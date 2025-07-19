onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
YKS'de İlk 100'ü Hedefleyen Genç 231. Olunca "Başaramadık Abi" Dedi

YKS'de İlk 100'ü Hedefleyen Genç 231. Olunca "Başaramadık Abi" Dedi

ÖSYM yks
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 16:07

İçerik Devam Ediyor

Üniversite hayaliyle YKS'ye giren 1 milyon 549 bin 940 gencin beklediği sonuçlar açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla ise her yıl olduğu gibi binlerce öğrenci başarısını kutladı. Tabii binlerce genç de hedeflerine ulaşamamanın üzüntüsüyle sarsıldı. Gençler yaşadıkları heyecanı, üzüntü ve sevinci ise X'te paylaşmayı ihmal etmedi. 

Bu yıla damgasını vuran öğrencilerden biri de hedefi ilk 100'e girmek olan ama 231. olan öğrencinin 'Başaramadık abi' sözleri oldu. 

Kaynak: @hal1scan

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, Halis Can İnan'ın YKS sonucunu öğrendiği o anlar! 👇

YKS'de 231. olan Halis Can İnan'ın nerede okuduğu ise ortaya çıktı!

YKS'de 231. olan Halis Can İnan'ın nerede okuduğu ise ortaya çıktı!

İnan, zaten Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyor. Hedefinin ilk 100 olma nedeni ise burs kazanmaktı, yine de 'Ama tabii ki mutluyum' demeyi ihmal etmedi. İşte, Halis Can İnan'ın videoyu paylaşırken yer verdiği o not: 

'YKS Sonucuma Bakıyorum: Hedef ilk 100 bursu olduğu için 231 mutlu etmedi o yüzden sevinemiyorum. Ama tabii ki mutluyum.

Sizde Sonuçlar Nasıl?'

Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının İnan'ın sonuç videosuna gelen yorumlara göz atalım! 👇

Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının İnan'ın sonuç videosuna gelen yorumlara göz atalım! 👇
twitter.com

"231. olsak sülalede biz" 👇

Bir de geçen seneyi hatırlayalım👇

Bir de geçen seneyi hatırlayalım👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"231 sıralama yapsaydım söyle bi güç zehirlenmesi yaşardım" 👇

"Abiler kardeşlerini sever" 👇

"Abiler kardeşlerini sever" 👇
twitter.com

"İlk 1.000.000'e girince yaşadığımız güç zehirlenmesi" 👇

Siz de haklısınız tabii... 👇

Siz de haklısınız tabii... 👇
twitter.com

"Ben basit bir adamım" 👇

"Ben basit bir adamım" 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Ne kızıyorsunuz..." 👇

"Ne kızıyorsunuz..." 👇
twitter.com

Sıra sizde, yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın