Yalnız Bırakmadı: Demet Evgar Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in Eşi Nurcan Zeyrek'e Taziye Ziyaretinde Bulundu
Ferdi Zeyrek’in vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü oyuncu Demet Evgar, Manisa’ya giderek Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye ziyaretinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Evgar’ın desteği takdir topladı.
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Manisa’nın sevilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bu ani kayıp Zeyrek'in annesi başta olmak üzere Manisa halkını ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
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Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Hatuniye Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. CHP’li isimler başta olmak üzere, birçok siyasi figür törende hazır bulundu.
Sözcü Tv'ye yansıyan görüntülerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri kabul ederken duygusal anlar yaşandı. Oyuncu Demet Evgar Ferdi Zeyrek'in acılı eşine destek gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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