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Hakan Ural ile Ezgi Can Ural Boşandı İddiası: 20 Yıllık Evliliğin Bitişinde GPS ve Sibel Can Detayı Şoke Etti!

Hakan Ural ile Ezgi Can Ural Boşandı İddiası: 20 Yıllık Evliliğin Bitişinde GPS ve Sibel Can Detayı Şoke Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 14:24

Hakan Ural’ın, Ezgi Can Ural’la olan 20 yıllık evliliğinin bittiği iddiası ortalığı karıştırdı. Bu bomba iddiayı ortaya atan isim ise televizyoncu Seda Akgül oldu. Akgül’e göre boşanmanın perde arkasında kıskançlık krizleri, geçmişe takılmalar ve hatta Sibel Can detayı var. 

İşte perde arkasında yaşananlar ve ortaya atılan çarpıcı detaylar…

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1980’li yılların sonunda oyunculukla hayatımıza giren Hakan Ural, hem yakışıklılığıyla hem de çalkantılı özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

1980’li yılların sonunda oyunculukla hayatımıza giren Hakan Ural, hem yakışıklılığıyla hem de çalkantılı özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Özellikle Sibel Can’la yaptığı ve henüz 17 yaşındayken başlayan evliliği magazin tarihine geçmişti. Bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural, boşandıktan sonra da uzun süre Sibel Can’la olan ilişkisiyle konuşulmaya devam etti.

Ardından televizyon dünyasına geçiş yapan Ural, çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra “Neler Oluyor Hayatta” adlı programla gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Hakan Ural’ın bu dönemde hayatına giren Ezgi Can Ural ile olan ilişkisi, gözlerden uzak ama uzun soluklu bir evlilik olarak biliniyordu. Ancak ilişkilerinde zaman zaman kıskançlık krizleri yaşandığı söylentileri kulaktan kulağa dolaşıyordu.

Seda Akgül’ün sosyal medyada paylaştığı iddialar, adeta ortalığı karıştırdı.

Seda Akgül’ün sosyal medyada paylaştığı iddialar, adeta ortalığı karıştırdı.

Akgül, “20 yıllık evlilik hakikaten zor. 11 yıl Sibel Can, 20 yıl Ezgi Can. Kolay değil” diyerek Hakan Ural ve Ezgi Can Ural’ın yollarını ayırdığını öne sürdü. 

Özellikle Ezgi Can’ın, Hakan Ural’a karşı duyduğu büyük kıskançlık dikkat çekiciydi. Akgül bu konuda şunları söyledi:

“Hakan Ural çapkın mıydı, Sibel Can'a aşık mıydı? Hiçbir kadın durup dururken aşırı kıskanç olmaz. Ezgi Can çok tatlı bir kız ama aşırı kıskançtı. Bunu belki ilk defa duyacaksınız. Hakan'ın telefonunda takip cihazı vardı. Yani Hakan'ın saniyesi saniyesinde nerede olduğu, nereye gittiği, hangi semtte olduğu, hangi adreste olduğu GPS ile belirleniyordu.”

En dikkat çeken iddia ise Hakan Ural’ın eski eşi Sibel Can ile olan bağının hâlâ devam ettiğine yönelikti.

En dikkat çeken iddia ise Hakan Ural’ın eski eşi Sibel Can ile olan bağının hâlâ devam ettiğine yönelikti.

Seda Akgül’e göre, Hakan Ural’ın Sibel Can’a karşı hep bir zaafı vardı ama dostluk derecesinde. Akgül, Sibel Can’ın Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’la sunduğu programa da Hakan Ural sayesinde başladığını söyledi:

“Sibel Can'ın gece şu an sunduğu program var ya, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la birlikte. Sibel Can'ın Kanal D'de iş bulmasına neden olan ve hatta kendi müzik ve eğlencede hiçbir tecrübesi olmamış yapım şirketini de onların başına veren Hakan Ural'dır. Hakan Ural Kanal D'de Sibel Can'a iş bulmuş ve şu an devam eden programa başlatmıştır. Destek olmuştur, bu doğrudur. Sibel Can ve Hakan Ural büyük bir aşkla evlendi. İlk eş gibi hiç kimse olmuyor. Sibel'le gurur duyardı. Sibel Can'ın yeni bir şarkısı çıktığında 'helal be kızım sana' diyerek dinlerdi, gözleri dolardı. Ezgi ile evliyken Sibel Can'a tabiki bir zaafı vardı. Çünkü 17 yaşında tanıdığı kız, çocukluğunu görüyordu. Ama yurt dışına gitmişler, ilişkiler, tekrar bir karı-koca veya sevgi ilişkisinin mümkün olduğunu zannetmiyorum.”

Ezgi Can kontrolü ele aldı:

Ezgi Can kontrolü ele aldı:

Seda Akgül, Ezgi Can’ın kıskançlığının giderek takıntı boyutuna ulaştığını da söyledi. Hatta Hakan Ural’ın çalıştığı TV8’e Ezgi Can’ın da girdiğini belirtti:

“İş o hale geldi ki, bir ara biz TV8’de çalışırken, Ezgi Can da TV8’de işe başladı. Yani Ezgi Can, işe ihtiyacı olan bir kız değil. Ama TV8’de o da işe başladı. Sürekli artık işte de kontrol sahibiydi.”

Bu durumun ilişkide ciddi bir baskıya yol açtığını belirten Akgül, Ezgi Can’ın hâlâ sevdiğini düşündüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“Ezgi Can'la boşanmasına şaşırdım. Ezgi seviyordu her şeye rağmen. Dediğim gibi sevmediğin adamın telefonuna GPS cihazı takmazsın. Sürekli nereye gittiğini kontrol etmezsin. Ama kıskançlık bir yere kadar götürebiliyor demek ki ilişkilerin temelini. ”

Öte yandan henüz Hakan Ural ya da Ezgi Can Ural’dan resmi bir açıklama yapılmadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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