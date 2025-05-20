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Çenesi Uzadıkça Uzayan Dilan Çiçek Deniz'in Transparan Cannes Tarzı X Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Çenesi Uzadıkça Uzayan Dilan Çiçek Deniz'in Transparan Cannes Tarzı X Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2025 - 23:12

Daha önce estetik müdahalelerle ilgili olarak 'Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu.' ifadelerini kullanan Dilan Çiçek Deniz'in değişimi goygoyculardan zaman zaman nasibini alıyor bildiğiniz gibi.

Cannes kırmızı halısında boy gösteren Dilan Çiçek Deniz'in ışıltılı transparan tarzı kullanıcıları ikiye bölerken, yan profilden verdiği poz da dikkatlerden kaçmadı.

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78. Cannes Film Festivali'nin başlamasının ardından Hande Erçel başta olmak üzere birçok isim kırmızı halıda boy göstermiş ve günlerce manşetlerden düşmemişti.

78. Cannes Film Festivali'nin başlamasının ardından Hande Erçel başta olmak üzere birçok isim kırmızı halıda boy göstermiş ve günlerce manşetlerden düşmemişti.

Birce Akalay, Damla Sönmez, Özge Özacar olmak üzere birçok ünlü ismin boy gösterdiği Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı odak noktası olmaya devam ediyor.

Birce Akalay saç ve makyajı, Özge Özacar festivale katılımıyla olay olurken eleştiriler havada uçuşmuş, övgü toplayan tek isim ise Hande Erçel olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ise Uzak Şehir'de yıldızını parlatan Sinem Ünsal'ın siyah tarzı dillere düşmüştü:

Cannes Film Festivali'nde ışıldayan son isim ise Dilan Çiçek Deniz oldu. Ünlü bir marka ile geceye katılan ismin reklam çekimi için Fransa'da olduğu öğrenildi.

Cannes Film Festivali'nde ışıldayan son isim ise Dilan Çiçek Deniz oldu. Ünlü bir marka ile geceye katılan ismin reklam çekimi için Fransa'da olduğu öğrenildi.

Dilan Çiçek Deniz, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırıyor bildiğiniz gibi. Özellikle çene dolgusu ve yüz gerdirme işlemleriyle dikkat çeken oyuncu, bu değişiklikler nedeniyle sosyal medyanın dilinden düşmüyor.

Geceye ışıltılı transparan kıyafeti ve takılarıyla katılan Dilan Çiçek Deniz'in yan profilden çekilmiş fotoğrafı yine çene hattını gözler önüne serdi.

Geceye ışıltılı transparan kıyafeti ve takılarıyla katılan Dilan Çiçek Deniz'in yan profilden çekilmiş fotoğrafı yine çene hattını gözler önüne serdi.

Oyuncunun yüzündeki belirgin değişim, katıldığı davetlerde ve paylaştığı fotoğraflarda gözle görülür hale gelmiş, özellikle çene bölgesindeki dolgunluk ve göz çevresindeki gerginlik, estetik müdahale iddialarını güçlendirmişti. Bazı kaynaklar, Deniz'in Fransız askısı olarak bilinen yüz gerdirme işlemi yaptırdığını iddia etmişti.

Deniz'in Cannes görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü:

Deniz'in Cannes görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kimi kullanıcılar oyuncuya övgü yağdırdı:

Kimi kullanıcılar oyuncuya övgü yağdırdı:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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