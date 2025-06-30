İtiraf Geldi: "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'la İlişkisi Ortaya Çıkan Ece Erken Kalpler İçinde Paylaştı

Hal böyle olunca emojinin pek de gizleyici bir işlevi kalmadı, herkes o dövmeleri tanıdı!

Görünen o ki çift ilişkilerini saklamadan yaşamaya devam edecek. Yorumlara pek de aldırmayacaklarını bu paylaşımlarla belli etmiş oldular. Ama magazin dünyası bu ikilinin her adımını mercek altına almaya devam edecek. Sinan Akçıl ve Ece Erken cephesinden yeni hamleler gelir mi, aşk dolu kareler paylaşılır mı, yoksa ani bir sürpriz ayrılık mı yaşanır? Bekleyip göreceğiz!