Eski Dostuna mı Koştu? Eşinden Boşanan Ezgi Mola, Soluğu Küs Olduğu Enis Arıkan'ın Yanında mı Aldı?
25 Haziran'da kimsecikler böyle bir haber duymayı beklemiyorken 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı'dan boşandığını açıklayan Ezgi Mola, magazin dünyasını fena sarsmıştı.
İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız boşanan ikilinin ayrılığı duyanları şoka sokarken, akıllara gelen ilk isim Ezgi Mola'nın evlendiğinden beri küs olduğunu bildiğimiz eski dostu Enis Arıkan oldu.
Ayrıca bir detay da göze çarptı. Güncel bir şey olup olmadığınaysa karar verilemedi. Enis Arıkan ve Ezgi Mola, barışmış olabilir mi? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Geçtiğimiz günlerde magazin dünyası hiç beklemediği yerden vuruldu. 2019 yılından bu yana yan yana gördüğümüz Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşandığı ortaya çıktı.
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Boşanmanın doğrulanmasının hemen ardından, Ezgi Mola'yı yakından takip eden herkesin tahmin edebileceği üzere akıllara gelen ilk isim Enis Arıkan oldu.
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın ilk etapta küsmesinin Mustafa Aksakallı ile bir ilgisi olduğuna kesin kanaat getiren kesim de yerinde duramadı tabii.
Bazıları Enis'in halini merak etti...
Bazıları da düğündeki o gizemli bakışlı fotoğrafı hatırlatıp, Enis'i "anladı!"
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Kimisi boşanma kesinleşince Enis Arıkan'la yaşanan küslüğe yandı...
Kimisi de Ezgi Mola'nın ilk rotasının Enis Arıkan'ın yanı olması gerektiğini düşündü 👇️
Enis Arıkan ve Ezgi Mola küstükten sonra birbirini takipten çıkmış mıydı, hatırlamıyoruz... Yalan konuşmayalım.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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