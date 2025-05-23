Hakan Ural ile Ezgi Can Ural Boşandı İddiası: 20 Yıllık Evliliğin Bitişinde GPS ve Sibel Can Detayı Şoke Etti!

Seda Akgül, Ezgi Can’ın kıskançlığının giderek takıntı boyutuna ulaştığını da söyledi. Hatta Hakan Ural’ın çalıştığı TV8’e Ezgi Can’ın da girdiğini belirtti:

“İş o hale geldi ki, bir ara biz TV8’de çalışırken, Ezgi Can da TV8’de işe başladı. Yani Ezgi Can, işe ihtiyacı olan bir kız değil. Ama TV8’de o da işe başladı. Sürekli artık işte de kontrol sahibiydi.”

Bu durumun ilişkide ciddi bir baskıya yol açtığını belirten Akgül, Ezgi Can’ın hâlâ sevdiğini düşündüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“Ezgi Can'la boşanmasına şaşırdım. Ezgi seviyordu her şeye rağmen. Dediğim gibi sevmediğin adamın telefonuna GPS cihazı takmazsın. Sürekli nereye gittiğini kontrol etmezsin. Ama kıskançlık bir yere kadar götürebiliyor demek ki ilişkilerin temelini. ”

Öte yandan henüz Hakan Ural ya da Ezgi Can Ural’dan resmi bir açıklama yapılmadı.