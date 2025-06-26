Kızına Verdiği İsimle Kalp Eriten Gizem Karaca, Bebeğinin Dünyaya Geldiği İlk Anlarda Çekilen Pozunu Paylaştı!
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın dört gözle beklediği kızına geçtiğimiz saatlerde kavuştuğunu Birsen Altuntaş'tan öğrenmiştik.
Kızına verdiği isimle kalp eriten Gizem Karaca, bebeğinin dünyaya geldiği ilk anlarda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Buyurun, minik prensesi beraber görelim!
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2011 yılında Türkiye güzeli seçilen, sonra da birçok dizi ve filmde rol alarak yıldızını parlatan ünlü oyuncu Gizem Karaca, senelerdir özel hayatıyla da konuşulan isimlerden.
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Gizem Karaca, 8 yıldır evli olduğu Kemal Ekmekçi ile bir bebek beklediklerini sosyal medya hesabından bizzat kendisi duyurmuştu.
Birkaç saat önce Gizem Karaca, kızına kavuştuğunu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı hikayeyle duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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