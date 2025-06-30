Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın Düğünü İçin Şantiyeyi 12 Günde Düğün Salonuna Dönüştürmüşler!
Türk futbolunun renkli simalarından Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Çorum’da düzenlenen ve adeta yıldızlar geçidine dönüşen bu görkemli tören, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok ünlü ismi bir araya getirdi. Gecede Sibel Can ve Edis sahne aldı, nikah şahitleri ise adeta protokol gibiydi!
Düğün bitti, günler sonra bu kez düğün salonu gündem oldu. Sosyal medyada şantiye alanının 12 günde muhteşem bir düğün salonuna dönüştürüldüğü anlar paylaşıldı.
Gelin birlikte bakalım.
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Futbol camiasının sevilen ismi, yorumlarıyla da ekranlarda sıkça gördüğümüz Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının parlayan isimlerinden Ahmet Emin Ahlatcı ile geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdi.
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Görkemli düğünde Sibel Can ve Edis’in sahne performansları geceye damgasını vurmuştu.
Sinan Engin’in duygusal konuşması ise salonda herkesin gözlerini doldurmuştu.
Tabii bu düğünün en ilginç detaylarından biri de şantiye alanının sadece 12 gün içinde ihtişamlı bir düğün salonuna dönüştürülmesi oldu!
İşte o görüntüler:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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