Ayrılık Sonrası Moral Pozu: Ezgi Mola İle Kısa Süre Önce Boşanan Mustafa Aksakallı Paylaşımıyla Dikkat Çekti
Son dönemin en çok konuşulan ayrılıklarından biri Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı cephesinden gelmişti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2 yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandırdığını sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Bu şaşırtıcı ayrılığın ardından Mustafa Aksakallı’dan ilk paylaşım geldi. Spor salonundan gülümseyerek poz veren Aksakallı, “Her şey yolunda” mesajı verdi.
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Başarılı oyunculuğu, sempatik tavırları ve doğal halleriyle Ezgi Mola’yı mutlaka tanıyorsunuzdur!
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Ezgi Mola, 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenmişti.
Ezgi Mola, bu iddiaları sosyal medya hesabından bizzat doğrulayarak takipçilerini üzdü.
Haliyle bu ayrılık herkesi şaşırttı çünkü Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftini en son Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in Çorum’daki düğününde bir arada görmüştük.
Ta ki sosyal medyada spor salonundan yaptığı bu paylaşıma kadar…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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