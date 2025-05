Hakan Ural ile Ezgi Can Ural Boşandı İddiası: 20 Yıllık Evliliğin Bitişinde GPS ve Sibel Can Detayı Şoke Etti!

Seda Akgül’e göre, Hakan Ural’ın Sibel Can’a karşı hep bir zaafı vardı ama dostluk derecesinde. Akgül, Sibel Can’ın Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’la sunduğu programa da Hakan Ural sayesinde başladığını söyledi:

“Sibel Can'ın gece şu an sunduğu program var ya, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la birlikte. Sibel Can'ın Kanal D'de iş bulmasına neden olan ve hatta kendi müzik ve eğlencede hiçbir tecrübesi olmamış yapım şirketini de onların başına veren Hakan Ural'dır. Hakan Ural Kanal D'de Sibel Can'a iş bulmuş ve şu an devam eden programa başlatmıştır. Destek olmuştur, bu doğrudur. Sibel Can ve Hakan Ural büyük bir aşkla evlendi. İlk eş gibi hiç kimse olmuyor. Sibel'le gurur duyardı. Sibel Can'ın yeni bir şarkısı çıktığında 'helal be kızım sana' diyerek dinlerdi, gözleri dolardı. Ezgi ile evliyken Sibel Can'a tabiki bir zaafı vardı. Çünkü 17 yaşında tanıdığı kız, çocukluğunu görüyordu. Ama yurt dışına gitmişler, ilişkiler, tekrar bir karı-koca veya sevgi ilişkisinin mümkün olduğunu zannetmiyorum.”