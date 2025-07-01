Ayrılık Sonrası Moral Pozu: Ezgi Mola İle Kısa Süre Önce Boşanan Mustafa Aksakallı Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, “2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can , onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan , üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın.

(Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan ) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler” diyerek sevenlerinden hassasiyet göstermelerini rica etti.