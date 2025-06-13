Almeda Abazi ile Mutlu Evliliklerini Sürdüren Tolgahan Sayışman'ın Oğlu Efehan Görmeyeli Kocaman Olmuş!
Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan, Bodrum sahillerinde adrenalin dolu bir gün geçirdi! Ünlü oyuncu, minik oğlu ile birlikte jet ski turuna çıkarak hem denizin tadını çıkardı hem de keyifli anlarıyla objektiflere renk kattı. Direksiyonu oğluna bırakan Sayışman’ın o kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Efehan'ın da ne kadar büyüdüğü dikkat çekti.
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Yıllarca ekranların en yakışıklı jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Tolgahan Sayışman, son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündemde.
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Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Tolgahan Sayışman evliliğiyle ve çocuklarıyla göz doldurmaya devam ediyor.
Son olarak oğlu Efehan'la kameralara yansıyan Tolgahan Sayışman'ın jet ski keyfi magazin sayfalarına düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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