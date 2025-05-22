Bu Kez Çıldıracak: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'den Wanda Nara'yı Kıskandıracak Hamle!
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara defterini kapatıp yeni aşkıyla İstanbul’da yepyeni bir hayata başlarken, ortalık bir türlü durulmuyor. Wanda Nara’nın avukatı Icardi için “Hâlâ Wanda’ya özlem duyuyor” deyince sular iyice ısındı.
Bu iddiaların ardından China Suarez cephesinden gelen hamle ise bomba etkisi yarattı. Icardi’nin kızlarıyla fotoğraf paylaşan Suarez, bu kez Wanda Nara'yı çıldırtmaya kararlı.
İşte detaylar!
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Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile uzun yıllar boyunca hem iş hem de aşk ilişkisi yaşayan Wanda Nara’nın hikâyesi, geçtiğimiz aylarda resmen sona erdi.
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Icardi, yeni aşkıyla İstanbul’da yeni bir sayfa açtı ancak çocuklarını yanına alamaması gündemden düşmedi.
Tüm bu gerilimli açıklamaların ardından Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld’in yaptığı “Icardi hâlâ Wanda’yı özlüyor” yorumu, ortamı iyice karıştırdı.
Ve beklenen hamle gecikmedi…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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