İtiraf Geldi: "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'la İlişkisi Ortaya Çıkan Ece Erken Kalpler İçinde Paylaştı
Sinan Akçıl’la Ece Erken’in havalimanında ele ele görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkları belgelenmişti. Ece Erken’in daha önce o dönem Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’yla evliyken programında “eniştem” diye sarıldığı Sinan Akçıl’la ilişkisi şok etkisi yaratırken ilk açıklama Sinan Akçıl’dan geldi. Akçıl “Ben konuşulmayı severim, alışığım rahat rahat devam” derken Ece Erken de Instagram storysinde Sinan Akçıl’ı paylaştı. Yüzünü kalple kapattı ancak dövmelerini açık bıraktı.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Ece Erken ve Sinan Akçıl’ın ilişkisi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı!
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Herkes “Şimdi ne olacak?” diye merak ederken, Sinan Akçıl’dan ilk açıklama jet hızıyla geldi.
Ardından Ece Erken de sosyal medya hesabından Sinan Akçıl’ın yüzünü kalp emojisiyle kapattığı ama dövmelerini gizlemediği bir fotoğrafı story’sine ekleyerek aşkını ilan etmiş oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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