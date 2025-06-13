Kaynana Zulmü Bir İşe Yaramadı, Aşk Kazandı: Trabzonsporlu Futbolcu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı Evlendi!
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, sevgilisi Arzum Kuruçalı ile evlendi. Çift, düğün öncesi Enis Destan’ın annesi Gül Destan’ın yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti. Kaynana krizi yaşayan çift Gül Destan'ın acımasız yorumlarına karşılık ömür boyu mutluluğa 'Evet!' dedi.
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Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Ancak annesi Gül Destan, sosyal medyadaki ateş püsküren paylaşımlarıyla olay yaratmıştı.
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Enis Destan'ın annesi Gül Destan hızını alamamış ve ikilinin yaş farklarından da şikayetçi olduğunu belirttiği acımasız paylaşımlar yapmıştı.
Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabının paylaşımının ardından Enis Destan'ın Arzum Kuruçalı ile evlendiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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