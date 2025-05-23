Kan Çiçekleri ile Şöhreti Yakalayan Yağmur Yüksel Çocukluk Korkusunu İlk Kez Açıkladı!

Bu dizinin öne çıkan isimlerinden biri ise şüphesiz ki Yağmur Yüksel oldu. “Dilan” karakteriyle ekran başındaki izleyicinin gönlünde taht kuran Yüksel, zarafeti, doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede yıldızlaştı. Partneri Barış Baktaş ile oluşturduğu ikili ise dizinin en sevilen ekran çiftlerinden biri haline geldi.

Dizinin final yapmasının ardından, genç oyuncunun hangi projeyle döneceği merak ediliyordu. Ve beklenen haber geldi! Yağmur Yüksel, Limon Yapım imzalı Kızgın Topraklar dizisiyle setlere geri dönüyor. Dizinin çekimlerine geçtiğimiz aylarda kısa bir ara verilmiş, yapım ekibinden yalnızca “küçük bir mola” açıklaması yapılmıştı. Şimdi ise kulislerde, çekimlerin Temmuz ayında yeniden başlayacağı ve ilk fragmanın Ağustos’ta izleyiciyle buluşacağı konuşuluyor. Dizide Sude karakterine hayat verecek olan Yüksel’e; Taha Baran Özbek, Yaprak Medine ve Batuhan Sezer gibi isimler eşlik edecek.