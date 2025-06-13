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Kaynana Zulmü Bir İşe Yaramadı, Aşk Kazandı: Trabzonsporlu Futbolcu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı Evlendi!

Kaynana Zulmü Bir İşe Yaramadı, Aşk Kazandı: Trabzonsporlu Futbolcu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.06.2025 - 00:01

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, sevgilisi Arzum Kuruçalı ile evlendi. Çift, düğün öncesi Enis Destan’ın annesi Gül Destan’ın yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti. Kaynana krizi yaşayan çift Gül Destan'ın acımasız yorumlarına karşılık ömür boyu mutluluğa 'Evet!' dedi.

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Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Ancak annesi Gül Destan, sosyal medyadaki ateş püsküren paylaşımlarıyla olay yaratmıştı.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Ancak annesi Gül Destan, sosyal medyadaki ateş püsküren paylaşımlarıyla olay yaratmıştı.

'Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum.”  notuyla oğlunun Arzum Kuruçalı ile nişan pozlarını paylaşan Gül Destan bu yorumlarıyla tepki çekmişti.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan hızını alamamış ve ikilinin yaş farklarından da şikayetçi olduğunu belirttiği acımasız paylaşımlar yapmıştı.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan hızını alamamış ve ikilinin yaş farklarından da şikayetçi olduğunu belirttiği acımasız paylaşımlar yapmıştı.

“Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum.' diyen isim 22 yaşındaki oğlunun Arzum Kuruçalı ile evliliğine karşı olduğunu dile getirmişti.

Konuya Demet Akalın bile dahil olmuş, bu paylaşımların ardından 'Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi çok yakışmışlar. Ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş” şeklinde yorumda bulunmuştu.

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabının paylaşımının ardından Enis Destan'ın Arzum Kuruçalı ile evlendiği öğrenildi.

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabının paylaşımının ardından Enis Destan'ın Arzum Kuruçalı ile evlendiği öğrenildi.

İkilinin mutlulukları gözlerden okunurken kaynana engelini aşan, annesi Gül Destan'ın sözlerine karşı duran Enis Destan takdir topladı. O anlar 'Dünyaevine giren futbolcumuz Enis Destan ve sevgili eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.' notuyla paylaşıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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