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Boşanmayı Yorumladı: Enis Arıkan, Eski Dostu Ezgi Mola ile Barıştığı İddiasına Cevap Verdi!

Boşanmayı Yorumladı: Enis Arıkan, Eski Dostu Ezgi Mola ile Barıştığı İddiasına Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.06.2025 - 00:31

Ezgi Mola'nın 2 senelik eşi Musafa Aksakallı'dan boşanmasının ardından akıllara hemen düğünden sonra küstüğü eski can dostu Enis Arıkan gelmişti. 

İkilinin birbirini takip ettiğini fark eden sosyal medya kullanıcıları barıştıklarına kesin kanaat getirmiş ve heyecanlanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Enis Arıkan'ın barıştıkları iddiasına açıklık getirirken boşanmayı da yorumladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Geçtiğimiz günlerde hiç beklemediğimiz bir hadise yaşandı; Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve çok düşkün olduğunu sandığımız 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı tek celsede boşandı!

Geçtiğimiz günlerde hiç beklemediğimiz bir hadise yaşandı; Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve çok düşkün olduğunu sandığımız 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı tek celsede boşandı!

2023 yılında evlenen ve aynı yıl ilk çocukları Can'a kavuşan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, ünlüler camiasının oldukça sevilen ve hatta örnek gören çiftleri arasında yer alıyordu. 

Sık sık görüntü vermemeyi tercih etseler de ikilinin keyfinin yerinde, mutluluklarının baki olduğunu sanıyorduk. Derken bir anda boşandıkları iddiası kol gezmeye başladı. 

İddialar doğru çıktı... Ezgi Mola, sosyal medyada hızla yayılan boşanma haberlerini gördüğü gibi açıklama yaptı ve Mustafa Aksakallı ile yollarını ayırdıklarını doğruladı.

Boşanma haberinin ardından akıllara gelen ilk isim Ezgi Mola'nın eski can dostu Enis Arıkan olmuştu.

Boşanma haberinin ardından akıllara gelen ilk isim Ezgi Mola'nın eski can dostu Enis Arıkan olmuştu.

Senelerce birbirinin yanından bir an olsun ayrılmayan eski dostlar Ezgi Mola ve Enis Arıkan, Mola'nın düğününden sonra ilişiğini kesmişti. 

Ne olduğunu anlayamadığımız bir şekilde biten dostluk, sevenlerini per perişan ederken Ezgi Mola da Enis Arıkan da hiç barışma taraflısı olmadı. 

Hatta konuyu her seferinde geçiştirip, yalnızca sosyal medya hesaplarında göndermeli paylaşımlarda bulunmayı tercih ettiler. Küslüklerinin Mustafa Aksakallı'yla bir alakası olduğu düşünüldüğünden, boşanma haberlerinin ardından Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın barıştığının sinyalini veren bir detay dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm sosyal medya Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın barışıp barışmadığını merak ederken, bir davette görüntülenen Enis Arıkan, sessizliğini bozan taraf oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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