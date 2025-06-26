Bebek mi? Göbek mi? Hacı Sabancı'yla Zor Dönemlerden Geçen Nazlı Sabancı'nın Hamile Olduğu İddia Edildi!
Hacı Sabancı'yla zorlu bir dönemden geçse de etrafına biraz olsun yansıtmamaya çalışan Nazlı Sabancı'nın son pozu ortalığı karıştırdı.
Üstüne yapışan sarı bir elbiseyle yandan poz veren Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddia edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim ve karar verelim; Göbek mi? Bebek mi?
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2021 yılında masallardan fırlama bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, beraber olmaya başladıkları ilk günden bu yana cemiyetin en popüler çiftleri arasında yer alıyor.
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Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı da konu hakkında konuşmamayı tercih etti. Yine de "Boşanmıyoruz" mesajını vermeyi ihmal etmediler.
Nazlı Sabancı'nın üstüne yapışan sarı elbisesiyle yandan verdiği poz sosyal medyada hızla yayıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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