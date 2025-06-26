Durduramıyoruz: Danla Bilic'le Barışma Fikrini Komple Silen Ala Tokel, Eski Dostuna Fena Laf Soktu!

Uzun yıllardır bir an olsun birbirinin yanından ayrılmayan, yapışık kız kardeşler gibi gezen ve kahkahası hiç eksik olmayan Danla Bilic ve Ala Tokel, cümle aleme en yakın arkadaşlık nasıl oluru gösteren ikiliydi.

Fakat ne olduysa geçtiğimiz şubat ayında, 4 ay önce oldu. Bir anda Instagram'da birbirini takipten çıkan ikili, geceye bomba gibi düştü. Ezgi Mola ve Enis Arıkan'dan sonra bir 'süper arkadaşlık' örneğinin daha bittiği fikri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.