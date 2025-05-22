Bu Kez Çıldıracak: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'den Wanda Nara'yı Kıskandıracak Hamle!

China Suarez, Instagram hesabından Icardi’nin çocuklarıyla çekilmiş bir kare paylaştı ve altına bir kalp emojisi bıraktı. Wanda Nara ise paylaşımın ardından sessizliğe gömüldü. Icardi ile Nara arasındaki savaşa Suarez de böylelikle girmiş oldu.

Suarez’in ayrıca Rosenfeld’in açıklamasına da “Bu ‘azizelerin’ beni yargılamasını izlemek eğlenceli. Konuşsaydım hepinizi mahvederdim” dediği iddia edilenler arasında.