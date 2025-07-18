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Babalarının Telefon Sürprizine Verdikleri Tepkilerle İçimizi Isıtan Kardeşlerin En Masum Sevinci

Babalarının Telefon Sürprizine Verdikleri Tepkilerle İçimizi Isıtan Kardeşlerin En Masum Sevinci

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 10:51

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Bir babanın oğullarına yaptığı telefon süprizi ve çocukların masum tepkileri içinizi ısıtacak! Aile olmanın sıcaklığını ve bir masada sevgiyle oturmanın huzurunu hissedeceğiniz anlarda; büyükten küçüğe herkesin saygılı temasını görmek özlediğimiz görüntülerle gününüzü güzelleştirecek. Abisine telefon hediye edildiğini gören küçük kardeş Ayaz'ın tepkilerine ve iki kardeşin sevinç gözyaşlarına ortak olmaya hazır olun! 

Kaynak: @serdarkicir

İşte, başlıyoruz...

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İşte, sosyal medyanın gündemine oturan o görüntüler!

Abisine telefon hediye edildiği anlarda buruk bir mutluluk yaşayan koca yürekli Ayaz'ın sevinci hepimizin yüreğine su serpti!

Abisine telefon hediye edildiği anlarda buruk bir mutluluk yaşayan koca yürekli Ayaz'ın sevinci hepimizin yüreğine su serpti!

Ebru ve Serdar Kıcır çiftinin çocuklarıyla çektiği video sosyal medyada milyonlara ulaşırken aileye pek çok yorum da yapıldı. Çocukların yaşının küçük olması telefon kullanımı konusunda uyarıların yapılmasına neden olsa da özlediğimiz aile sıcaklığı çoğumuza mutluluk yaşattı. İşte X'ten gelen yorumlardan bazıları 👇

"Büyük adam olacak" 👇

"Büyük adam olacak" 👇
twitter.com

Belki de yüzlerdeki tebessüm ne kadar gerçekse aileler o kadar zengindir...👇

Belki de yüzlerdeki tebessüm ne kadar gerçekse aileler o kadar zengindir...👇
twitter.com

"Önemli olan huzurla sonuçlanması" 👇

"Önemli olan huzurla sonuçlanması" 👇
twitter.com
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"Paranın mutlu ettiği ender anlardan" 👇

"Paranın mutlu ettiği ender anlardan" 👇
twitter.com

"Önce babalarına sarılmaları..." 👇

"Önce babalarına sarılmaları..." 👇
twitter.com

"Tek kelime etmedi, abime var bana niye yok demedi... Helal olsun!" 👇

"Tek kelime etmedi, abime var bana niye yok demedi... Helal olsun!" 👇
twitter.com

"Babandan görmediysen babayken yap!" 👇

"Babandan görmediysen babayken yap!" 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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