Çenesi Uzadıkça Uzayan Dilan Çiçek Deniz'in Transparan Cannes Tarzı X Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Daha önce estetik müdahalelerle ilgili olarak 'Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu.' ifadelerini kullanan Dilan Çiçek Deniz'in değişimi goygoyculardan zaman zaman nasibini alıyor bildiğiniz gibi.

Cannes kırmızı halısında boy gösteren Dilan Çiçek Deniz'in ışıltılı transparan tarzı kullanıcıları ikiye bölerken, yan profilden verdiği poz da dikkatlerden kaçmadı.