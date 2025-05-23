Hakan Ural ile Ezgi Can Ural Boşandı İddiası: 20 Yıllık Evliliğin Bitişinde GPS ve Sibel Can Detayı Şoke Etti!
Hakan Ural’ın, Ezgi Can Ural’la olan 20 yıllık evliliğinin bittiği iddiası ortalığı karıştırdı. Bu bomba iddiayı ortaya atan isim ise televizyoncu Seda Akgül oldu. Akgül’e göre boşanmanın perde arkasında kıskançlık krizleri, geçmişe takılmalar ve hatta Sibel Can detayı var.
İşte perde arkasında yaşananlar ve ortaya atılan çarpıcı detaylar…
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1980’li yılların sonunda oyunculukla hayatımıza giren Hakan Ural, hem yakışıklılığıyla hem de çalkantılı özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Seda Akgül’ün sosyal medyada paylaştığı iddialar, adeta ortalığı karıştırdı.
En dikkat çeken iddia ise Hakan Ural’ın eski eşi Sibel Can ile olan bağının hâlâ devam ettiğine yönelikti.
Ezgi Can kontrolü ele aldı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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