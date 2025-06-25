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Konuş Be Adam: Kubilay Aka, Can Dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Son Pozuna Yaptığı Yorumla Milyonların Sesi Oldu!

Konuş Be Adam: Kubilay Aka, Can Dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Son Pozuna Yaptığı Yorumla Milyonların Sesi Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.06.2025 - 00:16

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Umut Evirgen'in genel yayın yönetmeni olduğu Esquire Türkiye dergisinin yaz sayısının kapağı oldu. 

Zodyak botuyla şov yapan Yazıcıoğlu'nun pozuna can dostu Kubilay Aka'dan yorum gecikmedi. Kubilay Aka, içten yorumuyla milyonların sesi oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😂

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Şimdilerin en revaçta, en popüler erkek oyuncularından biri hiç şüphesiz Mert Yazıcıoğlu!

Şimdilerin en revaçta, en popüler erkek oyuncularından biri hiç şüphesiz Mert Yazıcıoğlu!

AŞK 101 dizisindeki yakışıklı ve masum 'Sinan' rolüyle kalbimizi fetheden Mert Yazıcıoğlu, başta Afra Saraçoğlu ile yaşadığı uzun ve deli dolu aşkla, sonra da Afra Saraçoğlu ve yakın arkadaşı sandığı Mert Ramazan Demir'den yediği kazıkla gündeme oturdu. 

Hak etmeyerek kalbi kırılan erkek konumunda kalan ve büyük sempati toplayan Mert Yazıcıoğlu'nun hayatının seyri Kızıl Goncalar dizisindeki 'Cüneyd' rolüyle değişti. 

'Cüneyd' karakteriyle milyonlarca genç kızı kendine aşık eden Mert Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en yakışıklı bulunan erkek oyuncularından biri haline geldi ve oyunculuğuyla da 'Ben daha buralardayım' mesajının çok net verdi.

Kızıl Goncalar finalinin ardından soluğu yaz tatilinde alan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir post paylaştı.

Kızıl Goncalar finalinin ardından soluğu yaz tatilinde alan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir post paylaştı.

Umut Evirgen'in genel yayın yönetmeni olduğu Esquire Türkiye 2025 Yaz sayısının kapağına verdiği pozu, 

'Özgürlüğün tadını çıkartıp gönlüm nereyi istiyorsa oraya gitmek isterim. Eğer bir teknedeysem sevdiklerimle birlikte olmak isterim. Nereye gittiğimizin önemi yok. Birlikte geçireceğimiz güzel vakitler ve anılar var.” açıklamasıyla paylaştı. 

Emeği geçen herkese de teşekkür etti. Zodyak botu üstünde şov yapan Mert Yazıcıoğlu'na can dostu Kubilay Aka'dan yorum gecikmedi!

Mert Yazıcıoğlu ve Kubilay Aka sektöre aşağı yukarı aynı zamanlarda giren ve dost olanlardan, takip edenler mutlaka biliyordur.

Mert Yazıcıoğlu ve Kubilay Aka sektöre aşağı yukarı aynı zamanlarda giren ve dost olanlardan, takip edenler mutlaka biliyordur.

Hatta belki hatırlarsınız, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki kıvılcımı fark eden ilk kişi Kubilay Aka olmuştu. Bu aydınlanma da hep beraber eğlendikleri o meşhur Afra'nın doğum günü gecesinin Mert Ramazan Demir'le kavga ederek sonlanmasına sebep olmuştu. 

Mert Yazıcıoğlu ile sık sık vakit geçiren ve arkadaşını daima kollayan Kubilay Aka, Esquire dergisinin kapağını gördüğünde de kendini tutamadı. Yazıcıoğlu'nun hem en yakın arkadaşı hem de en büyük hayranı olan Kubilay Aka, hepimizin sesi oldu ve 'Canımızı mı alacaksın be adam!' yazarak içimizden geçenleri şak diye söyleyiverdi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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