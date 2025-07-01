Koşun Kavga Var: İrem Sak'ın Ünlülere Havalimanı Göndermesine Çok Sert Cevap Geldi!
Ünlü oyuncu İrem Sak, İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğuydu. Her hafta farklı isimleri ağırlayan Selim, yine sosyal medyada çok konuşulacak bir programa imza attı. İrem Sak, havalimanında görüntülenen ünlülere gönderme yaparak “Hiç benim havalimanı röportajımı gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü çağırmadık!” dedi. Bu taş gibi açıklama gündeme bomba gibi düşerken, Muhabir Online muhabiri Akif Yaman’dan da gecikmeden yanıt geldi. Yaman, “Haber değeri taşımayan isimler başka ünlülere laf atmak için gündeme gelmeye çalışıyor,” diyerek Sak’a ince bir dokundurma yaptı.
İşte tüm detaylar…
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Oynadığı eğlenceli karakterlerle ve sempatik tavırlarıyla İrem Sak’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Geçtiğimiz gün İbrahim Selim’in YouTube’daki sevilen programı İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk olan Sak, gündemi sallayacak açıklamalara imza attı.
Tabii bu açıklama ünlüler camiasında büyük yankı uyandırırken, Muhabir Online muhabiri Akif Yaman’dan yanıt gecikmedi.
Yetmedi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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