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Durduramıyoruz: Danla Bilic'le Barışma Fikrini Komple Silen Ala Tokel, Eski Dostuna Fena Laf Soktu!

Durduramıyoruz: Danla Bilic'le Barışma Fikrini Komple Silen Ala Tokel, Eski Dostuna Fena Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.06.2025 - 22:34

Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic'i eski sevgilisiyle gece kulübünde görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Ala Tokel, 'Boşuna kendimi harap etmişim' çıkışında bulunmuştu. 

Danla Bilic'le barışma fikrini kafasında tamamen bitiren Ala Tokel, bir kullanıcının son pozuna yaptığı Danla vurgulu yorumda lafını hiç esirgemedi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Senelerdir Danla Bilic dediğimizde aklımıza ilk gelen isim Ala Tokel'di...

Senelerdir Danla Bilic dediğimizde aklımıza ilk gelen isim Ala Tokel'di...

Uzun yıllardır bir an olsun birbirinin yanından ayrılmayan, yapışık kız kardeşler gibi gezen ve kahkahası hiç eksik olmayan Danla Bilic ve Ala Tokel, cümle aleme en yakın arkadaşlık nasıl oluru gösteren ikiliydi. 

Fakat ne olduysa geçtiğimiz şubat ayında, 4 ay önce oldu. Bir anda Instagram'da birbirini takipten çıkan ikili, geceye bomba gibi düştü. Ezgi Mola ve Enis Arıkan'dan sonra bir 'süper arkadaşlık' örneğinin daha bittiği fikri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Konu büyüdükçe büyüdü, uzun bir süre iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Yine de küstükleri ve meselenin büyük olduğu çok barizdi.

Konu büyüdükçe büyüdü, uzun bir süre iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Yine de küstükleri ve meselenin büyük olduğu çok barizdi.

Sessizliğini bozan ilk taraf Danla Bilic olmuştu. @birkahvebingiybett ismini kullanan içerik üreticisine yaşananlara dair bir açıklama yapan Danla Bilic, 'Sadece şunu bil her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok' demişti. 

Birkaç gün sonra, gecenin bir yarısı paylaştığı 'Çünkü dilenmeyen özür nefrete dönüşür' sözleri de direkt olarak Ala'ya gönderme olarak yorumlanmıştı. 

Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin'le yaşadığı darp olayı yayıldıktan sonra ikili arasında buzlar bir miktar eridi. Önce Danla'ya desteğini açık açık belirten Ala Tokel, eski dostunu yeniden takibe alarak zeytin dalı uzattı. Danla da Ala'yı karşılıksız bırakmamıştı... Tam barışırlar, sorunlarını hallederler diyorduk ki kıyamet Danla Bilic, Ala Tokel'in eski sevgilisiyle gecelere çıktığında koptu.

Lvbel C5'in de içinde bulunduğu bir arkadaş grubuyla gece kulübüne giden Danla Bilic'in eski sevgilisiyle pozunu gören Ala Tokel, hemen ertesi gün, uyandığı gibi iki adet hikaye paylaştı.

Lvbel C5'in de içinde bulunduğu bir arkadaş grubuyla gece kulübüne giden Danla Bilic'in eski sevgilisiyle pozunu gören Ala Tokel, hemen ertesi gün, uyandığı gibi iki adet hikaye paylaştı.

Hayal kırıklığına uğradığı her halinden belli olan Ala Tokel, isim vermese de sözlerinin Danla Bilic'e olduğu olaylar bir araya getirildiğinde hemen anlaşıldı. 

Danla Bilic'in yumuşak karnına bilerek bastığını, hatta bundan keyif aldığını düşündüğünü belirten Ala Tokel, 'Kendimi boşuna harap etmişim' çıkışında bulunmuş, takipçilerini de 'Kendini yıpratmayın ve ezdirmeyin' tavsiyesi vermişti.

Kaçıranlar için Ala Tokel'in bir hırs yaptığı açıklamaların tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ala Tokel, eski dostu Danla Bilic'le barışma ihtimalini kafasında sıfırlamış olacak ki...

Ala Tokel, eski dostu Danla Bilic'le barışma ihtimalini kafasında sıfırlamış olacak ki...

Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yeni gönderinin altına gelen Danla Bilic'li yoruma verdiği cevapla fena laf soktu. 

Danla Bilic'in ortak arkadaşları Dilek'le de küstüğünü vurgulayan ve bu duruma şaşırıp üzüldüğünü söyleyen kullanıcıya, 'Sen ve ben hariç Dilek'e kimse şaşırmadı' yanıtını verdi. 

Bir tek kendisinin ve duruma şaşıran kullanıcının Danla'nın gerçek yüzünü göremediği imasında bulunup, 'Ne safmışım ben!' mesajının altını bir kez daha çizdi...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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