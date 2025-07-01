Kulisine Kadar Sızmış: Tan Taşçı'ya 6 Yıldır Rahat Vermeyen Saplantılı Hayranı 2 Yıl Hapisle Yüz Yüze!

43 yaşındaki ünlü şarkıcı, uzun yıllardır Nurşan Ç. isimli saplantılı bir hayranı yüzünden tam anlamıyla kabus yaşıyor. İddiaya göre, Nurşan Ç., Tan Taşçı ile aralarında ilişki yaşandığına kendini öylesine kaptırmış ki sosyal medyadan bitmek bilmeyen mesajlar, videolar ve ses kayıtları göndermekle kalmamış; bir de şarkıcıyı fiziki olarak takibe başlamış!

Konserlerine, gittiği mekânlara gelip olay çıkaran Nurşan Ç.’den bunalan Taşçı, defalarca savcılığa suç duyurusunda bulunmak zorunda kalmış. Yine yetmemiş; can güvenliğini sağlamak için aile mahkemelerine başvurarak birçok kez uzaklaştırma kararı aldırmış. Ancak Nurşan Ç.’nin ‘ısrarlı takip’ saplantısı bir türlü bitmemiş olacak ki, bu kez sahne arkasına kadar gelip Tan Taşçı’yı ve ekibini tehdit etmeye kadar işi vardırmış. Hali hazırda 1 aylık korunma kararı bulunan ünlü şarkıcı, bu kez sabrı taşınca soluğu yine adliyede almış.