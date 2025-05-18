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Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Jak Cem Avnayim Gelecek Sezon Kaç Yıl Zaman Atlaması Olacağını Açıkladı

Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Jak Cem Avnayim Gelecek Sezon Kaç Yıl Zaman Atlaması Olacağını Açıkladı

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2025 - 22:55

Sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi, felaketlerin ardından sezon finali tarihini erkene çekmişti. 15. bölümüyle sezon finaline giren dizi, önümüzdeki sezona zaman atlamasıyla başlayacak. Pek çok oyuncunun bu sebeple ayrıldığı dizide Hakkiye'nin eşi Emin'e hayat veren Jak Cem Avnayim CNBC-e'de katıldığı art-e'de Melis Hazal Karagöz'e kaç yıl zaman atlaması olacağını açıkladı.

Kaynak: CNBC-e art-e / Melis Hazal Karagöz

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Şakir Paşa Ailesi oldukça heyecanlı bir bölümle sezon finali yaptı.

Şakir Paşa Ailesi oldukça heyecanlı bir bölümle sezon finali yaptı.

Geçtiğimiz hafta 15. bölümüyle sezon finali yapan dizide Cevat'ın babası Şakir Paşa'yı öldürdüğüne dair alınan haber büyük yankı uyandırmıştı. Gelecek sezon zaman atlamasıyla izleyeceğimiz dizide pek çok karakter de bu bölümle diziye veda etmişti.

Şakir Paşa Ailesi'nde hikaye kaç yıl sonrasıyla devam edecek, kaç yıl zaman atlaması olacak merak ediliyordu.

Şakir Paşa Ailesi'nde hikaye kaç yıl sonrasıyla devam edecek, kaç yıl zaman atlaması olacak merak ediliyordu.

Tahmini olarak hesapladığımızda Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 7 yıl hapiste kalması sebebiyle zaman atlamasının büyük ihtimalle 7 yıl olacağını açıklamıştık. Ancak kimi iddialara göre de aradan yaklaşık 12 yıl geçtikten sonra devam edecekti hikaye. Tüm iddialar yanıt buldu, dizide Hakkiye'nin eşi Emin'e hayat veren Jak Cem Avnayim Şakir Paşa Ailesi'ndeki zaman atlamasının kaç yıl olacağını açıkladı.

Jak Cem Avnayim, Şakir Paşa Ailesi'ndeki zaman atlamasının 7-10 yıl olacağını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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