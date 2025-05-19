Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur'dan Apo-Asude İlişkisi İddialarına Spoiler Gibi Cevap!
3. sezon finalini yapmadan 4. sezon hazırlıklarına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'sin vedasıyla tüm karakterler olumsuz yönde değişmişti. Annelerini kaybeden Mustafa, Nursema ve Fatih'in yanı sıra Apo'nun aniden Işıl'la evlenmesi de tüm gelişmeleri hızlandırmıştı. Işıl'ın kötülüğü ne zaman ortaya çıkacak bilinmese de Asude ve Abdullah arasında esen soğuk rüzgarların yerini hafif bir bahar esintisine bırakması ikili arasında gelişecek yeni bir aşk iddiasını ortaya çıkarmıştı. Dizinin Asude'si Servet Pandur, Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda bu iddiaya dair manidar açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Show TV / Ömür Sabuncuoğlu
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin ölümüyle ailedeki tüm karakterlerin kişiliklerinde değişiklik görmüştük.
Kafaları karıştıran gelişmelerden biri de Asude ve Apo arasında bir yakınlık, bir ilişki olacağına dair iddialardı.
Dizinin Asude'si Servet Pandur, Show TV'de Pazar Sürprizi'ne katılarak Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Ünlü sanatçının Apo-Asude ilişkisine verdiği cevap oldukça manidardı.
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