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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 16:36

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Hangimiz Nisan gibi olmuyoruz ki...

2. "Gerçek bir errrkek arabasıdır" yorumları yürüdü gitti!

3. Yooo, kim Muhteşem Yüzyıl fanı ki? 😂😂

3. Yooo, kim Muhteşem Yüzyıl fanı ki? 😂😂
twitter.com

4. Bizi rahat bırakır mısınız lütfen!

4. Bizi rahat bırakır mısınız lütfen!
twitter.com

5. Tam olarak böyle oluyor işte...

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6. Çok tanıdık bir senaryo sanki!

6. Çok tanıdık bir senaryo sanki!
twitter.com

7. 😂😂

8. Gerçekten de benzer işler

8. Gerçekten de benzer işler
twitter.com

9. Yani, ne denebilir ki... 😂

9. Yani, ne denebilir ki... 😂
twitter.com

10. Durum aynen şu şekildedir!

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11. Malum ses kulağınıza geldi mi?

11. Malum ses kulağınıza geldi mi?
twitter.com

12. Maksimum beklenti...

12. Maksimum beklenti...
twitter.com

13. Her konuda ikna edici 😂

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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