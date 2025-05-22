Survivor'dan Elendikten Sonra Estetik Doktoruna Koşmuştu: Almeda Baylan'dan Ameliyat Sonrası İlk Kare!
Survivor All Star 2025’te kural ihlali nedeniyle diskalifiye edilen Almeda Baylan, yarışmadan sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptı. Şiddet olayı sonrası “Çok pişmanım” diyen Baylan, yarışmadan elenmesinin ardından soluğu estetik merkezinde aldı. 29 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Almeda, burun ameliyatı yaptırdı. Operasyon öncesi “Dualarınızı eksik etmeyin” notunu paylaşan Baylan, estetik sonrası ilk görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.
İşte Almeda’nın ameliyat sonrası son hali...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor All Star 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan, yarışmada yaşadığı olaylarla hafızalara kazındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diskalifiye kararının ardından sessizliğini bozan Almeda, Çiğdem Akman ile katıldığı “En’ler” programında yaşadıklarını samimiyetle anlatmıştı.
Survivor’dan elenmesinin ardından sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Almeda Baylan, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Ve o an geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın