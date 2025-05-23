Kan Çiçekleri ile Şöhreti Yakalayan Yağmur Yüksel Çocukluk Korkusunu İlk Kez Açıkladı!
Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Yağmur Yüksel, güzelliği ve doğal tavırlarıyla kısa sürede bir hayran kitlesi elde etti. Barış Baktaş ile başrolü paylaştığı dizideki başarısına rağmen yeni projede yer alıp almayacağı merakla bekleniyordu. Şimdilerde Limon Yapım’ın dikkat çeken projesi Kızgın Topraklar ile ekrana dönmeye hazırlanan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Palavra programında yaptığı samimi itiraflarla gündeme geldi. Küçükken en çok korktuğu şeyi itiraf etti, estetik iddialarına da noktayı koydu.
İşte Yağmur Yüksel’in dikkat çeken açıklamaları ve yeni projesine dair tüm detaylar…
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Kanal 7 ekranlarında uzun soluklu bir serüvene imza atan Kan Çiçekleri dizisi, sadece dramatik hikayesiyle değil, oyuncu kadrosuyla da çok konuşulmuştu.
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Ancak Yüksel yalnızca oyunculuğuyla değil, son dönemde yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.
En çok korktuğu şeyin ise çocukken kendi gölgesi olduğunu gülerek paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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