Ölümden Dönen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'den Şaşırtan Sağlık ve Para İtirafı!
Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Abdullah Ünal karakteriyle hafızalara kazınan ve yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre ekranlardan uzak kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol almıştı. Geçtiğimiz saatlerde BloombergHT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Tanrıöğen, sağlık durumu ve yaşadığı zorlu sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda, “Ölümün kıyısından döndüm” diyen Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği süreci tüm açıklığıyla paylaştı.
İşte o açıklamaları…
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Dizi sektörünün usta oyuncularından biri olan Settar Tanrıöğen, yıllardır ekranlarda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.
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Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir ilk kez Snob Magazin muhabirlerinin objektifine takılan Tanrıöğen, yanında hemşiresiyle birlikte görüntülenmişti.
Ve şimdi, usta oyuncu “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olarak yeniden gündemde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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