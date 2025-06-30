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İtiraf Geldi: "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'la İlişkisi Ortaya Çıkan Ece Erken Kalpler İçinde Paylaştı

İtiraf Geldi: "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'la İlişkisi Ortaya Çıkan Ece Erken Kalpler İçinde Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 09:18

Sinan Akçıl’la Ece Erken’in havalimanında ele ele görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkları belgelenmişti. Ece Erken’in daha önce o dönem Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’yla evliyken programında “eniştem” diye sarıldığı Sinan Akçıl’la ilişkisi şok etkisi yaratırken ilk açıklama Sinan Akçıl’dan geldi. Akçıl “Ben konuşulmayı severim, alışığım rahat rahat devam” derken Ece Erken de Instagram storysinde Sinan Akçıl’ı paylaştı. Yüzünü kalple kapattı ancak dövmelerini açık bıraktı.

Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Ece Erken ve Sinan Akçıl’ın ilişkisi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı!

Ece Erken ve Sinan Akçıl’ın ilişkisi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı!

İkilinin havalimanında el ele yakalanmasıyla birlikte aşkları resmen belgelenmiş oldu. Sinan Akçıl kameraları fark edince Ece Erken’in elini jet hızıyla bıraktı, tabii ki o anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

Bu görüntüler patlayınca, doğal olarak gözler Ece Erken’in yıllar önceki o meşhur “eniştem” çıkışına çevrildi. Hatırlayanlar bilir; Ece Erken, Akçıl henüz Burcu Kıratlı ile evliyken canlı yayında Sinan Akçıl’a imzalı albümünü verdiği o anlarda “Dur bir enişteme sarılacağım” diyerek ayağa fırlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Herkes “Şimdi ne olacak?” diye merak ederken, Sinan Akçıl’dan ilk açıklama jet hızıyla geldi.

Herkes “Şimdi ne olacak?” diye merak ederken, Sinan Akçıl’dan ilk açıklama jet hızıyla geldi.

Ünlü müzisyen Instagram hesabından paylaştığı storyde “Bir şeyi merak ettim… Vallahi ne evlilik yapmışım zamanında, hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya. Geyikspor yapanlar kendi işine baksın…” diyerek konuyu adeta ti’ye aldı. Üstelik “Ben konuşulmayı severim ve alışığım, rahat rahat devam” sözleriyle de dedikodulara pek de aldırmadığını belli etti.

Ardından Ece Erken de sosyal medya hesabından Sinan Akçıl’ın yüzünü kalp emojisiyle kapattığı ama dövmelerini gizlemediği bir fotoğrafı story’sine ekleyerek aşkını ilan etmiş oldu.

Ardından Ece Erken de sosyal medya hesabından Sinan Akçıl’ın yüzünü kalp emojisiyle kapattığı ama dövmelerini gizlemediği bir fotoğrafı story’sine ekleyerek aşkını ilan etmiş oldu.

Hal böyle olunca emojinin pek de gizleyici bir işlevi kalmadı, herkes o dövmeleri tanıdı!

Görünen o ki çift ilişkilerini saklamadan yaşamaya devam edecek. Yorumlara pek de aldırmayacaklarını bu paylaşımlarla belli etmiş oldular. Ama magazin dünyası bu ikilinin her adımını mercek altına almaya devam edecek. Sinan Akçıl ve Ece Erken cephesinden yeni hamleler gelir mi, aşk dolu kareler paylaşılır mı, yoksa ani bir sürpriz ayrılık mı yaşanır? Bekleyip göreceğiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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