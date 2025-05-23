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Ölümden Dönen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'den Şaşırtan Sağlık ve Para İtirafı!

Ölümden Dönen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'den Şaşırtan Sağlık ve Para İtirafı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 09:46

Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Abdullah Ünal karakteriyle hafızalara kazınan ve yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre ekranlardan uzak kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol almıştı. Geçtiğimiz saatlerde BloombergHT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Tanrıöğen, sağlık durumu ve yaşadığı zorlu sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda, “Ölümün kıyısından döndüm” diyen Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği süreci tüm açıklığıyla paylaştı. 

İşte o açıklamaları…

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Dizi sektörünün usta oyuncularından biri olan Settar Tanrıöğen, yıllardır ekranlarda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Dizi sektörünün usta oyuncularından biri olan Settar Tanrıöğen, yıllardır ekranlarda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Bugüne dek birçok başarılı yapımda izlediğimiz Tanrıöğen, son yıllarda en çok reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti ile gündeme geldi. Dizide hayat verdiği Abdullah Ünal (Apo) karakteri, kimi zaman izleyiciyi sinirlendiren, kimi zaman ise bir baba figürü olarak içimizi ısıtan bir karakterdi. Ancak bu başarılı oyunculuk serüveni, bir anda yaşadığı ciddi sağlık sorunu ile kesintiye uğradı.

Yaklaşık 1.5 yıl önce beyin kanaması geçiren Tanrıöğen, apar topar hastaneye kaldırıldı ve uzun bir tedavi sürecine başladı. Sağlık durumu ciddiyetini korurken, dizideki Apo karakteri ise Ahmet Mümtaz Taylan tarafından devralındı. Neyse ki Tanrıöğen, geçirdiği zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu ve “Kızıl Goncalar” dizisiyle ekranlara döndü. Ancak bu dönüş uzun soluklu olmadı. Sevilen oyuncu dizide yalnızca 8 bölüm rol aldıktan sonra projeye veda etti.

Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir ilk kez Snob Magazin muhabirlerinin objektifine takılan Tanrıöğen, yanında hemşiresiyle birlikte görüntülenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir ilk kez Snob Magazin muhabirlerinin objektifine takılan Tanrıöğen, yanında hemşiresiyle birlikte görüntülenmişti.

O anlarda sağlık durumuyla ilgili “İlaçlarım devam ediyor, çalışabiliyorum. 8 bölüm Kızıl Goncalar’da yer aldım. Kulaklık taktılar, kısa hafızada problemim var. Lafları tutamıyorum” demiş, hemşiresi için de “Yanımda yoksa sokağa çıkmıyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ve şimdi, usta oyuncu “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olarak yeniden gündemde.

Ve şimdi, usta oyuncu “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olarak yeniden gündemde.

Programda yaptığı açıklamalar hem içten hem de düşündürücüydü. “Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür. Az bir zaman kaldı, çalıştım bu arada. Kızıl Goncalar’da 8 bölüm rol aldım. Hiç de fena gitmedi. ‘Bu da geldi geçti’ diyerek atlattım” diyen Tanrıöğen, yaşadığı süreci bir nevi yeniden doğuş olarak nitelendirdi.

Tanrıöğen, hastalığın ilk dönemlerinde hafıza kaybı yaşadığını da itiraf etti: “Hastalığın başlarında hatırlamıyordum. Şimdi daha işe yarar durumdayım. Bir yerde resetlenmiş oldum. Şimdi iyi oldu bence.” 

Ekonomik durumu hakkında da açık sözlüydü: “Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz.”

Biz de umarız ki yeniden sağlıkla ve dolu dolu projelerle ekranlara döner. 🙏

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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