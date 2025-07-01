Kulisine Kadar Sızmış: Tan Taşçı'ya 6 Yıldır Rahat Vermeyen Saplantılı Hayranı 2 Yıl Hapisle Yüz Yüze!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’nın saplantılı hayranı ile başı dertte. İddiaya göre 6 yıldır sosyal medyadan Tan Taşçı’ya mesajlar, videolar ve ses kayıtları gönderen, ilişki yaşadıkları algısına kapılan Nurşan Ç. için sayısız suç duyurusunda bulunmuş. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; son olarak artık şarkıcıyı fiziki olarak da takip etmeye başlayınca Tan Taşçı yeniden adliyeye koştu. Kulisine kadar girip tehditler savurduğu iddia edilen saplantılı hayran için 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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“Yalan”, “Benim Gibi Olmayacak”, “Söyleme”, “Rica Ederim”, “Kalbime Gömüyorum” gibi şarkılarıyla gönülleri fetheden Tan Taşçı’yı mutlaka tanıyorsunuz.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Serkan Toper aracılığıyla sunulan dilekçede olayın boyutları şöyle anlatıldı:
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Tan Taşçı’nın konser takvimi iyice yoğunlaşıyor malum…
Avukat Serkan Toper, Tan Taşçı’nın bu durumdan psikolojik olarak da olumsuz etkilendiğini ekleyerek şunları söyledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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