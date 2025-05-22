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Survivor'dan Elendikten Sonra Estetik Doktoruna Koşmuştu: Almeda Baylan'dan Ameliyat Sonrası İlk Kare!

Survivor'dan Elendikten Sonra Estetik Doktoruna Koşmuştu: Almeda Baylan'dan Ameliyat Sonrası İlk Kare!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.05.2025 - 12:12

Survivor All Star 2025’te kural ihlali nedeniyle diskalifiye edilen Almeda Baylan, yarışmadan sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptı. Şiddet olayı sonrası “Çok pişmanım” diyen Baylan, yarışmadan elenmesinin ardından soluğu estetik merkezinde aldı. 29 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Almeda, burun ameliyatı yaptırdı. Operasyon öncesi “Dualarınızı eksik etmeyin” notunu paylaşan Baylan, estetik sonrası ilk görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. 

İşte Almeda’nın ameliyat sonrası son hali...

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Survivor All Star 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan, yarışmada yaşadığı olaylarla hafızalara kazındı.

Survivor All Star 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan, yarışmada yaşadığı olaylarla hafızalara kazındı.

Gönüllüler takımında yarışan Baylan, kuralları ihlal ettiği ve ekip arkadaşlarına fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. 

Survivor’daki acil konseyde konuşan Acun Ilıcalı, kararın titizlikle alındığını vurgulayarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Yapılanın da tabii ki cezası olması gerekiyor. Yarışmacılar arasındaki adaleti sağlamak adına tolerans gösteremeyiz. Almeda, senin yaptıklarına defalarca baktık, inceledik. 4 ekip çalışanına ve bir yarışmacıya fiziki müdahalede bulunmuşsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bütün pozitif çabalara rağmen çözüm bulamadık. Bu nedenle seni Survivor’dan diskalifiye ediyoruz.”

Diskalifiye kararının ardından sessizliğini bozan Almeda, Çiğdem Akman ile katıldığı “En’ler” programında yaşadıklarını samimiyetle anlatmıştı.

Diskalifiye kararının ardından sessizliğini bozan Almeda, Çiğdem Akman ile katıldığı “En’ler” programında yaşadıklarını samimiyetle anlatmıştı.

Şampiyonluk hayalini kendi hatasıyla çöpe attığını söyleyen Baylan, “Çok pişmanım” diyerek duygularını şöyle dile getirmişti:

“Kurallara aykırı geldiğiniz zaman bazı cezalar veriliyor. Ben şampiyon olacaktım, ama bir hata yüzünden diskalifiye edildim. Olay çikolata ve biraz alkol almakla başladı. Prodüksiyon ekibi gelince elim ayağım titredi. Kendimi kaybettim. Onları ittim, tekme attım. Bugün olsa yapmazdım. Çok pişmanım.”

Kaçıranlar için:

Survivor’dan elenmesinin ardından sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Almeda Baylan, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Survivor’dan elenmesinin ardından sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Almeda Baylan, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Yarışma sürecinde tam 29 kilo vererek dikkat çeken Almeda, değişen fiziğiyle de çok konuşulmuştu.

Diskalifiye sonrası merak edilen bir diğer konu ise estetik operasyondu. Almeda Baylan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımda burun ameliyatı olacağını duyurmuştu. Operasyona girmeden önce çektiği videoda, “Günaydın. Saat 09.00’da operasyonum var. 2-3 işlem ile geleceğim karşınıza. Dualarınız benimle olsun, Almeda’nız” diyerek takipçilerinden destek istemişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve o an geldi!

Ve o an geldi!

Eski Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, estetik operasyonun ardından ilk görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. 

Ameliyattan sonra sonra burnunun sargılı halini paylaşan Baylan'ın yüzündeki şişliklerin geçeceği günü ve burnunun yeni halini merakla bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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