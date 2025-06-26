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Eski Dostuna mı Koştu? Eşinden Boşanan Ezgi Mola, Soluğu Küs Olduğu Enis Arıkan'ın Yanında mı Aldı?

Eski Dostuna mı Koştu? Eşinden Boşanan Ezgi Mola, Soluğu Küs Olduğu Enis Arıkan'ın Yanında mı Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.06.2025 - 19:20

25 Haziran'da kimsecikler böyle bir haber duymayı beklemiyorken 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı'dan boşandığını açıklayan Ezgi Mola, magazin dünyasını fena sarsmıştı. 

İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız boşanan ikilinin ayrılığı duyanları şoka sokarken, akıllara gelen ilk isim Ezgi Mola'nın evlendiğinden beri küs olduğunu bildiğimiz eski dostu Enis Arıkan oldu. 

Ayrıca bir detay da göze çarptı. Güncel bir şey olup olmadığınaysa karar verilemedi. Enis Arıkan ve Ezgi Mola, barışmış olabilir mi? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz günlerde magazin dünyası hiç beklemediği yerden vuruldu. 2019 yılından bu yana yan yana gördüğümüz Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde magazin dünyası hiç beklemediği yerden vuruldu. 2019 yılından bu yana yan yana gördüğümüz Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşandığı ortaya çıktı.

2019 yılında iş insanı Mustafa Aksakallı ile aşk yaşamaya başlayan, samimiyetine ve cana yakınlılığına hayran olduğumuz ünlü oyuncu Ezgi Mola, ilişkisini gizlememiş, sevgilisiyle verdiği pozlarla da sevenlerinin onayını almıştı. 

2023 yılında sade bir düğünle dünyaevine giren ikili, düğünden hemen sonra bebek beklediklerini açıklamıştı. Düğünün olduğu sene, ilk oğulları Can'a kavuşan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın huzuru, mutluluğu gayet yerinde sanıyorduk. 

Hatta daha birkaç gün önce Sinan Engin'in kızının düğününe beraber katılan çifti bir arada görünce '41 kere maşallah' demiştik. 

Ne olduysa dün oldu. 25 Haziran'da Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın sessiz sedasız İzmir Adliyesi'nde boşandığı iddiaları dolaşmaya başladı. Hızlı davranan taraf Ezgi Mola oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla boşanmayı doğrulayan Ezgi Mola, herkesi ufak çaplı bir şoka soktu.

Birkaç saat önce de boşanma nedeninin ortaya çıktığı iddia edilmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boşanmanın doğrulanmasının hemen ardından, Ezgi Mola'yı yakından takip eden herkesin tahmin edebileceği üzere akıllara gelen ilk isim Enis Arıkan oldu.

Boşanmanın doğrulanmasının hemen ardından, Ezgi Mola'yı yakından takip eden herkesin tahmin edebileceği üzere akıllara gelen ilk isim Enis Arıkan oldu.

Et ve tırnak gibi çay ve simit gibi birbirinden asla kopamayan ve dostluklarıyla hayran bırakan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küs olduğu gerçeğini unutmak mümkün değil! Ama küslüğün arkasında yattığı iddia edilen meseleleri belki unutmuşsunuzdur... 

Kaçıranlar için biz hemen özet geçelim; Yukarıda gördüğünüz fotoğraflar ikilinin dostluğundan hatıra kalan son fotoğraflar... Düğüne Ezgi Mola'nın tek ünlü arkadaşı olarak katılan Enis Arıkan'ı bir daha hiç can dostunun yanında göremedik. 

Bu konuyla ilgili ortaya atılan iki major iddia vardı. Birincisi; Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın doğumuna da, doğumdan sonra ev ziyaretine de gitmemiş olmasıydı. Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın bebeğine, biricik yeğenine eriyip biteceğine inandığımızdan bu iddia kimseciklere inandırıcı gelmemişti. 

Bir diğer iddia, Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan'la pek hoşlaşmadığı yönündeydi. Düğünden sonra çat diye biten dostluklarının eşinin müdahalesi veya ricası olduğuna inanıldı. Konunun derinine hiçbir zaman inemedik, ne Ezgi Mola ne de Enis Arıkan küslükle ilgili bir gerekçe sunmadı. 

Her iki tarafın da birbirine gönderme yaptığına inanılan 'Kazık' konseptli paylaşımları ve konu ne zaman açılsa uzaklara dalan bakışları kaldı geriye...

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın ilk etapta küsmesinin Mustafa Aksakallı ile bir ilgisi olduğuna kesin kanaat getiren kesim de yerinde duramadı tabii.

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın ilk etapta küsmesinin Mustafa Aksakallı ile bir ilgisi olduğuna kesin kanaat getiren kesim de yerinde duramadı tabii.
twitter.com

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşandığı tüm mecralarda yayıldıktan sonra X ve Instagram'da konuşulan yegane kişi Ezgi Mola'nın eski dostu Enis Arıkan'dı.

Bazıları Enis'in halini merak etti...

Bazıları Enis'in halini merak etti...
twitter.com

Bazıları da düğündeki o gizemli bakışlı fotoğrafı hatırlatıp, Enis'i "anladı!"

Bazıları da düğündeki o gizemli bakışlı fotoğrafı hatırlatıp, Enis'i "anladı!"
twitter.com
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Kimisi boşanma kesinleşince Enis Arıkan'la yaşanan küslüğe yandı...

Kimisi boşanma kesinleşince Enis Arıkan'la yaşanan küslüğe yandı...
twitter.com

Kimisi de Ezgi Mola'nın ilk rotasının Enis Arıkan'ın yanı olması gerektiğini düşündü 👇️

Kimisi de Ezgi Mola'nın ilk rotasının Enis Arıkan'ın yanı olması gerektiğini düşündü 👇️
twitter.com

Enis Arıkan ve Ezgi Mola küstükten sonra birbirini takipten çıkmış mıydı, hatırlamıyoruz... Yalan konuşmayalım.

Enis Arıkan ve Ezgi Mola küstükten sonra birbirini takipten çıkmış mıydı, hatırlamıyoruz... Yalan konuşmayalım.

Fakat Gupse Özay ve Barış Arduç meselesinde yaşanan 'Fotoğrafı var mıydı yok muydu?' çelişkisi Ezgi ve Enis'te de yaşandı. 

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın karşılıklı birbirini takip ettiği görenler, ikilinin birbirinin yeniden birbirini takibe alıp almadığını, ortada bir barışma hamlesi olup olmadığını merak etmeye başladı. 

Ezgi Mola boşanmanın ardından soluğu eski dostu Enis Arıkan'ın yanında mı aldı? Yoksa zaten hiç takipten çıkmamışlar mıydı? Bilen, hatırlayan varsa yorumlara bekliyoruz... Şimdilik tüm sosyal medya, bir zeytin dalı uzatıldığına inanmış durumda, sebebi de malumumuz; herkes küstükleri andan beri bu efsane ikilinin yeniden bir araya gelmesini bekliyor!

Ne dersiniz? Yeniden beraber görür müyüz ikonik dostları? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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