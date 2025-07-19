YKS'de İlk 100'ü Hedefleyen Genç 231. Olunca "Başaramadık Abi" Dedi

Üniversite hayaliyle YKS'ye giren 1 milyon 549 bin 940 gencin beklediği sonuçlar açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla ise her yıl olduğu gibi binlerce öğrenci başarısını kutladı. Tabii binlerce genç de hedeflerine ulaşamamanın üzüntüsüyle sarsıldı. Gençler yaşadıkları heyecanı, üzüntü ve sevinci ise X'te paylaşmayı ihmal etmedi.

Bu yıla damgasını vuran öğrencilerden biri de hedefi ilk 100'e girmek olan ama 231. olan öğrencinin 'Başaramadık abi' sözleri oldu.

Kaynak: @hal1scan

İşte, detaylar...