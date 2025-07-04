Kakül Perileri Gelmiş: Pelin Akil, Fahriye Evcen, Hadise Derken Dilan Çiçek Deniz de Yeni İmaja Büründü!
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemde sadece projeleriyle değil özel hayatı ve estetik değişimleriyle de sık sık gündem olmayı başarıyor. Cannes kırmızı halısındaki ışıltılı tarzıyla adından söz ettiren Deniz, bu kez tatilden döner dönmez radikal bir karar alarak imajını yeniledi. Yunanistan’ın popüler adalarından Hydra’daki romantik tatilinden yeni dönen ünlü oyuncu, saçlarına kakül kestirip takipçileriyle paylaştı. “Kakül perileri” notuyla yayınladığı kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Gelin, Dilan Çiçek Deniz’in yeni imajına ve son dönemdeki değişimine birlikte bakalım!
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Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı, Güneşin Kızları, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi başarılı projelerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatını da meraklı gözlerden pek saklayamıyor.
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Şimdilerde de sevgilisi Rafael Cemo Çetin’le adından sıkça söz ettiriyor güzel oyuncumuz.
Uzun saçlarından vazgeçip kakül kestiren Deniz, “Kakül perileri” notuyla yaptığı paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ne diyelim biz de çok beğendik. Güzelliğine güzellik katmış yeni imajı.
Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajını beğendiniz mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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