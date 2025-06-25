Kiralık Aşk Detayı Dikkat Çekti: Elçin Sangu'nun Senelerdir Davalık Olduğu Menajeri Başay Okay İlk Kez Konuştu

Sosyal medya hesabından upuzun bir mesaj yayınlayan Başay Okay, Elçin Sangu'nun halen kendisi sayesinde Kiralık Aşk'tan para kazandığını söyledi. 'Sonuç olarak, her şeyde kendisine mağduriyet payı çıkaran Sangu, esasında çizmeye çalıştığı profilden çok farklı biri olup, hesabını veremeyeceği kişilerle işbirliği yaparak, hakkımı elde etmeme engel olmaktadır.' dedi.

Yaklaşık 10 yıldır hukuki süreç yaşadığımız, bir dönem menajerliğini yaptığım Elçin Sangu 'nun, kıymetli bir gazeteciye verdiği röportajda yer alan gerçek dışı ve manipülatif iddiaları üzerine bu açıklamayı yapmak gerekliliği doğmuştur: Oyunculuk eğitimi verme ve rol bulmak amacıyla birlikte çalışmaya başladığımız tarihten itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca kendisinden herhangi bir ücret talep etmediğim gibi, herhangi bir gelir elde etmedim.

Hatta bu süreçte fotograf ve videolarini hicbir ucret almadan cekip, yine hic bir ucret almadan temel oyunculuk ve kamera oyunculugu egitimi verdim. O süreçte Sangu ile herhangi bir sözleşme imzalamadık. Aksine aramızdaki sözleşme, birlikte çalışmaya başladıktan 2 yıl sonra hic bir zorlama olmadan imzalandı. Ve uzun soluklu fedakarane çalışma sonucunda bu kişiyi hepinizin tanıdığı, bildiği bir başrol oyuncusu halinde getirdim. Bu gerçeği bizzat kendisi de daha önceki röportajlarında sıklıkla beyan etmistir ve sektördeki herkes de bunu gayet iyi bilir.

Ayrıca, Sangu’nun, benim üzerimden halen daha para kazanıyor demesi de tam bir manipülasyon ustalığıdır. Normalde Sangu’nun oyunculuğa başladığı dönemde Türkiye’de sadece Halit Ergenç ve birkaç kişinin yurt dışı satış haklarını elinde bulundurabildiği koşullarda, ben Sangu’nun yurtdışı satış haklarını da yapım sözleşmesine dahil ettim. Kendisi benim aldığım cüz’i rakamlardan çok çok daha fazlasını halen daha kazanmaktadır. Dolayısıyla, ben Sangu sayesinde değil, Sangu benim %1000 menajerlik başarım sayesinde halen daha Kiralık Aşk dizisinden para kazanmaktadır.

Birlikte çıktığımız yolda, piyasada kendisine yer edinen ve tanınmış biri haline gelen Sangu, ünlülerin menajeri olarak anılan Gaye Sökmen'den teklif gelmesi üzerine, benden ayrılmak istemiştir. Hatta o dönemde benim çabalarım sonucunda bulunan reklam sözleşmelerini de bilerek imzalamamış, sonrasında çalışmaya başladığı Gaye Sökmen üzerinden benim bulduğum reklam sözleşmelerini yapmıştır. Sözleşmenin feshi için bana ihtar gönderen bir kişinin, “menajerim benden ayrılmak istedi” şeklinde beyanda bulunmasının tek sebebi, kamuoyunda kaybettiği ilgi ve değeri yeniden bulma çabasıdır.

İtirazımız üzerine mahkemece anılan bilirkişinin yerine bir başka bilirkişi tayin edilmiştir. Sonuç olarak, her şeyde kendisine mağduriyet payı çıkaran Sangu, esasında çizmeye çalıştığı profilden çok farklı biri olup, hesabını veremeyeceği kişilerle işbirliği yaparak, hakkımı elde etmeme engel olmaktadır. Benim ise hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Tüm bunlara rağmen ben kendimi yine de hukukun üstünlüğüne teslim etmeyi tercih ediyorum. En önemlisi de, kemoterapi gördüğüm bu dönemde, bu tarz insanlardan kurtulduğum için de, kendimi şanslı olduğu kadar mutlu hissediyorum. Darısı bu tarz kişilere bulaşıp da canı yanmış herkesin başına.

Herkese sevgiler ve saygılar.