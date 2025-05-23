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Keşke Paylaşmasaydım Diyecek: Hande Erçel'in Yeni Maldivler Pozları Goygoycuların Diline Fena Dolandı

Keşke Paylaşmasaydım Diyecek: Hande Erçel'in Yeni Maldivler Pozları Goygoycuların Diline Fena Dolandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 15:54

Son zamanların en dikkat çeken isimlerinden Hande Erçel, geçtiğimiz bayramda sevgilisi Hakan Sabancı ile Maldivler tatiline çıkmıştı. Hiç paylaşım yapmayan çift hepimizi şaşırtmıştı. Ardından Cannes Film Festivali'ne katılan Erçel yurda döner dönem telefonu eline aldı ve seri şekilde Maldivler paylaşımı yapmaya başladı. Siyah kombiniyle beğeni toplayan güzel oyuncunun tatil paylaşımları goygoycuların radarına takıldı.

Gelin birlikte bakalım.

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Güneşin Kızları ile çıkış yapıp, Sen Çal Kapımı ile yıldızını parlatan Hande Erçel, ekranlarda olduğu kadar sosyal medyada da adeta fenomen.

Güneşin Kızları ile çıkış yapıp, Sen Çal Kapımı ile yıldızını parlatan Hande Erçel, ekranlarda olduğu kadar sosyal medyada da adeta fenomen.

Güzelliği, tarzı, aşk hayatı ve her adımı magazin gündeminin manşetlerinde. Son olarak 78. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy göstermesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat biliyorsunuz, her hareketi olay olan Hande’nin Cannes kombini bu kez eleştiriden nasibini aldı. 

Kırmızı tercihiyle sosyal medyayı ikiye bölen Erçel’in bu hali “olmamış” diyenleri çoğaltmıştı.

Cannes detaylarını daha önceki haberimizde ele almıştık zaten:

Şimdi konumuz Maldivler!

Şimdi konumuz Maldivler!

Geçtiğimiz bayramda Hakan Sabancı ile Maldivler’e giden Hande Erçel, tatil boyunca sosyal medyadan uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak İstanbul’a dönüş yaptıktan sonra anı kutusunu açtı ve fotoğrafları ardı ardına paylaşmaya başladı. 

Özellikle siyah kombiniyle verdiği poz, sade ama çarpıcı tarzıyla çok konuşuldu. Gülüşüne Hakan Sabancı’yı etiketlemesi de dikkat çeken detaylardan biriydi.

Hande Erçel'i ve Hakan Sabancı'yı sık sık tatilde gören sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı.

Hande Erçel'i ve Hakan Sabancı'yı sık sık tatilde gören sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı.

Erçel'in tatil paylaşımlarının hemen ardından goygoycular devreye girdi. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin sürekli tatil pozları paylaşmasını fena dile doladı.

Paylaşımlar arasında Erçel'in ayaklarına takılanlar da yorumlarını esirgemesi tabii.

Paylaşımlar arasında Erçel'in ayaklarına takılanlar da yorumlarını esirgemesi tabii.

İşte o yorumlardan bazıları...

twitter.com
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twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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