Survivor Almeda, Diskalifiye Olayının Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=n9g2Y...
Survivor'dan dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan adeta sansasyonel bir etki yaratmıştı. Batuhan'la birlikte bir evden çanta dolusu eşya ve erzak alan Almeda, ekipten kaçarken yakalanmasının ardından acil durum konseyi toplanmıştı. Başta bir çalışan dense de Almeda'nın dört çalışana şiddet uyguladığı iddia edildi ve yarışmadan diskalifiye edildi.
Türkiye'ye dönen Almeda, Çiğdem Akman ile Enler programına katılarak yaşananların perde arkasını anlattı.
Kaynak: Çiğdem Akman ile Enler
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Survivor'a bu sezon damga vuran isimlerden biri Almeda oldu.
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Türkiye'ye döndükten sonra Çiğdem Akman ile En'ler programına katılan Almeda, diskalifiyenin perde arkasını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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