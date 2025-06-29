Beklemediğimiz Yerden Vurulduk: Ece Erken ve "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'ın Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını şoklardan şoklara sokan bir aşk ortaya çıktı! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve ünlü sunucu Ece Erken'in havaalanında el ele basılmasıyla beraber sosyal medya ayağa kalkarken, Erken'in yıllar önce Akçıl'a 'Eniştem' diyerek sarıldığı anlar yeniden gündeme oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Geçtiğimiz günlerde 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir şey yaşandı ve Ece Erken'le Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı iddiaları dolaşmaya başladı.
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O anlara mutlaka denk gelmişsinizdir, biz yine de hatırlatalım! Havaalanında hiç beklemedikleri bir anda basılan ikili, kameraları gördüğü gibi ellerini ayırmıştı.
Şimdilik ne Ece Erken'den ne de Sinan Akçıl'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.
Programın izleyicisi hatırlar; Sinan Akçıl, Ece Erken'e imzalı albümünü verdiğinde yükselen Ece Erken "Dur bir enişteme sarılacağım" diyerek ayağa kalkmıştı.
Yorumlar da gecikmedi tabii...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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