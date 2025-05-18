Deha'nın Finali İçin Hazırlanan Veda Videosunda Dizinin Esme'si Ahsen Eroğlu'na Yer Verilmemesi Tepki Çekti
Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi büyük umutlar ve yüksek reytinglerle sezona başlasa da sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılışıyla düşen reytingler bir daha toparlanamadı ve dizi final kararı aldık. Üstelik alınan final kararı bile öne çekildi!
18 Mayıs Pazar akşamı yapılacak final öncesinde Deha'ya özel veda videosu yayınlandı. Ancak final videosunda Ahsen Eroğlu'na yer verilmemesi izleyicinin tepkisine yol açtı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha final yapıyor.
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Deha'nın finali için hazırlanan veda videosunda Ahsen Eroğlu'na yer verilmedi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Ahsen Eroğlu'nun videoda yer almaması izleyenlerin tepkisini çekti:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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