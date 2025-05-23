Keşke Paylaşmasaydım Diyecek: Hande Erçel'in Yeni Maldivler Pozları Goygoycuların Diline Fena Dolandı
Son zamanların en dikkat çeken isimlerinden Hande Erçel, geçtiğimiz bayramda sevgilisi Hakan Sabancı ile Maldivler tatiline çıkmıştı. Hiç paylaşım yapmayan çift hepimizi şaşırtmıştı. Ardından Cannes Film Festivali'ne katılan Erçel yurda döner dönem telefonu eline aldı ve seri şekilde Maldivler paylaşımı yapmaya başladı. Siyah kombiniyle beğeni toplayan güzel oyuncunun tatil paylaşımları goygoycuların radarına takıldı.
Gelin birlikte bakalım.
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Güneşin Kızları ile çıkış yapıp, Sen Çal Kapımı ile yıldızını parlatan Hande Erçel, ekranlarda olduğu kadar sosyal medyada da adeta fenomen.
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Şimdi konumuz Maldivler!
Hande Erçel'i ve Hakan Sabancı'yı sık sık tatilde gören sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı.
Paylaşımlar arasında Erçel'in ayaklarına takılanlar da yorumlarını esirgemesi tabii.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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