Durduramıyoruz: Danla Bilic'le Barışma Fikrini Komple Silen Ala Tokel, Eski Dostuna Fena Laf Soktu!
Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic'i eski sevgilisiyle gece kulübünde görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Ala Tokel, 'Boşuna kendimi harap etmişim' çıkışında bulunmuştu.
Danla Bilic'le barışma fikrini kafasında tamamen bitiren Ala Tokel, bir kullanıcının son pozuna yaptığı Danla vurgulu yorumda lafını hiç esirgemedi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Senelerdir Danla Bilic dediğimizde aklımıza ilk gelen isim Ala Tokel'di...
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Konu büyüdükçe büyüdü, uzun bir süre iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Yine de küstükleri ve meselenin büyük olduğu çok barizdi.
Lvbel C5'in de içinde bulunduğu bir arkadaş grubuyla gece kulübüne giden Danla Bilic'in eski sevgilisiyle pozunu gören Ala Tokel, hemen ertesi gün, uyandığı gibi iki adet hikaye paylaştı.
Ala Tokel, eski dostu Danla Bilic'le barışma ihtimalini kafasında sıfırlamış olacak ki...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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