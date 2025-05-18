Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Çiğdem Batur'un "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı!

Oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser'le yaşadıkları aşkla uzun süre konuşulan Batur, daha sonra Berk Atan'la anılmıştı. Ünlü oyuncu bu aşk dedikodusunu '15 yıllık arkadaşımla yazmadan önce keşke azıcık araştırsaydınız. Neyse bugün de güldük çok şükür' diyerek tiye almıştı.

Rol aldığı dizi ve filmlerle de sıkça gündem olan Çiğdem Batur birçok programın da sunuculuğunu üstlenmişti.