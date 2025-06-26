Eski Dostuna mı Koştu? Eşinden Boşanan Ezgi Mola, Soluğu Küs Olduğu Enis Arıkan'ın Yanında mı Aldı?

Et ve tırnak gibi çay ve simit gibi birbirinden asla kopamayan ve dostluklarıyla hayran bırakan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küs olduğu gerçeğini unutmak mümkün değil! Ama küslüğün arkasında yattığı iddia edilen meseleleri belki unutmuşsunuzdur...

Kaçıranlar için biz hemen özet geçelim; Yukarıda gördüğünüz fotoğraflar ikilinin dostluğundan hatıra kalan son fotoğraflar... Düğüne Ezgi Mola'nın tek ünlü arkadaşı olarak katılan Enis Arıkan'ı bir daha hiç can dostunun yanında göremedik.

Bu konuyla ilgili ortaya atılan iki major iddia vardı. Birincisi; Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın doğumuna da, doğumdan sonra ev ziyaretine de gitmemiş olmasıydı. Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın bebeğine, biricik yeğenine eriyip biteceğine inandığımızdan bu iddia kimseciklere inandırıcı gelmemişti.

Bir diğer iddia, Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan'la pek hoşlaşmadığı yönündeydi. Düğünden sonra çat diye biten dostluklarının eşinin müdahalesi veya ricası olduğuna inanıldı. Konunun derinine hiçbir zaman inemedik, ne Ezgi Mola ne de Enis Arıkan küslükle ilgili bir gerekçe sunmadı.

Her iki tarafın da birbirine gönderme yaptığına inanılan 'Kazık' konseptli paylaşımları ve konu ne zaman açılsa uzaklara dalan bakışları kaldı geriye...