Boşanmayı Yorumladı: Enis Arıkan, Eski Dostu Ezgi Mola ile Barıştığı İddiasına Cevap Verdi!

Senelerce birbirinin yanından bir an olsun ayrılmayan eski dostlar Ezgi Mola ve Enis Arıkan, Mola'nın düğününden sonra ilişiğini kesmişti.

Ne olduğunu anlayamadığımız bir şekilde biten dostluk, sevenlerini per perişan ederken Ezgi Mola da Enis Arıkan da hiç barışma taraflısı olmadı.

Hatta konuyu her seferinde geçiştirip, yalnızca sosyal medya hesaplarında göndermeli paylaşımlarda bulunmayı tercih ettiler. Küslüklerinin Mustafa Aksakallı'yla bir alakası olduğu düşünüldüğünden, boşanma haberlerinin ardından Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın barıştığının sinyalini veren bir detay dikkat çekmişti.