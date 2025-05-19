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Survivor Almeda, Diskalifiye Olayının Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!

Survivor Almeda, Diskalifiye Olayının Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 12:49

Survivor'dan dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan adeta sansasyonel bir etki yaratmıştı. Batuhan'la birlikte bir evden çanta dolusu eşya ve erzak alan Almeda, ekipten kaçarken yakalanmasının ardından acil durum konseyi toplanmıştı. Başta bir çalışan dense de Almeda'nın dört çalışana şiddet uyguladığı iddia edildi ve yarışmadan diskalifiye edildi.

Türkiye'ye dönen Almeda, Çiğdem Akman ile Enler programına katılarak yaşananların perde arkasını anlattı.

Kaynak: Çiğdem Akman ile Enler

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=n9g2Y...
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Survivor'a bu sezon damga vuran isimlerden biri Almeda oldu.

Survivor'a bu sezon damga vuran isimlerden biri Almeda oldu.

Yarışmaya başladığı ilk andan itibaren adı sık sık tartışmalara karışan Almeda, son olarak dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Türkiye'ye döndükten sonra Çiğdem Akman ile En'ler programına katılan Almeda, diskalifiyenin perde arkasını anlattı.

Türkiye'ye döndükten sonra Çiğdem Akman ile En'ler programına katılan Almeda, diskalifiyenin perde arkasını anlattı.

Evden aldıkları yüzünden değil, 'temas' sebebiyle diskalifiye edildiğini söyleyen Almeda çok pişman olduğunu söyledi. Almeda, şu ifadeleri kullandı:

'Acun Medya ve Acun Bey'in kararına saygı duyuyorum. Bu kurallara aykırı geldiğiniz zaman bazı cezalar veriliyor. Tabii ki benim için çok acıydı. Şampiyon olacakken bir hata yüzünden diskalifiye oldum. Kesinlikle çalmak yok burada. Konforlu evdeydik ve o evin arkalarında bir sürü evler var. Biz o gün Batuhan ile dedik ki biz çok bunalmıştık. Batuhan ile gittik çikolata, atıştırma istedik. Kesinlikle uyuşturucu madde yoktu. Çantada olan şey alkoldü. Daha önce de Ayşe ile gitmiştik ve almıştık. Çanta ile dönüyorduk. Bir ekip geldi benim elim ayağım titredi. Batuhan dedi ki bana 'Koş', çimlerden çıktı evin bahçesine gireceğiz. Ben direkt odaya koştum. Ben o çantayı Dilşah ve Volkan'lara vermiştim. O yüzden çanta bende çıkmadı. Prodüksiyon ekibine gelmeyin dedim, en sonunda onları ittim. Ben de onlara tekme attım. Çok pişmanım.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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