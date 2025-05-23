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Bi' Garip Cacık Meselesi: 5 Çayı Gafıyla Sosyal Medyayı Sallayan Şeyma Subaşı Bir Koşu Açıklama Yaptı!

Bi' Garip Cacık Meselesi: 5 Çayı Gafıyla Sosyal Medyayı Sallayan Şeyma Subaşı Bir Koşu Açıklama Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 09:01

Acun Ilıcalı ile hayatımıza giren Şeyma Subaşı, şimdilerde her gafıyla olay oluyor biliyorsunuz ki. Son olarak Aslıhan Doğan Turan’ın Beş Çayı programına konuk olmuştu kendisi. Burada patates salatası ve cacığın adını unutarak sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Olay o kadar büyüdü ki, Subaşı açıklama yapmak zorunda kaldı. 

Eleştirilere Instagram’dan verdiği cevapsa en az gafı kadar olay oldu! 

İşte tüm detaylar…

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Yıllar önce Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk sayesinde magazinin radarına giren Şeyma Subaşı, yalnızca bu ilişkisiyle değil, boşandıktan sonra da her yaptığıyla gündem olmayı başaran bir isim.

Yıllar önce Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk sayesinde magazinin radarına giren Şeyma Subaşı, yalnızca bu ilişkisiyle değil, boşandıktan sonra da her yaptığıyla gündem olmayı başaran bir isim.

Melisa adında bir kızları olan çift yollarını ayırsa da, Şeyma’nın magazin dünyasındaki yolculuğu tam gaz devam ediyor. Bir o Miami’de, bir Bali’de, bir bakmışsınız İstanbul’da… Yani anlayacağınız, sürekli güneşli iklimler peşinde koşan Subaşı, yılın belli dönemlerinde soluğu Türkiye’de alıyor. Ve her geldiğinde mutlaka konuşulacak bir şey bırakıyor ardında.

Son zamanlarda Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Subaşı, sevgilisi için “Hayatımın aşkı, ruhum onunla evli” diyerek yine çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı. Sosyal medyada uzun süredir birlikte paylaşım yapmamaları ayrılık iddialarını körüklese de, Marlon’un Şeyma’nın son paylaşımına emojili yorumu bu söylentilere şimdilik son noktayı koydu.

İstanbul’a adım atar atmaz programlara konuk olmaya başlayan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan’ın “Beş Çayı” programına katıldı.

İstanbul’a adım atar atmaz programlara konuk olmaya başlayan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan’ın “Beş Çayı” programına katıldı.

Programda “Senin 5 çayı sofran nasıl olurdu?” sorusuna yanıt verirken olanlar oldu.

Cacığı “yeşil yoğurt”, patates salatasını ise “soğuk patates yemeği” olarak tarif etmeye çalışınca sosyal medya yangın yerine döndü! Yorumlar ardı ardına geldi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Tepkiler çığ gibi büyüyünce Subaşı, Instagram hesabından bir video paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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