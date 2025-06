Almeda Abazi ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Tolgahan Sayışman'ın Oğlu Efehan Görmeyeli Kocaman Olmuş!

2005 yılında Best Model of the World seçildiğinde herkes onun modellik kariyerine odaklanmıştı ama Tolgahan kariyerini oyunculukla bambaşka bir boyuta taşıdı! 2009’da “Lale Devri” ile büyük bir çıkış yakalayan, 'Çınar' karakteriyle kalpleri fetheden isim “Asla Vazgeçmem”, “Elveda Rumeli” ve “Şeref Sözü” gibi projelerle başarısını pekiştirdi.