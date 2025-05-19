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Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur'dan Apo-Asude İlişkisi İddialarına Spoiler Gibi Cevap!

Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur'dan Apo-Asude İlişkisi İddialarına Spoiler Gibi Cevap!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 10:49

3. sezon finalini yapmadan 4. sezon hazırlıklarına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'sin vedasıyla tüm karakterler olumsuz yönde değişmişti. Annelerini kaybeden Mustafa, Nursema ve Fatih'in yanı sıra Apo'nun aniden Işıl'la evlenmesi de tüm gelişmeleri hızlandırmıştı. Işıl'ın kötülüğü ne zaman ortaya çıkacak bilinmese de Asude ve Abdullah arasında esen soğuk rüzgarların yerini hafif bir bahar esintisine bırakması ikili arasında gelişecek yeni bir aşk iddiasını ortaya çıkarmıştı. Dizinin Asude'si Servet Pandur, Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda bu iddiaya dair manidar açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Show TV / Ömür Sabuncuoğlu

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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin ölümüyle ailedeki tüm karakterlerin kişiliklerinde değişiklik görmüştük.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin ölümüyle ailedeki tüm karakterlerin kişiliklerinde değişiklik görmüştük.

Sibel Taşçıoğlu'nun vedasının ardından hem izleyici tepki göstermiş hem de dizide Pembe'nin ayrılığı karakterleri bir hayli hırpalamıştı. Özellikle annelerini kaybeden Nursema, Fatih ve Mustafa'nın yaşadığı değişim fark edilmeyecek gibi değil. Ancak biricik eşi Apo daha kırkı çıkmadan yaptı yapacağını ve Işıl'la evlendi.

Kafaları karıştıran gelişmelerden biri de Asude ve Apo arasında bir yakınlık, bir ilişki olacağına dair iddialardı.

Kafaları karıştıran gelişmelerden biri de Asude ve Apo arasında bir yakınlık, bir ilişki olacağına dair iddialardı.

Değişikliklerden biri de sürekli kavga dövüş gördüğümüz Asude ve Apo arasında yelkenlerin bir miktar suya inmesi durumuydu. İkili arasında gelişen bu durum 'Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah ve Asude ilişkisi olur mu?' diye düşündürmeye başladı.

Dizinin Asude'si Servet Pandur, Show TV'de Pazar Sürprizi'ne katılarak Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Ünlü sanatçının Apo-Asude ilişkisine verdiği cevap oldukça manidardı.

Ünlü sanatçının Apo-Asude ilişkisine verdiği cevap oldukça manidardı.

'Ne diyeyim. Yani olabilir, niye olmasın?' demesi gelecek sezona dair bir sinyal gibi algılandı. Olur mu olur, çok da güzel olur sevgili senaristler. Bu gelişmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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