Konuş Be Adam: Kubilay Aka, Can Dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Son Pozuna Yaptığı Yorumla Milyonların Sesi Oldu!

Hatta belki hatırlarsınız, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki kıvılcımı fark eden ilk kişi Kubilay Aka olmuştu. Bu aydınlanma da hep beraber eğlendikleri o meşhur Afra'nın doğum günü gecesinin Mert Ramazan Demir'le kavga ederek sonlanmasına sebep olmuştu.

Mert Yazıcıoğlu ile sık sık vakit geçiren ve arkadaşını daima kollayan Kubilay Aka, Esquire dergisinin kapağını gördüğünde de kendini tutamadı. Yazıcıoğlu'nun hem en yakın arkadaşı hem de en büyük hayranı olan Kubilay Aka, hepimizin sesi oldu ve 'Canımızı mı alacaksın be adam!' yazarak içimizden geçenleri şak diye söyleyiverdi!