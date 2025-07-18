Babalarının Telefon Sürprizine Verdikleri Tepkilerle İçimizi Isıtan Kardeşlerin En Masum Sevinci

Bir babanın oğullarına yaptığı telefon süprizi ve çocukların masum tepkileri içinizi ısıtacak! Aile olmanın sıcaklığını ve bir masada sevgiyle oturmanın huzurunu hissedeceğiniz anlarda; büyükten küçüğe herkesin saygılı temasını görmek özlediğimiz görüntülerle gününüzü güzelleştirecek. Abisine telefon hediye edildiğini gören küçük kardeş Ayaz'ın tepkilerine ve iki kardeşin sevinç gözyaşlarına ortak olmaya hazır olun!
Kaynak: @serdarkicir
İşte, başlıyoruz...
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İşte, sosyal medyanın gündemine oturan o görüntüler!
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Abisine telefon hediye edildiği anlarda buruk bir mutluluk yaşayan koca yürekli Ayaz'ın sevinci hepimizin yüreğine su serpti!
"Büyük adam olacak" 👇
Belki de yüzlerdeki tebessüm ne kadar gerçekse aileler o kadar zengindir...👇
"Önemli olan huzurla sonuçlanması" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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