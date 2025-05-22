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Bu Kez Çıldıracak: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'den Wanda Nara'yı Kıskandıracak Hamle!

Bu Kez Çıldıracak: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'den Wanda Nara'yı Kıskandıracak Hamle!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.05.2025 - 13:30

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara defterini kapatıp yeni aşkıyla İstanbul’da yepyeni bir hayata başlarken, ortalık bir türlü durulmuyor. Wanda Nara’nın avukatı Icardi için “Hâlâ Wanda’ya özlem duyuyor” deyince sular iyice ısındı. 

Bu iddiaların ardından China Suarez cephesinden gelen hamle ise bomba etkisi yarattı. Icardi’nin kızlarıyla fotoğraf paylaşan Suarez, bu kez Wanda Nara'yı çıldırtmaya kararlı.

İşte detaylar!

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Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile uzun yıllar boyunca hem iş hem de aşk ilişkisi yaşayan Wanda Nara’nın hikâyesi, geçtiğimiz aylarda resmen sona erdi.

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile uzun yıllar boyunca hem iş hem de aşk ilişkisi yaşayan Wanda Nara’nın hikâyesi, geçtiğimiz aylarda resmen sona erdi.

2014 yılında nikâh masasına oturan çift, 2025’in ilk çeyreğinde yollarını resmen ayırdı. Bu ayrılık sonrasında Wanda kısa süreli bir L-Gante macerası yaşasa da, Icardi çok daha kalıcı bir adım attı: China Suarez.

Icardi, yeni aşkıyla İstanbul’da yeni bir sayfa açtı ancak çocuklarını yanına alamaması gündemden düşmedi.

Icardi, yeni aşkıyla İstanbul’da yeni bir sayfa açtı ancak çocuklarını yanına alamaması gündemden düşmedi.

Özellikle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi'nin yanında kızlarını göremeyen taraftarlar yıldız futbolcuyu eleştiri yağmuruna tutmuştu. Icardi de gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan yaptığı uzun açıklamada, eski eşi Wanda Nara’nın kızlarını yurt dışına göndermediğini, konuşmalarını engellediğini açıkladı.

Icardi'nin o açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tüm bu gerilimli açıklamaların ardından Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld’in yaptığı “Icardi hâlâ Wanda’yı özlüyor” yorumu, ortamı iyice karıştırdı.

Tüm bu gerilimli açıklamaların ardından Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld’in yaptığı “Icardi hâlâ Wanda’yı özlüyor” yorumu, ortamı iyice karıştırdı.

Taraftarlar arasında tartışmalar büyürken, gözler China Suarez'e çevrildi. Suarez'in bu olaylar yaşanırken Wanda Nara'ya nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu.

Ve beklenen hamle gecikmedi…

Ve beklenen hamle gecikmedi…

China Suarez, Instagram hesabından Icardi’nin çocuklarıyla çekilmiş bir kare paylaştı ve altına bir kalp emojisi bıraktı. Wanda Nara ise paylaşımın ardından sessizliğe gömüldü. Icardi ile Nara arasındaki savaşa Suarez de böylelikle girmiş oldu.

Suarez’in ayrıca Rosenfeld’in açıklamasına da “Bu ‘azizelerin’ beni yargılamasını izlemek eğlenceli. Konuşsaydım hepinizi mahvederdim” dediği iddia edilenler arasında.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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