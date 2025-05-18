Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Jak Cem Avnayim Gelecek Sezon Kaç Yıl Zaman Atlaması Olacağını Açıkladı
Sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi, felaketlerin ardından sezon finali tarihini erkene çekmişti. 15. bölümüyle sezon finaline giren dizi, önümüzdeki sezona zaman atlamasıyla başlayacak. Pek çok oyuncunun bu sebeple ayrıldığı dizide Hakkiye'nin eşi Emin'e hayat veren Jak Cem Avnayim CNBC-e'de katıldığı art-e'de Melis Hazal Karagöz'e kaç yıl zaman atlaması olacağını açıkladı.
Kaynak: CNBC-e art-e / Melis Hazal Karagöz
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Şakir Paşa Ailesi oldukça heyecanlı bir bölümle sezon finali yaptı.
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Şakir Paşa Ailesi'nde hikaye kaç yıl sonrasıyla devam edecek, kaç yıl zaman atlaması olacak merak ediliyordu.
Jak Cem Avnayim, Şakir Paşa Ailesi'ndeki zaman atlamasının 7-10 yıl olacağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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