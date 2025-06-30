Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın Düğünü İçin Şantiyeyi 12 Günde Düğün Salonuna Dönüştürmüşler!

Türk futbolunun renkli simalarından Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Çorum’da düzenlenen ve adeta yıldızlar geçidine dönüşen bu görkemli tören, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok ünlü ismi bir araya getirdi. Gecede Sibel Can ve Edis sahne aldı, nikah şahitleri ise adeta protokol gibiydi!

Düğün bitti, günler sonra bu kez düğün salonu gündem oldu. Sosyal medyada şantiye alanının 12 günde muhteşem bir düğün salonuna dönüştürüldüğü anlar paylaşıldı.

Gelin birlikte bakalım.