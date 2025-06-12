onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yalnız Bırakmadı: Demet Evgar Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Eşi Nurcan Zeyrek'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

Yalnız Bırakmadı: Demet Evgar Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Eşi Nurcan Zeyrek'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2025 - 16:43

Ferdi Zeyrek’in vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü oyuncu Demet Evgar, Manisa’ya giderek Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye ziyaretinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Evgar’ın desteği takdir topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa’nın sevilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bu ani kayıp Zeyrek'in annesi başta olmak üzere Manisa halkını ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Manisa’nın sevilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bu ani kayıp Zeyrek'in annesi başta olmak üzere Manisa halkını ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Siyasetteki başarısıyla, halkla kurduğu içten bağla ve samimiyetiyle gönüllere taht kuran Ferdi Zeyrek'in vefatı sadece ailesini değil; onu tanıyan ve tanımayan herkesi derinden sarstı.

6 Haziran 2025 akşamı, evine ait havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, acilen hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeyrek’in hayati tehlikesi günlerce sürdü fakat acı haber 9 Haziran günü geldi.

Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Hatuniye Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. CHP’li isimler başta olmak üzere, birçok siyasi figür törende hazır bulundu.

Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Hatuniye Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. CHP’li isimler başta olmak üzere, birçok siyasi figür törende hazır bulundu.

Vefat haberiyle birlikte Manisa adeta sessizliğe büründü. Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, gözyaşlarıyla Başkanları’na veda etti. Eşi Nurcan Zeyrek ve üç çocuğu ise kalplerin burkulmasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gözyaşlarını tutamamış ve 'Ferdi benim sadece bir partili arkadaşım değildi. Benim kardeşimdi, yol arkadaşımdı. Kalbimin yarısı gitti…' şeklinde acısını dile getirmişti,

Sözcü Tv'ye yansıyan görüntülerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri kabul ederken duygusal anlar yaşandı. Oyuncu Demet Evgar Ferdi Zeyrek'in acılı eşine destek gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın