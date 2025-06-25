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Bu Detayı da Bilmemize Gerek Yoktu: Demet Akalın'dan "Evde Kocana Ne Giyiyorsun?" Sorusuna Bomba Cevap!

Bu Detayı da Bilmemize Gerek Yoktu: Demet Akalın'dan "Evde Kocana Ne Giyiyorsun?" Sorusuna Bomba Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2025 - 19:50

İmla ve yazım hatası kraliçesi Demet Akalın, sosyal medyada ikonikleşen tweet koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Bir kullanıcının 'Abla evde kocana ne giyiyorsun?' sorusuna verdiği cevapla 'Bu kadar detaya gerek yoktu' dedirten Demet Akalın hem şaşırttı hem de güldürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!😂

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Pop müzik denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Demet Akalın, yalnızca kariyeriyle değil attığı her adımla konuştuklarımızdan biliyorsunuz!

Pop müzik denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Demet Akalın, yalnızca kariyeriyle değil attığı her adımla konuştuklarımızdan biliyorsunuz!

Gencecik bir kızken sektöre giren Demet Akalın, sahne kombinleri, rüküşlüğü, magazin kaosları ve gündeme oturan açıklamalarıyla ayrı, sosyal medya kullanımıyla ayrı dikkat çekiyor. 

Sosyal medya paylaşımları derken elbette kendisiyle özdeşleşen yazım ve imla hatalarıyla dolu paylaşımlarından söz ediyoruz! Her yere yetişen, herkese verecek bir cevabı olan Demet Akalın'ı kendine has bir Türkçeyle yazdığı cevaplarıyla sık sık konuşuyoruz.

Bugün de yine gündemimizde Demo tweet'leri koleksiyonuna yalnızca birkaç saat önce eklediği nadide cevap var!

Bugün de yine gündemimizde Demo tweet'leri koleksiyonuna yalnızca birkaç saat önce eklediği nadide cevap var!

2012 yılında Okan Kurt'la evlenen Demet Akalın'ın kocasına çok düşkün olduğunu, birazcık yakından takip eden herkes biliyordur. 

Kızları Hira ile beraber musmutlu bir aile tablosu çizen ikili, beraber giydikleri kıyafetler ve röportajlarla magazinin güldüren çiftleri arasında. Her yere beraber giden çiftimiz hakkında bugün öğrendiğimiz detay ise, 'Bu kadarına gerek yoktu' dedirten cinsten 😂

Geçtiğimiz saatlerde bir takipçisinin "Demet abla sen evde kocana ne giyiyorsun?" sorusuna denk gelen Demet Akalın, jet hızıyla cevap verdi.

Geçtiğimiz saatlerde bir takipçisinin "Demet abla sen evde kocana ne giyiyorsun?" sorusuna denk gelen Demet Akalın, jet hızıyla cevap verdi.

Yine kendine has Türkçesini tercih eden Demet Akalın, vermek istediği cevabı doğru yazamadı. Yine de bir tık 'oversharing' yapmayı ihmal etmedi kraliçe... 

Evde kocası Okan Kurt için ne giydiği sorusuna, direkt 'Giymiyorum' diyerek cevap verdi! 🙈

Demo'nun ne zaman ne yapacağı, nerede ne diyeceği hiç belli olmuyor hakikaten! Ne diyelim, musmutlu bir ömür diliyoruz size 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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