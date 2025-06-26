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Bebek mi? Göbek mi? Hacı Sabancı'yla Zor Dönemlerden Geçen Nazlı Sabancı'nın Hamile Olduğu İddia Edildi!

Bebek mi? Göbek mi? Hacı Sabancı'yla Zor Dönemlerden Geçen Nazlı Sabancı'nın Hamile Olduğu İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.06.2025 - 23:46

Hacı Sabancı'yla zorlu bir dönemden geçse de etrafına biraz olsun yansıtmamaya çalışan Nazlı Sabancı'nın son pozu ortalığı karıştırdı. 

Üstüne yapışan sarı bir elbiseyle yandan poz veren Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddia edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim ve karar verelim; Göbek mi? Bebek mi?

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2021 yılında masallardan fırlama bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, beraber olmaya başladıkları ilk günden bu yana cemiyetin en popüler çiftleri arasında yer alıyor.

2021 yılında masallardan fırlama bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, beraber olmaya başladıkları ilk günden bu yana cemiyetin en popüler çiftleri arasında yer alıyor.

Ülkemizde kraliyet ailesi profili çizen ve attıkları her adımla olay olan Sabancı ailesi üyeleri arasında parlayan Nazlı ve Hacı sık sık özel hayatlarının detaylarıyla manşetlerde yer alıyor. 

2023 yılında ilk çocukları Arzu Alara'yı kucağına alan çift, normal şartlarda oldukça mutlu ve huzurlu gözüküyor. Fakat uzun bir süredir tepkiye sebep olan ve her kadının da hayal kırıklığına uğrayacağı bir meseleyle konuşuluyorlar. 

Artık bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz... Geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadın, 2021 doğumlu oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, babalık testi sonucunda da haklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı da konu hakkında konuşmamayı tercih etti. Yine de "Boşanmıyoruz" mesajını vermeyi ihmal etmediler.

Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı da konu hakkında konuşmamayı tercih etti. Yine de "Boşanmıyoruz" mesajını vermeyi ihmal etmediler.

Nazlı Sabancı'nın kameralara yansıyan gergin halleri, sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşımlar gözlerden kaçmasa da tatilden tatile koşan Nazlı ve Hacı, 'Biz iyiyiz' deyip yoluna devam etmeyi tercih etti. 

Hatta geçtiğimiz günlerde de Hacı Sabancı'nın doğum gününü büyük bir coşkuyla, Hande Erçel'in de teşrif ettiği bir geceyle kutlamışlardı. Şimdilerde yazın keyfini gerek baş başa, gerek ailecek çıkaran ikili hakkında geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Nazlı Sabancı'nın üstüne yapışan sarı elbisesiyle yandan verdiği poz sosyal medyada hızla yayıldı.

Nazlı Sabancı'nın üstüne yapışan sarı elbisesiyle yandan verdiği poz sosyal medyada hızla yayıldı.

Nazlı Sabancı'nın kilo aldığı için mi yoksa ikinci bebeği beklediği için mi göbeğinin çıktığı net olarak anlaşılmasa da 'Hamile' iddiaları kol gezmeye başladı bile!

Sorunlar çok çabuk aşıldı sanıyoruz... Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bebek mi? Göbek mi? Uzay ve Arzu Alara'ya yeni kardeş geliyor olabilir mi? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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