onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Deha'nın Finali İçin Hazırlanan Veda Videosunda Dizinin Esme'si Ahsen Eroğlu'na Yer Verilmemesi Tepki Çekti

Deha'nın Finali İçin Hazırlanan Veda Videosunda Dizinin Esme'si Ahsen Eroğlu'na Yer Verilmemesi Tepki Çekti

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2025 - 19:32

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi büyük umutlar ve yüksek reytinglerle sezona başlasa da sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılışıyla düşen reytingler bir daha toparlanamadı ve dizi final kararı aldık. Üstelik alınan final kararı bile öne çekildi! 

18 Mayıs Pazar akşamı yapılacak final öncesinde Deha'ya özel veda videosu yayınlandı. Ancak final videosunda Ahsen Eroğlu'na yer verilmemesi izleyicinin tepkisine yol açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha final yapıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha final yapıyor.

Sezon finali mi, final mi derken Deha için karar verildi. Final yapması netleştirilen Deha'nın finali bile öne çekildi.

Deha'nın finali için hazırlanan veda videosunda Ahsen Eroğlu'na yer verilmedi.

Deha'nın finali için hazırlanan veda videosunda Ahsen Eroğlu'na yer verilmedi.

Dizi Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Esme karakteriyle başlamıştı. Daha sonra Melis Sezen'in İmre karakteri Devran ve Esme aşkını böldü ve Esme'nin yerini aldı. Bu süreçte izleyicinin bir kısmı diziye resmen küstü ve izlemekten vazgeçti. Düşen reytinglerle birlikte final kararı alan dizinin resmi hesabından final bölümünün öncesinde veda videosu paylaşıldı. Ancak videoda Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Esme karakterine yer verilmedi.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Ahsen Eroğlu'nun videoda yer almaması izleyenlerin tepkisini çekti:

Ahsen Eroğlu'nun videoda yer almaması izleyenlerin tepkisini çekti:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın