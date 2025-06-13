onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Almeda Abazi ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Tolgahan Sayışman'ın Oğlu Efehan Görmeyeli Kocaman Olmuş!

Almeda Abazi ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Tolgahan Sayışman'ın Oğlu Efehan Görmeyeli Kocaman Olmuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.06.2025 - 19:35

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan, Bodrum sahillerinde adrenalin dolu bir gün geçirdi! Ünlü oyuncu, minik oğlu ile birlikte jet ski turuna çıkarak hem denizin tadını çıkardı hem de keyifli anlarıyla objektiflere renk kattı. Direksiyonu oğluna bırakan Sayışman’ın o kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Efehan'ın da ne kadar büyüdüğü dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllarca ekranların en yakışıklı jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Tolgahan Sayışman, son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündemde.

Yıllarca ekranların en yakışıklı jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Tolgahan Sayışman, son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündemde.

2005 yılında Best Model of the World seçildiğinde herkes onun modellik kariyerine odaklanmıştı ama Tolgahan kariyerini oyunculukla bambaşka bir boyuta taşıdı! 2009’da “Lale Devri” ile büyük bir çıkış yakalayan, 'Çınar' karakteriyle kalpleri fetheden isim “Asla Vazgeçmem”, “Elveda Rumeli” ve “Şeref Sözü” gibi projelerle başarısını pekiştirdi.

Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Tolgahan Sayışman evliliğiyle ve çocuklarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Tolgahan Sayışman evliliğiyle ve çocuklarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Tolgahan Sayışman, 2014 yılında tanıştığı Arnavut kökenli güzel Almeda Abazi ile büyük bir aşk yaşamaya başladı. Çift, 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles’ta nikah masasına oturdu. Evlilikleri boyunca uyumları, duruşları ve samimi halleriyle dikkat çeken ikili, magazin basınında sık sık “örnek çift” olarak yer almaya başladı.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin mutlu evliliğinden iki çocuk dünyaya geldi. İlk çocukları Efehan, 2019 yılında doğdu. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken minik Efehan, zaman zaman Tolgahan’ın sosyal medya paylaşımlarında neşeli halleriyle gündeme geliyor. Çiftin ikinci çocukları Alina ise 2021’de aileye katıldı. Alina’nın sevimliliği ve annesine olan düşkünlüğü de zaman zaman sosyal medyada dikkat çekiyor.

Son olarak oğlu Efehan'la kameralara yansıyan Tolgahan Sayışman'ın jet ski keyfi magazin sayfalarına düştü.

Son olarak oğlu Efehan'la kameralara yansıyan Tolgahan Sayışman'ın jet ski keyfi magazin sayfalarına düştü.

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, fotoğraflarda babasının oğluna bıraktığı direksiyon dikkat çekerken Efehan'ın ne kadar büyüdüğü de gözler önüne serildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın