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Ayrılık Sonrası Moral Pozu: Ezgi Mola İle Kısa Süre Önce Boşanan Mustafa Aksakallı Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Ayrılık Sonrası Moral Pozu: Ezgi Mola İle Kısa Süre Önce Boşanan Mustafa Aksakallı Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.07.2025 - 15:19

Son dönemin en çok konuşulan ayrılıklarından biri Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı cephesinden gelmişti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2 yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandırdığını sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Bu şaşırtıcı ayrılığın ardından Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım geldi. Spor salonundan gülümseyerek poz veren Aksakallı, “Her şey yolunda” mesajı verdi. 

Gelin birlikte bakalım!

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Başarılı oyunculuğu, sempatik tavırları ve doğal halleriyle Ezgi Mola’yı mutlaka tanıyorsunuzdur!

Başarılı oyunculuğu, sempatik tavırları ve doğal halleriyle Ezgi Mola’yı mutlaka tanıyorsunuzdur!

Geniş kitleler onu “Kocan Kadar Konuş” film serisinden, “Masumlar Apartmanı” dizisindeki Safiye karakterinden ya da “Alice Müzikali”nden hatırlıyor. Ezgi Mola, konservatuvar eğitiminden bu yana kariyerine dur durak bilmeden devam ediyor. Televizyondan sinemaya, tiyatrodan reklamlara kadar pek çok projede yer aldı. Gündemden düşmeyen Mola, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da her zaman merak konusu oldu.

Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenmişti.

Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenmişti.

Uzun süre gözlerden uzak yürüttükleri ilişkilerini Çeşme’de sade bir törenle evlenerek taçlandırmışlardı. Çiftin evliliklerinden bir de oğulları dünyaya geldi. 2023 yılında kucaklarına aldıkları minik Can, ikilinin en büyük mutluluk kaynağı olmuştu. 

Ancak geçtiğimiz günlerde çift hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ezgi Mola, bu iddiaları sosyal medya hesabından bizzat doğrulayarak takipçilerini üzdü.

Ezgi Mola, bu iddiaları sosyal medya hesabından bizzat doğrulayarak takipçilerini üzdü.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, “2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can , onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan , üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın.

(Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan ) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler” diyerek sevenlerinden hassasiyet göstermelerini rica etti.

Haliyle bu ayrılık herkesi şaşırttı çünkü Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftini en son Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in Çorum’daki düğününde bir arada görmüştük.

Haliyle bu ayrılık herkesi şaşırttı çünkü Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftini en son Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in Çorum’daki düğününde bir arada görmüştük.

İkili düğünde neşeli görünse de yüzük takmamış olmaları dikkatlerden kaçmamıştı. Dedikodulara göre çift aylar öncesinden boşanma kararı almış, hatta evlerini bile ayırmıştı. Düğüne katılma nedenlerinin ise dostluklarının devam ettiğini göstermek olduğu söylenmişti. 

Mustafa Aksakallı bu süreçte sessiz kalmayı tercih etti.

Bu detaylardan bu içeriğimizde de bahsetmiştik:

Ta ki sosyal medyada spor salonundan yaptığı bu paylaşıma kadar…

Ta ki sosyal medyada spor salonundan yaptığı bu paylaşıma kadar…

Arkadaşıyla eğlenirken görülen Aksakallı’nın keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Bir gün önce de Sinan Engin’in düğünde çekilen karelerini paylaşması, boşanma sonrası normal hayatına kaldığı yerden devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bakalım Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’yı çocukları Can için de olsa bir arada bir daha ne zaman göreceğiz? Hep birlikte takipteyiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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