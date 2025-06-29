Beklemediğimiz Yerden Vurulduk: Ece Erken ve "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'ın Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Hemen hemen her açıklamasıyla sinir hoplatan besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla ikinci evliliğini de bitirdikten sonra çapkınlık turları atmaya başlamıştı. Adını her ay başka bir isimle duyduğumuz Sinan Akçıl'ın en son Ece Mumay'la beraber olduğu iddia edilmişti fakat sanıyoruz ki yalnızca bir isim karışıklığı yaşanmış!

Herkes Sinan Akçıl'ın yeni iş birliği yaptığı Ece Mumay'la beraber olduğunu sanırken resmen sağ gösterip sol vurmuş kendisi.

Çünkü geçtiğimiz gün yayılan görüntülere göre, birçok kez programına konuk olduğu ünlü sunucu Ece Erken'le beraber kendisi!