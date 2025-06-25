Konuş Be Adam: Kubilay Aka, Can Dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Son Pozuna Yaptığı Yorumla Milyonların Sesi Oldu!
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Umut Evirgen'in genel yayın yönetmeni olduğu Esquire Türkiye dergisinin yaz sayısının kapağı oldu.
Zodyak botuyla şov yapan Yazıcıoğlu'nun pozuna can dostu Kubilay Aka'dan yorum gecikmedi. Kubilay Aka, içten yorumuyla milyonların sesi oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😂
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Şimdilerin en revaçta, en popüler erkek oyuncularından biri hiç şüphesiz Mert Yazıcıoğlu!
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Kızıl Goncalar finalinin ardından soluğu yaz tatilinde alan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir post paylaştı.
Mert Yazıcıoğlu ve Kubilay Aka sektöre aşağı yukarı aynı zamanlarda giren ve dost olanlardan, takip edenler mutlaka biliyordur.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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