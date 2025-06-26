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Kızına Verdiği İsimle Kalp Eriten Gizem Karaca, Bebeğinin Dünyaya Geldiği İlk Anlarda Çekilen Pozunu Paylaştı!

Kızına Verdiği İsimle Kalp Eriten Gizem Karaca, Bebeğinin Dünyaya Geldiği İlk Anlarda Çekilen Pozunu Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.06.2025 - 23:20

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın dört gözle beklediği kızına geçtiğimiz saatlerde kavuştuğunu Birsen Altuntaş'tan öğrenmiştik. 

Kızına verdiği isimle kalp eriten Gizem Karaca, bebeğinin dünyaya geldiği ilk anlarda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Buyurun, minik prensesi beraber görelim!

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2011 yılında Türkiye güzeli seçilen, sonra da birçok dizi ve filmde rol alarak yıldızını parlatan ünlü oyuncu Gizem Karaca, senelerdir özel hayatıyla da konuşulan isimlerden.

2011 yılında Türkiye güzeli seçilen, sonra da birçok dizi ve filmde rol alarak yıldızını parlatan ünlü oyuncu Gizem Karaca, senelerdir özel hayatıyla da konuşulan isimlerden.

2017 yılında senelerdir beraber olduğu iş insanı Kemal Ekmekçi ile İzmir’de kır düğünü konseptiyle evlenen Gizem Karaca, ilişkisini gözlerden uzak tutmayı tercih etse de evliliklerinin oldukça iyi gittiğini her seferinde dile getirdi. 

Bir süre önce eşiyle beraber İzmir, Urla'ya yerleşen Gizem Karaca, bahçeli bir evde sebze yetiştirdiklerini, hayvanlarla iç içe yaşadıklarını söylemiş, evini de gezdirmişti. Mutlu evliliği taçlandıran haber ise geçtiğimiz aylarda geldi!

Gizem Karaca, 8 yıldır evli olduğu Kemal Ekmekçi ile bir bebek beklediklerini sosyal medya hesabından bizzat kendisi duyurmuştu.

Gizem Karaca, 8 yıldır evli olduğu Kemal Ekmekçi ile bir bebek beklediklerini sosyal medya hesabından bizzat kendisi duyurmuştu.

Karnı gün geçtikçe büyüyen, hamilelik sürecine de yakından şahitlik ettiğimiz Gizem Karaca, Birsen Altuntaş'ın duyurduğu üzere bugün (26 Haziran) sabah saatlerinde kızına kavuştu. 

Hatta kızının ismi bile ortaya çıktı! Kızına Leyla Yaz ismini verdiği öğrenilen Gizem Karaca'nın seçimi sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Leyla Yaz bir kız çocuğu için oldukça nahif ve tatlı bir isim olarak yorumlandı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce Gizem Karaca, kızına kavuştuğunu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı hikayeyle duyurdu.

Birkaç saat önce Gizem Karaca, kızına kavuştuğunu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı hikayeyle duyurdu.

Kızı Leyla Yaz'ın dünyaya geldiği ilk anlarda, hemen koynunda çekilen ilk pozunu paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafa kızının ismini not olarak düşerken bir de sonsuzluk işareti bıraktı. 

Çok güzelsiniz! Minik prenses mutlulukla, sağlıkla, huzurla büyüsün inşallah! ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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