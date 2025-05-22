onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses'in Kendini Kaptırıp Seda Sayan'ın Boyunlukla Gezmesine Sebep Olan Tokatın Hikayesi

İbrahim Tatlıses'in Kendini Kaptırıp Seda Sayan'ın Boyunlukla Gezmesine Sebep Olan Tokatın Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.05.2025 - 16:21

1983 yapımı Yorgun filminde başrolleri paylaşan Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses, sinema tarihine damga vuran sahnelerden birine imza atmıştı. O sahnede öyle bir tokat vardı ki, yıllar geçse de etkisi geçmedi! Seda Sayan konuk olduğu birçok yayında o tokadı unutamadığını defalarca anlattı. “Minerva ile dolaştım günlerce!” diyerek anlattığı anılar, izleyenlerin de hafızasına kazındı. 

Gelin o tokat sahnesinin kamera arkası detaylarına birlikte bakalım.

İşte sahnenin öncesi, sonrası ve Seda Sayan’ın kelimenin tam anlamıyla “çakıldığı” an!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seda Sayan denince akla güçlü sesi, yıllara meydan okuyan güzelliği ve bol bol ekrana gelen televizyon programları geliyor.

Seda Sayan denince akla güçlü sesi, yıllara meydan okuyan güzelliği ve bol bol ekrana gelen televizyon programları geliyor.

Ancak o aslında 80’li ve 90’lı yıllarda sahneler kadar sinema dünyasında da boy göstermiş, birçok filmde oyunculuğuyla da konuşulmuş bir isim. Bugün ekranların fenomen ismi olan Sayan’ın yer aldığı yapımlar arasında Talih Kuşu, İmparator ve Yorgun gibi dönemin iddialı filmleri de bulunuyor.

1983 yılında vizyona giren Yorgun ise bu liste içinde çok özel bir yerde duruyor.

1983 yılında vizyona giren Yorgun ise bu liste içinde çok özel bir yerde duruyor.

Yönetmenliğini Temel Gürsu’nun üstlendiği filmde, Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses başrolde yer alırken, oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Erbil, Tevhit Bilge gibi isimler de dikkat çekiyor. Filmde dram yüklü bir aşk ve müzik dünyasında geçen güç savaşları anlatılırken, asıl unutulmaz sahne bir tokatla geliyor…

Yıllar geçmesine rağmen hala unutulmayan sahne, İbrahim Tatlıses’in Seda Sayan’a tokat attığı o meşhur sekans.

Yıllar geçmesine rağmen hala unutulmayan sahne, İbrahim Tatlıses’in Seda Sayan’a tokat attığı o meşhur sekans.

İşin ilginç yanı ise, bu sahne senaryodan daha çok gerçek acıyla hafızalara kazınmış olması. Seda Sayan, 1997 yılında katıldığı İbo Show programında o anı ilk kez kahkahalarla anlatmıştı:

“İbrahim Bey dedi ki, arabadan iniyorsun ve karşımda dimdik duruyorsun, ben sana şöyle vuruyor gibi yapacağım, sen de kendini böyle at. Tamam. Çünkü filmin konusu, kazık atıyorum İbrahim Tatlıses'e, onu istismar ediyorum. Bir hesaplaşmamız, bakışmamız söz konusu ve orada bir tokat yiyeceğim. Arabadan indim, geldim İbrahim Tatlıses'in karşısına dikildim. İbrahim Tatlıses baba dedi ki ben sana şöyle vuruyormuş gibi yapacağım, sen de kendini at. Kendimi yere atmadım, beni yere çaktı. Bir tokat geldi, ben sarsıldım. E niye yalan söyledin ki? diye güldüm. Efendim, öyle yapmasaymış, ben o tokadı alamayabilirmişim, yani alamamak derken onu sinema tabiriyle söylüyorum. Evet, böyle vurduğunda böyle kendimi atmam lazım. Atamayabilirmişim”

Sayan’ın anlattığına göre, sahnede Tatlıses’in aslında “mış gibi” yapması gerekiyordu.

Sayan’ın anlattığına göre, sahnede Tatlıses’in aslında “mış gibi” yapması gerekiyordu.

Ama öyle olmadı. Gerçekten gelen tokatla birlikte Sayan, yere savrulmuş ve boynunu incitmiş. Hatta haftalarca boyunlukla dolaştığını da yıllar sonra bir televizyon programında tekrar anlatmıştı:

“Minerva ile dolaştım bir hafta. Yönetmen ‘olmadı’ dedi, ben de dedim ki ‘Bir daha tokat falan alamam, kusura bakmayın!’”

Filmde Sayan’ın canlandırdığı karakter, sevgilisi İbrahim Tatlıses’e ihanet ediyor.

Filmde Sayan’ın canlandırdığı karakter, sevgilisi İbrahim Tatlıses’e ihanet ediyor.

Şarkısını çalıp ondan önce piyasaya sürüyor. Hesaplaşma sahnesi ise o tokatla zirveye ulaşıyor. Sayan, yıllar sonra bir başka programda da benzer sözlerle o günü şöyle hatırlatıyor:

“Filmde kazık attım İbrahim Tatlıses'e. Sevgilisiyim ama aslında çıkaracağı şarkıyı çalıyorum, ondan önce okuyorum ve piyasaya atıyorum. Aslında annemin tuzağına düşüyorum. Arabadan iniyorum. İşte kendimi ifade etmeye çalışıyorum. İbrahim'in normalde işte filmde hani böyle vuracak, ben o tokadı alacağım, savrulacağım. Ben işte böyle anlatıyorum işte, ben özür dilerim işte, beni affet, annem yaptırdı bilmem ne derken... O koca eliyle sen bana güm diye bir patlattı. Ben kendimi atamadım ki yönetmenin de istediği olmadı beni yere çaktı adam. Olmadı yani.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yani sahne sinema tarihine geçti, ama o tokat gerçekti. 😂

Yani sahne sinema tarihine geçti, ama o tokat gerçekti. 😂

Ve Sayan’ın vurgusuyla: “Sadece bir sahne değil, hayatımın unutulmaz anlarından biri oldu.”

Bugün hala her sohbetinde, her konuk olduğu yayında o tokat yeniden gündeme geliyor. Kimse unutamıyor. Ne izleyici, ne de tokadı yiyen Seda Sayan. Ve evet, hala gülerek anlatıyor. Ama biraz da boynunu yoklayarak… 🥲

İşte gelin Seda Sayan'ın anlatımıyla o sahneye tekrar gidelim 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın