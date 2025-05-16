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Estetikliler Kervanına Katıldı: Survivor Almeda Elenir Elenmez Soluğu Orada Aldı!

Estetikliler Kervanına Katıldı: Survivor Almeda Elenir Elenmez Soluğu Orada Aldı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 18:50

Survivor 2025'ten diskalifiye olan Almeda Baylan, elenir elenmez soluğu estetik doktorunda aldı. Eski yarışmacılardan Yunus Emre'nin eşi Beria'yla beraber estetik doktoruna giden Almeda'nın değişimi ise şimdiden merak yarattı.

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Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarından başında Almeda Baylan geliyor.

Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarından başında Almeda Baylan geliyor.

Survivor boyunca sürekli kaosa sebebiyet veren Almeda, enfes bir performansı olmasına rağmen fiziksel temasın boyutlarını epey arttırmıştı. Son olarak hırsızlık ve bir set çalışanına şiddet uygulamasıyla Acun Ilıcalı'nın sabrını zorlayan Almeda'nın diskalifiyesi kaçınılmaz olmuştu.

Şampiyonluk için en iddialı isimlerden olan Almeda Baylan, diskalifiye olarak finale haftalar kala Survivor'a veda ederken elenir elenmez soluğu estetikçide aldı.

Almeda ilk olarak eski yarışmacı Yunus Emre'yle buluştu.

Almeda ilk olarak eski yarışmacı Yunus Emre'yle buluştu.

Survivor'ın bir başka kaoslu yarışmacısı Yunus Emre Özden ve eşi Beria ile bir araya gelen Almeda, Survivor'ın olaylı çiftiyle estetik doktoruna gitmiş. 

Yapılan paylaşımda 'Değişim için Almeda hazır' ifadeleri yer alırken yarışmada bir hayli zayıflayan Almeda'nın hangi estetik işlemleri yaptıracağı merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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