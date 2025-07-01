Koşun Kavga Var: İrem Sak'ın Ünlülere Havalimanı Göndermesine Çok Sert Cevap Geldi!

Ünlü gazeteci sözlerini “Biz burada ömür vermişiz, istihbarat yapmışız, gece gündüz demeden ünlü çekmek için 50 km yol gitmişiz, ünlüler lütfen havalimanına gelmeye kaçacak yerimiz yok diye hatır koymaya çalışmışız… Sen çık, çünkü ben çağırmadım de! Olacak iş mi?” diyerek tamamladı.

Sosyal medya Sak'ın bu göndermesini konuşurken Yaman'ın bu sözleri yanan ateşe odun atmak oldu.