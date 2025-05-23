Bi' Garip Cacık Meselesi: 5 Çayı Gafıyla Sosyal Medyayı Sallayan Şeyma Subaşı Bir Koşu Açıklama Yaptı!
Acun Ilıcalı ile hayatımıza giren Şeyma Subaşı, şimdilerde her gafıyla olay oluyor biliyorsunuz ki. Son olarak Aslıhan Doğan Turan’ın Beş Çayı programına konuk olmuştu kendisi. Burada patates salatası ve cacığın adını unutarak sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Olay o kadar büyüdü ki, Subaşı açıklama yapmak zorunda kaldı.
Eleştirilere Instagram’dan verdiği cevapsa en az gafı kadar olay oldu!
İşte tüm detaylar…
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Yıllar önce Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk sayesinde magazinin radarına giren Şeyma Subaşı, yalnızca bu ilişkisiyle değil, boşandıktan sonra da her yaptığıyla gündem olmayı başaran bir isim.
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İstanbul’a adım atar atmaz programlara konuk olmaya başlayan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan’ın “Beş Çayı” programına katıldı.
Tepkiler çığ gibi büyüyünce Subaşı, Instagram hesabından bir video paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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