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Kan Çiçekleri ile Şöhreti Yakalayan Yağmur Yüksel Çocukluk Korkusunu İlk Kez Açıkladı!

Kan Çiçekleri ile Şöhreti Yakalayan Yağmur Yüksel Çocukluk Korkusunu İlk Kez Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 12:31

Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Yağmur Yüksel, güzelliği ve doğal tavırlarıyla kısa sürede bir hayran kitlesi elde etti. Barış Baktaş ile başrolü paylaştığı dizideki başarısına rağmen yeni projede yer alıp almayacağı merakla bekleniyordu. Şimdilerde Limon Yapım’ın dikkat çeken projesi Kızgın Topraklar ile ekrana dönmeye hazırlanan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Palavra programında yaptığı samimi itiraflarla gündeme geldi. Küçükken en çok korktuğu şeyi itiraf etti, estetik iddialarına da noktayı koydu. 

İşte Yağmur Yüksel’in dikkat çeken açıklamaları ve yeni projesine dair tüm detaylar…

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Kanal 7 ekranlarında uzun soluklu bir serüvene imza atan Kan Çiçekleri dizisi, sadece dramatik hikayesiyle değil, oyuncu kadrosuyla da çok konuşulmuştu.

Kanal 7 ekranlarında uzun soluklu bir serüvene imza atan Kan Çiçekleri dizisi, sadece dramatik hikayesiyle değil, oyuncu kadrosuyla da çok konuşulmuştu.

Bu dizinin öne çıkan isimlerinden biri ise şüphesiz ki Yağmur Yüksel oldu. “Dilan” karakteriyle ekran başındaki izleyicinin gönlünde taht kuran Yüksel, zarafeti, doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede yıldızlaştı. Partneri Barış Baktaş ile oluşturduğu ikili ise dizinin en sevilen ekran çiftlerinden biri haline geldi.

Dizinin final yapmasının ardından, genç oyuncunun hangi projeyle döneceği merak ediliyordu. Ve beklenen haber geldi! Yağmur Yüksel, Limon Yapım imzalı Kızgın Topraklar dizisiyle setlere geri dönüyor. Dizinin çekimlerine geçtiğimiz aylarda kısa bir ara verilmiş, yapım ekibinden yalnızca “küçük bir mola” açıklaması yapılmıştı. Şimdi ise kulislerde, çekimlerin Temmuz ayında yeniden başlayacağı ve ilk fragmanın Ağustos’ta izleyiciyle buluşacağı konuşuluyor. Dizide Sude karakterine hayat verecek olan Yüksel’e; Taha Baran Özbek, Yaprak Medine ve Batuhan Sezer gibi isimler eşlik edecek.

Ancak Yüksel yalnızca oyunculuğuyla değil, son dönemde yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Ancak Yüksel yalnızca oyunculuğuyla değil, son dönemde yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak annesi Zeliha Yüksel ile birlikte Gözde Gündüzlü’nün sunduğu “Palavra” programına konuk olan genç oyuncu, oldukça samimi itiraflarda bulundu. Estetik iddialarıyla ilgili konuşan Yüksel, “Doğallıktan yanayım. Burnum ve çeneme estetik diyorlar, değil. Jawline dolgusu var diyorlar, onu bile bilmiyorum.” diyerek çıkan dedikodulara açıklık getirdi.

Programda ayrıca çocukluk anılarına da değinen Yüksel, küçükken en sevdiği yemeğin turşu olduğunu, sürekli turşu yediğini itiraf etti. Telefonla arasının hiç iyi olmadığını söyleyen genç oyuncu, “Telefonu hiç elime almıyorum, arkadaşlarım bana ulaşamıyor. Herkes bu konuda çok şikayetçi.” dedi.

En çok korktuğu şeyin ise çocukken kendi gölgesi olduğunu gülerek paylaştı.

En çok korktuğu şeyin ise çocukken kendi gölgesi olduğunu gülerek paylaştı.

Annesi de bu durumu “Biri var orada diye hep işaret ederdi.” diyerek eğlenceli bir şekilde anlattı.

Henüz yolun çok başında olan 23 yaşındaki genç oyuncunun, bu yaz sosyal medyada ve ekranlarda daha fazla gündeme geleceği şimdiden kesin. Kızgın Topraklar dizisinin yayın tarihi sabırsızlıkla bekleniyor. Bakalım Yağmur Yüksel bu projeyle şöhretini daha da ileriye taşıyabilecek mi? İzleyip göreceğiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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