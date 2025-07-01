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Kulisine Kadar Sızmış: Tan Taşçı'ya 6 Yıldır Rahat Vermeyen Saplantılı Hayranı 2 Yıl Hapisle Yüz Yüze!

Kulisine Kadar Sızmış: Tan Taşçı'ya 6 Yıldır Rahat Vermeyen Saplantılı Hayranı 2 Yıl Hapisle Yüz Yüze!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.07.2025 - 10:57

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’nın saplantılı hayranı ile başı dertte. İddiaya göre 6 yıldır sosyal medyadan Tan Taşçı’ya mesajlar, videolar ve ses kayıtları gönderen, ilişki yaşadıkları algısına kapılan Nurşan Ç. için sayısız suç duyurusunda bulunmuş. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; son olarak artık şarkıcıyı fiziki olarak da takip etmeye başlayınca Tan Taşçı yeniden adliyeye koştu. Kulisine kadar girip tehditler savurduğu iddia edilen saplantılı hayran için 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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“Yalan”, “Benim Gibi Olmayacak”, “Söyleme”, “Rica Ederim”, “Kalbime Gömüyorum” gibi şarkılarıyla gönülleri fetheden Tan Taşçı’yı mutlaka tanıyorsunuz.

“Yalan”, “Benim Gibi Olmayacak”, “Söyleme”, “Rica Ederim”, “Kalbime Gömüyorum” gibi şarkılarıyla gönülleri fetheden Tan Taşçı’yı mutlaka tanıyorsunuz.

43 yaşındaki ünlü şarkıcı, uzun yıllardır Nurşan Ç. isimli saplantılı bir hayranı yüzünden tam anlamıyla kabus yaşıyor. İddiaya göre, Nurşan Ç., Tan Taşçı ile aralarında ilişki yaşandığına kendini öylesine kaptırmış ki sosyal medyadan bitmek bilmeyen mesajlar, videolar ve ses kayıtları göndermekle kalmamış; bir de şarkıcıyı fiziki olarak takibe başlamış!

Konserlerine, gittiği mekânlara gelip olay çıkaran Nurşan Ç.’den bunalan Taşçı, defalarca savcılığa suç duyurusunda bulunmak zorunda kalmış. Yine yetmemiş; can güvenliğini sağlamak için aile mahkemelerine başvurarak birçok kez uzaklaştırma kararı aldırmış. Ancak Nurşan Ç.’nin ‘ısrarlı takip’ saplantısı bir türlü bitmemiş olacak ki, bu kez sahne arkasına kadar gelip Tan Taşçı’yı ve ekibini tehdit etmeye kadar işi vardırmış. Hali hazırda 1 aylık korunma kararı bulunan ünlü şarkıcı, bu kez sabrı taşınca soluğu yine adliyede almış.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Serkan Toper aracılığıyla sunulan dilekçede olayın boyutları şöyle anlatıldı:

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Serkan Toper aracılığıyla sunulan dilekçede olayın boyutları şöyle anlatıldı:

“Nurşan Ç., müvekkilin bağlı bulunduğu menajerlik şirketine ve destek olduğu dernek binalarına gidip müvekkili aramaktan vazgeçmemiştir. Sosyal medyadan sayısız video, ses kayıtları ve mesajlar göndermekte, her paylaşımın altına yorumlar yazarak iş hayatına zarar vermektedir. Konserlerde kulise kadar gelerek müvekkilin ve ekibin güvenliğini açıkça tehdit etmektedir. Bu durum hem organizatörleri hem de dinleyicileri endişeye sevk etmektedir. Nurşan Ç., sistematik şekilde müvekkilin mesleki hayatını sekteye uğratmayı hedeflemektedir.”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Tan Taşçı’nın konser takvimi iyice yoğunlaşıyor malum…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Tan Taşçı’nın konser takvimi iyice yoğunlaşıyor malum…

Avukat Toper de dilekçenin devamında tam bu noktaya dikkat çekti: “Müvekkilin bu dönemi, mesleki hayatının en kritik zaman dilimlerinden biridir. Açık hava konserleri, festivaller, organizasyonlar ve benzeri etkinliklerde sahne alan müvekkilin, bu süreçte fiziksel güvenliğinin ve mesleki itibarının korunması şarttır. Müvekkilin bu yoğun dönemde Nurşan Ç.’nin eylemlerine maruz kalması, sadece fiziksel güvenliği değil, mesleki başarıları ve halk nezdindeki itibarını da tehdit etmektedir. Bu nedenle 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını talep ediyoruz.”

Avukat Serkan Toper, Tan Taşçı’nın bu durumdan psikolojik olarak da olumsuz etkilendiğini ekleyerek şunları söyledi:

Avukat Serkan Toper, Tan Taşçı’nın bu durumdan psikolojik olarak da olumsuz etkilendiğini ekleyerek şunları söyledi:

“Müvekkilin bulunduğu etkinliklere, kulislere kadar gelerek güvenliği tehdit eden Nurşan Ç.’nin eylemleri sebebiyle müvekkil büyük bir endişe içerisindedir. Bu korkunç saldırılar müvekkilde travmalar yaratmış, hayati tehlike boyutuna ulaşmıştır. Bu sebeple korunmaya ihtiyacı vardır.”

Umarız Tan Taşçı bu zorlu süreçten en kısa zamanda kurtulur, sevenleriyle huzur içinde buluşmaya devam eder…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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