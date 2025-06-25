Bu Detayı da Bilmemize Gerek Yoktu: Demet Akalın'dan "Evde Kocana Ne Giyiyorsun?" Sorusuna Bomba Cevap!
İmla ve yazım hatası kraliçesi Demet Akalın, sosyal medyada ikonikleşen tweet koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Bir kullanıcının 'Abla evde kocana ne giyiyorsun?' sorusuna verdiği cevapla 'Bu kadar detaya gerek yoktu' dedirten Demet Akalın hem şaşırttı hem de güldürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!😂
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Pop müzik denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Demet Akalın, yalnızca kariyeriyle değil attığı her adımla konuştuklarımızdan biliyorsunuz!
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Bugün de yine gündemimizde Demo tweet'leri koleksiyonuna yalnızca birkaç saat önce eklediği nadide cevap var!
Geçtiğimiz saatlerde bir takipçisinin "Demet abla sen evde kocana ne giyiyorsun?" sorusuna denk gelen Demet Akalın, jet hızıyla cevap verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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