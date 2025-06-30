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Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın Düğünü İçin Şantiyeyi 12 Günde Düğün Salonuna Dönüştürmüşler!

Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın Düğünü İçin Şantiyeyi 12 Günde Düğün Salonuna Dönüştürmüşler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 15:56

Türk futbolunun renkli simalarından Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Çorum’da düzenlenen ve adeta yıldızlar geçidine dönüşen bu görkemli tören, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok ünlü ismi bir araya getirdi. Gecede Sibel Can ve Edis sahne aldı, nikah şahitleri ise adeta protokol gibiydi! 

Düğün bitti, günler sonra bu kez düğün salonu gündem oldu. Sosyal medyada şantiye alanının 12 günde muhteşem bir düğün salonuna dönüştürüldüğü anlar paylaşıldı. 

Gelin birlikte bakalım.

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Futbol camiasının sevilen ismi, yorumlarıyla da ekranlarda sıkça gördüğümüz Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının parlayan isimlerinden Ahmet Emin Ahlatcı ile geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdi.

Futbol camiasının sevilen ismi, yorumlarıyla da ekranlarda sıkça gördüğümüz Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının parlayan isimlerinden Ahmet Emin Ahlatcı ile geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdi.

Düğün Çorum’da öyle bir ihtişamla yapıldı ki, neredeyse Türkiye’nin yarısı oradaydı diyebiliriz! Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen bu rüya gibi gecede, nikah şahitleri listesi bile başlı başına haberlik: Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı aynı karede bir araya geldi.

Nikah şahitleri hatta sosyal medyada kullanıcıların diline düşmüştü.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Görkemli düğünde Sibel Can ve Edis’in sahne performansları geceye damgasını vurmuştu.

Görkemli düğünde Sibel Can ve Edis’in sahne performansları geceye damgasını vurmuştu.

Eğlence sabaha kadar sürerken, Elif Engin’in abisi Oğulcan Engin de sevgilisi İlayda Alişan’la boy göstermişti. İkilinin Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun ile verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

Sinan Engin’in duygusal konuşması ise salonda herkesin gözlerini doldurmuştu.

Sinan Engin’in duygusal konuşması ise salonda herkesin gözlerini doldurmuştu.

Kızını Ahmet Emin’e emanet ederken “Gözüm arkada değil” sözleri geceye damga vurmuştu. Düğün sonrası çift soluğu İtalya’nın Sardinya Adası’nda aldı. Yeni evli çift, romantik balayı pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Tabii bu düğünün en ilginç detaylarından biri de şantiye alanının sadece 12 gün içinde ihtişamlı bir düğün salonuna dönüştürülmesi oldu!

Tabii bu düğünün en ilginç detaylarından biri de şantiye alanının sadece 12 gün içinde ihtişamlı bir düğün salonuna dönüştürülmesi oldu!

Düğünden günler sonra sosyal medyada o görüntüler gündem oldu. Şantiyenin düğün alanına evrildiği anların görüntüleri en az düğün kadar konuşuldu. Düğün salonu çiftin davetlileri için kısa sürede büyük bir ekiple kuruldu.

İşte o görüntüler:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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