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Kakül Perileri Gelmiş: Pelin Akil, Fahriye Evcen, Hadise Derken Dilan Çiçek Deniz de Yeni İmaja Büründü!

Kakül Perileri Gelmiş: Pelin Akil, Fahriye Evcen, Hadise Derken Dilan Çiçek Deniz de Yeni İmaja Büründü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 11:13

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemde sadece projeleriyle değil özel hayatı ve estetik değişimleriyle de sık sık gündem olmayı başarıyor. Cannes kırmızı halısındaki ışıltılı tarzıyla adından söz ettiren Deniz, bu kez tatilden döner dönmez radikal bir karar alarak imajını yeniledi. Yunanistan’ın popüler adalarından Hydra’daki romantik tatilinden yeni dönen ünlü oyuncu, saçlarına kakül kestirip takipçileriyle paylaştı. “Kakül perileri” notuyla yayınladığı kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Gelin, Dilan Çiçek Deniz’in yeni imajına ve son dönemdeki değişimine birlikte bakalım!

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Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı, Güneşin Kızları, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi başarılı projelerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatını da meraklı gözlerden pek saklayamıyor.

Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı, Güneşin Kızları, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi başarılı projelerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatını da meraklı gözlerden pek saklayamıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali’ndeki cesur transparan kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, hem tarzı hem de yüzündeki belirgin değişimle sosyal medyanın dilinden düşmemişti. 

Özellikle çene dolgusu ve yüz gerdirme iddiaları magazinde uzun süre konuşulmuş, yan profilden verdiği pozlara yorum yağmıştı. Kendisi de daha önce bir açıklamasında, doktoruyla yaşadığı iletişim kazasından bahsederek estetik müdahalelerini doğrulamıştı.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdilerde de sevgilisi Rafael Cemo Çetin’le adından sıkça söz ettiriyor güzel oyuncumuz.

Şimdilerde de sevgilisi Rafael Cemo Çetin’le adından sıkça söz ettiriyor güzel oyuncumuz.

Dilan Çiçek Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte sevgilisiyle soluğu Yunanistan’ın Hydra Adası’nda aldı. Tatilden bol bol fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, dönüşte de bambaşka bir imajla karşımıza çıktı.

Uzun saçlarından vazgeçip kakül kestiren Deniz, “Kakül perileri” notuyla yaptığı paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzun saçlarından vazgeçip kakül kestiren Deniz, “Kakül perileri” notuyla yaptığı paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kimi 'Çok güzel bu saçlarınnn🤩' dedi, kimi 'Her haliyle güzel” diyerek güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.

Ne diyelim biz de çok beğendik. Güzelliğine güzellik katmış yeni imajı.

Ne diyelim biz de çok beğendik. Güzelliğine güzellik katmış yeni imajı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajını beğendiniz mi?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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