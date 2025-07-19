YKS'de İlk 100'ü Hedefleyen Genç 231. Olunca "Başaramadık Abi" Dedi

Üniversite hayaliyle YKS'ye giren 1 milyon 549 bin 940 gencin beklediği sonuçlar açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla ise her yıl olduğu gibi binlerce öğrenci başarısını kutladı. Tabii binlerce genç de hedeflerine ulaşamamanın üzüntüsüyle sarsıldı. Gençler yaşadıkları heyecanı, üzüntü ve sevinci ise X'te paylaşmayı ihmal etmedi.
Bu yıla damgasını vuran öğrencilerden biri de hedefi ilk 100'e girmek olan ama 231. olan öğrencinin 'Başaramadık abi' sözleri oldu.
Kaynak: @hal1scan
İşte, detaylar...
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İşte, Halis Can İnan'ın YKS sonucunu öğrendiği o anlar! 👇
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YKS'de 231. olan Halis Can İnan'ın nerede okuduğu ise ortaya çıktı!
Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının İnan'ın sonuç videosuna gelen yorumlara göz atalım! 👇
"231. olsak sülalede biz" 👇
Bir de geçen seneyi hatırlayalım👇
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"231 sıralama yapsaydım söyle bi güç zehirlenmesi yaşardım" 👇
"Abiler kardeşlerini sever" 👇
"İlk 1.000.000'e girince yaşadığımız güç zehirlenmesi" 👇
Siz de haklısınız tabii... 👇
"Ben basit bir adamım" 👇
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"Ne kızıyorsunuz..." 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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