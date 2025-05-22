İbrahim Tatlıses'in Kendini Kaptırıp Seda Sayan'ın Boyunlukla Gezmesine Sebep Olan Tokatın Hikayesi

İşin ilginç yanı ise, bu sahne senaryodan daha çok gerçek acıyla hafızalara kazınmış olması. Seda Sayan, 1997 yılında katıldığı İbo Show programında o anı ilk kez kahkahalarla anlatmıştı:

“İbrahim Bey dedi ki, arabadan iniyorsun ve karşımda dimdik duruyorsun, ben sana şöyle vuruyor gibi yapacağım, sen de kendini böyle at. Tamam. Çünkü filmin konusu, kazık atıyorum İbrahim Tatlıses'e, onu istismar ediyorum. Bir hesaplaşmamız, bakışmamız söz konusu ve orada bir tokat yiyeceğim. Arabadan indim, geldim İbrahim Tatlıses'in karşısına dikildim. İbrahim Tatlıses baba dedi ki ben sana şöyle vuruyormuş gibi yapacağım, sen de kendini at. Kendimi yere atmadım, beni yere çaktı. Bir tokat geldi, ben sarsıldım. E niye yalan söyledin ki? diye güldüm. Efendim, öyle yapmasaymış, ben o tokadı alamayabilirmişim, yani alamamak derken onu sinema tabiriyle söylüyorum. Evet, böyle vurduğunda böyle kendimi atmam lazım. Atamayabilirmişim”