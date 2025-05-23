Ölümden Dönen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'den Şaşırtan Sağlık ve Para İtirafı!

Programda yaptığı açıklamalar hem içten hem de düşündürücüydü. “Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür. Az bir zaman kaldı, çalıştım bu arada. Kızıl Goncalar’da 8 bölüm rol aldım. Hiç de fena gitmedi. ‘Bu da geldi geçti’ diyerek atlattım” diyen Tanrıöğen, yaşadığı süreci bir nevi yeniden doğuş olarak nitelendirdi.

Tanrıöğen, hastalığın ilk dönemlerinde hafıza kaybı yaşadığını da itiraf etti: “Hastalığın başlarında hatırlamıyordum. Şimdi daha işe yarar durumdayım. Bir yerde resetlenmiş oldum. Şimdi iyi oldu bence.”

Ekonomik durumu hakkında da açık sözlüydü: “Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz.”

Biz de umarız ki yeniden sağlıkla ve dolu dolu projelerle ekranlara döner. 🙏