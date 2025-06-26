Bebek mi? Göbek mi? Hacı Sabancı'yla Zor Dönemlerden Geçen Nazlı Sabancı'nın Hamile Olduğu İddia Edildi!

Ülkemizde kraliyet ailesi profili çizen ve attıkları her adımla olay olan Sabancı ailesi üyeleri arasında parlayan Nazlı ve Hacı sık sık özel hayatlarının detaylarıyla manşetlerde yer alıyor.

2023 yılında ilk çocukları Arzu Alara'yı kucağına alan çift, normal şartlarda oldukça mutlu ve huzurlu gözüküyor. Fakat uzun bir süredir tepkiye sebep olan ve her kadının da hayal kırıklığına uğrayacağı bir meseleyle konuşuluyorlar.

Artık bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz... Geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadın, 2021 doğumlu oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, babalık testi sonucunda da haklı olduğu ortaya çıkmıştı.