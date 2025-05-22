Survivor'dan Elendikten Sonra Estetik Doktoruna Koşmuştu: Almeda Baylan'dan Ameliyat Sonrası İlk Kare!

Gönüllüler takımında yarışan Baylan, kuralları ihlal ettiği ve ekip arkadaşlarına fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Survivor’daki acil konseyde konuşan Acun Ilıcalı, kararın titizlikle alındığını vurgulayarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Yapılanın da tabii ki cezası olması gerekiyor. Yarışmacılar arasındaki adaleti sağlamak adına tolerans gösteremeyiz. Almeda, senin yaptıklarına defalarca baktık, inceledik. 4 ekip çalışanına ve bir yarışmacıya fiziki müdahalede bulunmuşsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bütün pozitif çabalara rağmen çözüm bulamadık. Bu nedenle seni Survivor’dan diskalifiye ediyoruz.”