Bi' Garip Cacık Meselesi: 5 Çayı Gafıyla Sosyal Medyayı Sallayan Şeyma Subaşı Bir Koşu Açıklama Yaptı!

Acun Ilıcalı ile hayatımıza giren Şeyma Subaşı, şimdilerde her gafıyla olay oluyor biliyorsunuz ki. Son olarak Aslıhan Doğan Turan’ın Beş Çayı programına konuk olmuştu kendisi. Burada patates salatası ve cacığın adını unutarak sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Olay o kadar büyüdü ki, Subaşı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Eleştirilere Instagram’dan verdiği cevapsa en az gafı kadar olay oldu!

İşte tüm detaylar…