Survivor Almeda, Diskalifiye Olayının Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!

Evden aldıkları yüzünden değil, 'temas' sebebiyle diskalifiye edildiğini söyleyen Almeda çok pişman olduğunu söyledi. Almeda, şu ifadeleri kullandı:

'Acun Medya ve Acun Bey'in kararına saygı duyuyorum. Bu kurallara aykırı geldiğiniz zaman bazı cezalar veriliyor. Tabii ki benim için çok acıydı. Şampiyon olacakken bir hata yüzünden diskalifiye oldum. Kesinlikle çalmak yok burada. Konforlu evdeydik ve o evin arkalarında bir sürü evler var. Biz o gün Batuhan ile dedik ki biz çok bunalmıştık. Batuhan ile gittik çikolata, atıştırma istedik. Kesinlikle uyuşturucu madde yoktu. Çantada olan şey alkoldü. Daha önce de Ayşe ile gitmiştik ve almıştık. Çanta ile dönüyorduk. Bir ekip geldi benim elim ayağım titredi. Batuhan dedi ki bana 'Koş', çimlerden çıktı evin bahçesine gireceğiz. Ben direkt odaya koştum. Ben o çantayı Dilşah ve Volkan'lara vermiştim. O yüzden çanta bende çıkmadı. Prodüksiyon ekibine gelmeyin dedim, en sonunda onları ittim. Ben de onlara tekme attım. Çok pişmanım.'