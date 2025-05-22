İbrahim Tatlıses'in Kendini Kaptırıp Seda Sayan'ın Boyunlukla Gezmesine Sebep Olan Tokatın Hikayesi
1983 yapımı Yorgun filminde başrolleri paylaşan Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses, sinema tarihine damga vuran sahnelerden birine imza atmıştı. O sahnede öyle bir tokat vardı ki, yıllar geçse de etkisi geçmedi! Seda Sayan konuk olduğu birçok yayında o tokadı unutamadığını defalarca anlattı. “Minerva ile dolaştım günlerce!” diyerek anlattığı anılar, izleyenlerin de hafızasına kazındı.
Gelin o tokat sahnesinin kamera arkası detaylarına birlikte bakalım.
İşte sahnenin öncesi, sonrası ve Seda Sayan’ın kelimenin tam anlamıyla “çakıldığı” an!
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Seda Sayan denince akla güçlü sesi, yıllara meydan okuyan güzelliği ve bol bol ekrana gelen televizyon programları geliyor.
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1983 yılında vizyona giren Yorgun ise bu liste içinde çok özel bir yerde duruyor.
Yıllar geçmesine rağmen hala unutulmayan sahne, İbrahim Tatlıses’in Seda Sayan’a tokat attığı o meşhur sekans.
Sayan’ın anlattığına göre, sahnede Tatlıses’in aslında “mış gibi” yapması gerekiyordu.
Filmde Sayan’ın canlandırdığı karakter, sevgilisi İbrahim Tatlıses’e ihanet ediyor.
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Yani sahne sinema tarihine geçti, ama o tokat gerçekti. 😂
İşte gelin Seda Sayan'ın anlatımıyla o sahneye tekrar gidelim 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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