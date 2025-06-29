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Beklemediğimiz Yerden Vurulduk: Ece Erken ve "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'ın Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Beklemediğimiz Yerden Vurulduk: Ece Erken ve "Eniştem" Dediği Sinan Akçıl'ın Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.06.2025 - 18:22

Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını şoklardan şoklara sokan bir aşk ortaya çıktı! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve ünlü sunucu Ece Erken'in havaalanında el ele basılmasıyla beraber sosyal medya ayağa kalkarken, Erken'in yıllar önce Akçıl'a 'Eniştem' diyerek sarıldığı anlar yeniden gündeme oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Geçtiğimiz günlerde 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir şey yaşandı ve Ece Erken'le Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı iddiaları dolaşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir şey yaşandı ve Ece Erken'le Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı iddiaları dolaşmaya başladı.

Hemen hemen her açıklamasıyla sinir hoplatan besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla ikinci evliliğini de bitirdikten sonra çapkınlık turları atmaya başlamıştı. Adını her ay başka bir isimle duyduğumuz Sinan Akçıl'ın en son Ece Mumay'la beraber olduğu iddia edilmişti fakat sanıyoruz ki yalnızca bir isim karışıklığı yaşanmış!

Herkes Sinan Akçıl'ın yeni iş birliği yaptığı Ece Mumay'la beraber olduğunu sanırken resmen sağ gösterip sol vurmuş kendisi. 

Çünkü geçtiğimiz gün yayılan görüntülere göre, birçok kez programına konuk olduğu ünlü sunucu Ece Erken'le beraber kendisi!

O anlara mutlaka denk gelmişsinizdir, biz yine de hatırlatalım! Havaalanında hiç beklemedikleri bir anda basılan ikili, kameraları gördüğü gibi ellerini ayırmıştı.

Şimdilik ne Ece Erken'den ne de Sinan Akçıl'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.

Şimdilik ne Ece Erken'den ne de Sinan Akçıl'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.

Bazen açıklama da gerekmez takdir edersiniz ki görüntüler çok net, ortada! Yine de magazin dünyasını bu sene şoka sokan en büyük aşk haberi desek yanlış olmaz herhalde. 

Sinan Akçıl'ı bugüne dek birçok TV8'deki Gel Konuşalım programında ağırlayan Ece Erken ve Sinan Akçıl hepimizi resmen ayakta uyutmuş. Normal şartlarda, hele ki aşk konusunda o kadar bir araya getirilmeyecek bir ikili profili çiziyorlar ki haberi duyunca kimsenin 'Bekliyorduk' demeye mecali dahi olmadı. 

Bir de akıllara daha birkaç sene öncesine ait programda sarf edilen sözler gelince, sosyal medya iyice karıştı!

Programın izleyicisi hatırlar; Sinan Akçıl, Ece Erken'e imzalı albümünü verdiğinde yükselen Ece Erken "Dur bir enişteme sarılacağım" diyerek ayağa kalkmıştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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