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Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Çiğdem Batur'un "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Çiğdem Batur'un "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimler Şaşırttı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 15:17

Hem sunuculuk hem de oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi Pusu'daki 'Savcı Leyla' karakteriyle akıllara kazınan Batur'un “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımında pas geçtiği isimlerden dikkatlerden kaçmadı.

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Çiğdem Batur kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Çiğdem Batur kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser'le yaşadıkları aşkla uzun süre konuşulan Batur, daha sonra Berk Atan'la anılmıştı. Ünlü oyuncu bu aşk dedikodusunu '15 yıllık arkadaşımla yazmadan önce keşke azıcık araştırsaydınız. Neyse bugün de güldük çok şükür' diyerek tiye almıştı. 

Rol aldığı dizi ve filmlerle de sıkça gündem olan Çiğdem Batur birçok programın da sunuculuğunu üstlenmişti.

Son olarak Aşk Yolunda ve Kuaförüm Sensin gibi yapımlarla karşımıza çıkan Batur, asıl Kurtlar Vadisi Pusu ile epey tanınmıştı.

Son olarak Aşk Yolunda ve Kuaförüm Sensin gibi yapımlarla karşımıza çıkan Batur, asıl Kurtlar Vadisi Pusu ile epey tanınmıştı.

2010-2015 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yıldızını daha da parlatan Çiğdem Batur 'Savcı Leyla' karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı.

Açıklamalarıyla da sıkça ön plana çıkan Damla Sönmez bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Açıklamalarıyla da sıkça ön plana çıkan Damla Sönmez bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programının en son konuğu olan Batur, kendisinden önceki tüm ünlü konuklar gibi “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı.

Aslı Enver, Beren Saat, Damla Sönmez, Bergüzar Korel, Özgü Namal, Nurgül Yeşilçay, Türkan Şoray gibi isimleri pas geçen Çiğdem Batur, liste bittikten sonra yeniden isimleri dinledi.

Çiğdem Batur'un durduğu isim ise ilk başta sessiz kaldığı Meltem Cumbul oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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