Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Çiğdem Batur'un "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı!
Hem sunuculuk hem de oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi Pusu'daki 'Savcı Leyla' karakteriyle akıllara kazınan Batur'un “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımında pas geçtiği isimlerden dikkatlerden kaçmadı.
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Çiğdem Batur kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
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Son olarak Aşk Yolunda ve Kuaförüm Sensin gibi yapımlarla karşımıza çıkan Batur, asıl Kurtlar Vadisi Pusu ile epey tanınmıştı.
Açıklamalarıyla da sıkça ön plana çıkan Damla Sönmez bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.
Çiğdem Batur'un durduğu isim ise ilk başta sessiz kaldığı Meltem Cumbul oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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