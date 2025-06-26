Boşanmayı Yorumladı: Enis Arıkan, Eski Dostu Ezgi Mola ile Barıştığı İddiasına Cevap Verdi!
Ezgi Mola'nın 2 senelik eşi Musafa Aksakallı'dan boşanmasının ardından akıllara hemen düğünden sonra küstüğü eski can dostu Enis Arıkan gelmişti.
İkilinin birbirini takip ettiğini fark eden sosyal medya kullanıcıları barıştıklarına kesin kanaat getirmiş ve heyecanlanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Enis Arıkan'ın barıştıkları iddiasına açıklık getirirken boşanmayı da yorumladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Geçtiğimiz günlerde hiç beklemediğimiz bir hadise yaşandı; Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve çok düşkün olduğunu sandığımız 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı tek celsede boşandı!
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Boşanma haberinin ardından akıllara gelen ilk isim Ezgi Mola'nın eski can dostu Enis Arıkan olmuştu.
Tüm sosyal medya Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın barışıp barışmadığını merak ederken, bir davette görüntülenen Enis Arıkan, sessizliğini bozan taraf oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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