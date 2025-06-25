Kiralık Aşk Detayı Dikkat Çekti: Elçin Sangu'nun Senelerdir Davalık Olduğu Menajeri Başay Okay İlk Kez Konuştu
Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya konuk olup Birsen Altuntaş'ın gündeme getirdiği 10 yıllık menajer davası hakkında ilk kez detaylı konuşan ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya menajeri Başay Okay'dan cevap niteliğinde bir mesaj geldi.
Kendi tarafını anlatan Başay Okay'In vurguladığı 'Kiralık Aşk' detayı dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş arasında başlayan hararetli kavganın ucu Sangu'nun yıllardır davalık olduğu menajere kadar uzamıştı.
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Elçin Sangu'nun Fatih Altaylı'ya konuyu uzun uzadıya anlatmasının ardından bir karşı atak da menajer Başay Okay'dan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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