Kaynana Zulmü Bir İşe Yaramadı, Aşk Kazandı: Trabzonsporlu Futbolcu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı Evlendi!

“Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum.' diyen isim 22 yaşındaki oğlunun Arzum Kuruçalı ile evliliğine karşı olduğunu dile getirmişti.

Konuya Demet Akalın bile dahil olmuş, bu paylaşımların ardından 'Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi çok yakışmışlar. Ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş” şeklinde yorumda bulunmuştu.