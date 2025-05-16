Estetikliler Kervanına Katıldı: Survivor Almeda Elenir Elenmez Soluğu Orada Aldı!
Survivor 2025'ten diskalifiye olan Almeda Baylan, elenir elenmez soluğu estetik doktorunda aldı. Eski yarışmacılardan Yunus Emre'nin eşi Beria'yla beraber estetik doktoruna giden Almeda'nın değişimi ise şimdiden merak yarattı.
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Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarından başında Almeda Baylan geliyor.
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Almeda ilk olarak eski yarışmacı Yunus Emre'yle buluştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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