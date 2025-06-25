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Kiralık Aşk Detayı Dikkat Çekti: Elçin Sangu'nun Senelerdir Davalık Olduğu Menajeri Başay Okay İlk Kez Konuştu

Kiralık Aşk Detayı Dikkat Çekti: Elçin Sangu'nun Senelerdir Davalık Olduğu Menajeri Başay Okay İlk Kez Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2025 - 21:51

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya konuk olup Birsen Altuntaş'ın gündeme getirdiği 10 yıllık menajer davası hakkında ilk kez detaylı konuşan ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya menajeri Başay Okay'dan cevap niteliğinde bir mesaj geldi. 

Kendi tarafını anlatan Başay Okay'In vurguladığı 'Kiralık Aşk' detayı dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş arasında başlayan hararetli kavganın ucu Sangu'nun yıllardır davalık olduğu menajere kadar uzamıştı.

Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş arasında başlayan hararetli kavganın ucu Sangu'nun yıllardır davalık olduğu menajere kadar uzamıştı.

Birsen Altuntaş'ın gündeme getirmesiyle beraber hepimiz Elçin Sangu'nun yaklaşık 10 yılı aşkın süredir menajeriyle davalık olduğunu öğrenmiştik. 

Konuyla ilgili kısa ve net açıklamalarda bulunan, 'Menajerinle derdin var' iddiasını da kabul etmeyen Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde şimdilerde Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Fatih Altaylı'nın programının son konuğu olmuş, davayla ilgili de ilk kez detaylı konuşmuştu. 

Sözleşmesini 'köle' sözleşmesine benzeten Sangu, bir ödüle aday dahi gösterilse sözleşmenin otomatik olarak 1 sene uzadığını ve kendisini olağandışı bir şekilde aynı isme bağlı hale getirdiğini söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Elçin Sangu'nun Fatih Altaylı'ya konuyu uzun uzadıya anlatmasının ardından bir karşı atak da menajer Başay Okay'dan geldi.

Elçin Sangu'nun Fatih Altaylı'ya konuyu uzun uzadıya anlatmasının ardından bir karşı atak da menajer Başay Okay'dan geldi.

Sosyal medya hesabından upuzun bir mesaj yayınlayan Başay Okay, Elçin Sangu'nun halen kendisi sayesinde Kiralık Aşk'tan para kazandığını söyledi. 'Sonuç olarak, her şeyde kendisine mağduriyet payı çıkaran Sangu, esasında çizmeye çalıştığı profilden çok farklı biri olup, hesabını veremeyeceği kişilerle işbirliği yaparak, hakkımı elde etmeme engel olmaktadır.' dedi.  

Yaklaşık 10 yıldır hukuki süreç yaşadığımız, bir dönem menajerliğini yaptığım Elçin Sangu 'nun, kıymetli bir gazeteciye verdiği röportajda yer alan gerçek dışı ve manipülatif iddiaları üzerine bu açıklamayı yapmak gerekliliği doğmuştur:   Oyunculuk eğitimi verme ve rol bulmak amacıyla birlikte çalışmaya başladığımız tarihten itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca kendisinden herhangi bir ücret talep etmediğim gibi, herhangi bir gelir elde etmedim. 

Hatta bu süreçte fotograf ve videolarini hicbir ucret almadan cekip, yine hic bir ucret almadan temel oyunculuk ve kamera oyunculugu egitimi verdim. O süreçte Sangu ile herhangi bir sözleşme imzalamadık. Aksine aramızdaki sözleşme, birlikte çalışmaya başladıktan 2 yıl sonra hic bir zorlama olmadan imzalandı. Ve uzun soluklu fedakarane çalışma sonucunda bu kişiyi hepinizin tanıdığı, bildiği bir başrol oyuncusu halinde getirdim. Bu gerçeği bizzat kendisi de daha önceki röportajlarında sıklıkla beyan etmistir ve sektördeki herkes de bunu gayet iyi bilir.  

Ayrıca, Sangu’nun, benim üzerimden halen daha para kazanıyor demesi de tam bir manipülasyon ustalığıdır. Normalde Sangu’nun oyunculuğa başladığı dönemde Türkiye’de sadece Halit Ergenç ve birkaç kişinin yurt dışı satış haklarını elinde bulundurabildiği koşullarda, ben Sangu’nun yurtdışı satış haklarını da yapım sözleşmesine dahil ettim. Kendisi benim aldığım cüz’i rakamlardan çok çok daha fazlasını halen daha kazanmaktadır. Dolayısıyla, ben Sangu sayesinde değil, Sangu benim %1000 menajerlik başarım sayesinde halen daha Kiralık Aşk dizisinden para kazanmaktadır.   

Birlikte çıktığımız yolda, piyasada kendisine yer edinen ve tanınmış biri haline gelen Sangu, ünlülerin menajeri olarak anılan Gaye Sökmen'den teklif gelmesi üzerine, benden ayrılmak istemiştir. Hatta o dönemde benim çabalarım sonucunda bulunan reklam sözleşmelerini de bilerek imzalamamış, sonrasında çalışmaya başladığı Gaye Sökmen üzerinden benim bulduğum reklam sözleşmelerini yapmıştır. Sözleşmenin feshi için bana ihtar gönderen bir kişinin, “menajerim benden ayrılmak istedi” şeklinde beyanda bulunmasının tek sebebi, kamuoyunda kaybettiği ilgi ve değeri yeniden bulma çabasıdır.

İtirazımız üzerine mahkemece anılan bilirkişinin yerine bir başka bilirkişi tayin edilmiştir. Sonuç olarak, her şeyde kendisine mağduriyet payı çıkaran Sangu, esasında çizmeye çalıştığı profilden çok farklı biri olup, hesabını veremeyeceği kişilerle işbirliği yaparak, hakkımı elde etmeme engel olmaktadır. Benim ise hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Tüm bunlara rağmen ben kendimi yine de hukukun üstünlüğüne teslim etmeyi tercih ediyorum. En önemlisi de, kemoterapi gördüğüm bu dönemde, bu tarz insanlardan kurtulduğum için de, kendimi şanslı olduğu kadar mutlu hissediyorum. Darısı bu tarz kişilere bulaşıp da canı yanmış herkesin başına.  

Herkese sevgiler ve saygılar.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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