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Hala 20 Yaşında Gibi: 41 Yaşındaki Beren Saat'in Estetiksiz Dolgusuz Saf Güzelliğinden Gözlerimizi Alamadık!

Hala 20 Yaşında Gibi: 41 Yaşındaki Beren Saat'in Estetiksiz Dolgusuz Saf Güzelliğinden Gözlerimizi Alamadık!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.06.2025 - 20:53

Geçtiğimiz saatlerde yüzü olduğu markanın lansmanına Barbie bebek gibi katılan ünlü oyuncu Beren Saat, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ağızları açık bıraktı!

41 yaşındaki Beren Saat'in estetiksiz, dolgusuz, saf güzelliği 'Hala 20 yaşında gibi' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 🧿

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Bir dönemin efsanesi, Türkiye'deki kadın oyuncular arasında hiçbir zaman unutulmayacak bir isim; Beren Saat!

Bir dönemin efsanesi, Türkiye'deki kadın oyuncular arasında hiçbir zaman unutulmayacak bir isim; Beren Saat!

İkonik dizi, meşhur kadrolu Aşk-ı Memnu'nun biricik Bihter'i Beren Saat'i en son Kıvanç Tatlıtuğ ile yıllar sonra beraber rol aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde izlemiştik. 

Senelerce Bihter'le özdeşleşen, havasına cıvasına ayrı, güzelliğine ayrı, karakterinin hırsına, ihtirasına ayrı hayran kaldığımız Firdevs Yöreoğlu'nun kızı kalbimizi büyük çaldı. Aşk-ı Memnu'dan sonra birçok farklı yapımda başarılı oyunculuğuyla parlasa da hepimiz için her sene vefatını yeniden hatırlayıp andığımız Bihter olarak kaldı.

Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise su götürmez, dupduru güzelliği oldu!

Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise su götürmez, dupduru güzelliği oldu!

Geçtiğimiz saatlerde yüzü olduğu markanın lansmanına mor bir prenses elbisesiyle katılan Beren Saat, yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.

41 yaşındaki Beren Saat'in hala 20 yaşında gibi duruyor olduğu gerçeği, 'Bugün istese yine Bihter'i oynar' yorumlarının sıralanmasına, estetiksiz, doğal halinin tüm estetikli güzellere tek tek taş çıkarır nitelikte olduğunun düşünülmesine sebep oldu!

Buyurun, önce tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olan o giriş anını beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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