman zaman adından bahsettiriyor.

2005 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Varol, oyunculuk kariyerine de hızlı bir giriş yaptı. “Payitaht Abdülhamid” ve “Dostlar Mahallesi” gibi dizilerde rol alan Buse Varol, ekranda da adından bahsettirmeye başladı.

Buse Varol’un magazin dünyasında en çok konuşulan başlıklardan biri ise şüphesiz Alişan ile yaptığı evlilik.

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Varol, bu birliktelikle hem ekranlarda hem de sosyal medyada sıkça gündem oldu.

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Varol, bu birliktelikle hem ekranlarda hem de sosyal medyada sıkça gündem oldu.

Evliliklerinin ardından ailelerini genişleten çiftin, ilk çocukları Burak, 2019 yılında dünyaya geldi. Küçük Burak, özellikle Alişan’ın sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla kısa sürede adeta fenomen haline geldi. Aile, 2021 yılında ise kızları Eliz’in doğumuyla ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal medya etkisiyle genç takipçi kitlesine ulaşan Buse Varol, oyunculuk kariyerinin yanı sıra doğal güzelliği ve yaşam tarzıyla da sık sık konuşuluyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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