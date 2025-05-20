Çenesi Uzadıkça Uzayan Dilan Çiçek Deniz'in Transparan Cannes Tarzı X Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Daha önce estetik müdahalelerle ilgili olarak 'Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu.' ifadelerini kullanan Dilan Çiçek Deniz'in değişimi goygoyculardan zaman zaman nasibini alıyor bildiğiniz gibi.
Cannes kırmızı halısında boy gösteren Dilan Çiçek Deniz'in ışıltılı transparan tarzı kullanıcıları ikiye bölerken, yan profilden verdiği poz da dikkatlerden kaçmadı.
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78. Cannes Film Festivali'nin başlamasının ardından Hande Erçel başta olmak üzere birçok isim kırmızı halıda boy göstermiş ve günlerce manşetlerden düşmemişti.
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Cannes Film Festivali'nde ışıldayan son isim ise Dilan Çiçek Deniz oldu. Ünlü bir marka ile geceye katılan ismin reklam çekimi için Fransa'da olduğu öğrenildi.
Geceye ışıltılı transparan kıyafeti ve takılarıyla katılan Dilan Çiçek Deniz'in yan profilden çekilmiş fotoğrafı yine çene hattını gözler önüne serdi.
Deniz'in Cannes görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü:
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Kimi kullanıcılar oyuncuya övgü yağdırdı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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